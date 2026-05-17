WSL Winners & losers
Ameé Ruszkai

Çeviri:

2025-26 WSL sezonunun kazananları ve kaybedenleri: Khadija Shaw ve Man City durdurulamaz olduğunu kanıtlarken, Chelsea yeniden baştan başlamak zorunda kaldı ve Man Utd, Marc Skinner’ın geleceği konusunda önemli bir karar vermek zorunda kaldı

Cumartesi günü Kadınlar Süper Ligi sezonu sona ererken, yedi yıl sonra ilk kez Chelsea dışındaki bir takım kupayı kaldırdı; Manchester City'nin kutlama sahneleri, pek çok şok ve sürprizin yaşandığı bu hareketli bir yılın perdesini kapattı.

Cityzens'in 10 yıl sonra elde ettiği ilk WSL zaferi bunlardan biriydi; her ne kadar Andree Jeglertz'in takımının sezonun nispeten erken bir aşamasında zirveye çıkacağı belli olsa da. Son altı şampiyonluğu da kazanan Chelsea'nin unvanını savunurken sergilediği hayal kırıklığı yaratan performans ise bir diğer önemli gelişmeydi; bu yaz Londra'nın mavi köşesinde bir yeniden yapılanma süreci başlıyor.

Ancak ligde sadece şampiyonluk yarışı dışında da pek çok ilginç hikaye vardı. Nakit zengini London City Lionesses, en üst ligdeki ilk sezonunda nasıl bir performans sergileyecekti? 2025-26 sezonunun "sürpriz takımı" onlar mı olacaktı, yoksa başka bir takım mı? Kadın futbolunda daha önce hiç görülmemiş bir harcama düzeyine sahne olan yaz transfer döneminin ardından, bu yeni yüzler WSL'de nasıl bir performans sergileyecekti? Merak, özellikle yedi haneli transfer ücretlerine sahip üç lig yıldızı etrafında yoğunlaşmıştı.

GOAL, 2025-26 WSL sezonunun kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ederken, bu soruların ve daha fazlasının yanıtları son dokuz ayda ortaya çıktı...

  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Andree Jeglertz

    Jeglertz geçen yaz Manchester’a geldiğinde, gözde değeri oldukça düşüktü. Özgeçmişinde Şampiyonlar Ligi zaferi ve İsveç’te iki kez Yılın Teknik Direktörü ödülü gibi başarılar bulunmasına rağmen, 54 yaşındaki teknik adam, 2025 Avrupa Şampiyonası’ndaki büyük hayal kırıklığının hemen ardından Manchester City’nin başına geçti. Bayern Münih'in yıldızı Pernille Harder'in de yer aldığı Danimarka milli takımını yöneten Jeglertz, takımını grup aşamasında elenirken hiçbir puan alamadı.

    Ancak Jeglertz'in o hayal kırıklığı yaratan yaza verdiği tepki olağanüstüydü. 10 yıldır WSL şampiyonluğu kazanamayan ve 2023-24 sezonundaki çöküşünün yarattığı derin izlerle boğuşan City takımının başına geçen Jeglertz, mükemmel oyuncu yönetimi ve koçluk becerisiyle bu grubu, o hayal kırıklıklarının olumsuz etkilerinden başarıyla geçirmeyi başardı.

    Jeglertz'in taktiksel değişiklikleri son derece etkili oldu. Bu değişiklikler, Vivianne Miedema'nın parlamasına olanak tanıdı ve inanılmaz derecede golcü Khadija Shaw ile harika bir ortaklık kurmasını sağladı; bu ikili, durmak bilmeyen hücumun merkezinde yer aldı, ancak tek faktör değildi. Oyuncularına bir temel sağlama ve bunun üzerine kendilerini ifade etmelerine izin verme becerisi harika sonuç verdi.

    Bu takımın gelecekte nasıl bir görünüm alacağı büyük bir soru işareti. Shaw'un takımdan ayrılacağı görünürken, uyum ve transferler tam isabetli olmak zorunda. Ancak City taraftarları, geçen yazki hayal kırıklıklarının ardından Jeglertz'in bu sezon bir koç olarak değerini ne kadar kesin bir şekilde kanıtladığından güven alabilirler.

  • Olivia McLoughlin Leicester Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Leicester City

    Leicester City, bu WSL sezonunun başlamasına sadece 10 gün kala teknik direktör Amandine Miquel'i görevden aldığında, bu durum önümüzdeki yıl için pek de iyiye işaret etmiyordu. Dokuz ay sonra, bu önsezi doğru çıktı; Foxes, önümüzdeki hafta Charlton Athletic ile küme düşme play-off'unda karşılaşarak sezonu tamamlayacak.

    Geçen sezon yaşanan çok sayıda sakatlığa rağmen, Miquel, Leicester'ı nispeten rahat bir şekilde küme düşme tehlikesinden kurtararak, neden kadın futbolunun en iyi gelecek vaat eden teknik direktörlerinden biri olduğunu gösterdi. Onunla yolların ayrılması genel olarak pek mantıklı değildi, hele de sezon öncesi hazırlıkların sona erdiği ve yeni sezonun başlamak üzere olduğu bir dönemde.

    Yerine, uzun bir kariyer boyunca bolca deneyim kazanmış, ancak 2017'den bu yana ilk kez elit seviyede baş antrenörlük görevini üstlenen Rick Passmoor geldi. Başlangıçta geçici olarak göreve gelen Passmoor, Liverpool'u yenip Everton ile berabere kalarak iyi sonuçlar elde etti ve bu görevi kalıcı olarak üstlendi. Ancak Leicester, 2026'da hiçbir maçı kazanamadı ve oynadığı 11 maçı da kaybederek WSL'de son sıraya düştü ve küme düşme play-off'una katılmak zorunda kaldı.

    Her şey, gelecek hafta Londra'ya gidip Charlton ile karşılaşacakları maça bağlı. 2021'deki yükselişinden bu yana üst sıralarda yer alan bir takım için küme düşmek yıkıcı olurken, erkek takımının üçüncü lige düşmesinin yaratabileceği ek etki de endişe verici olabilir.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Khadija Shaw

    Manchester City en son WSL şampiyonluk yarışının tam ortasındayken, Shaw tüm bu heyecanın doruk anlarını kenardan izlemek zorunda kalmıştı. 2023-24 sezonunun başından sonuna kadar kilit bir oyuncu olarak sadece 18 maçta 21 gol atan Shaw, ayak sakatlığı nedeniyle sezonun sonlarında sahaya çıkamamıştı. Bu sırada City, liderlik koltuğundaki avantajını elinden kaçırmış ve Chelsea, arka arkaya beşinci WSL şampiyonluğunu kazanmıştı.

    Geçen yıl da sakatlık yine başını gösterdi ve Shaw, sezonun büyük bir bölümünde forma giyemeyen birçok oyuncudan biri oldu; bu da City'nin o kupayı tekrar kazanma şansını engelledi. Sezonun yarısına yaklaşırken City bu hedefe ulaşmaya hazır görünüyordu, ancak sakatlar listesi o kadar uzadı ki, bu hedef artık imkansız hale geldi.

    Bu sefer durum farklıydı. Shaw, City'nin tüm o kötü anıları silip 10 yıl sonra ilk kez WSL şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için her maçta sahadaydı. 22 maçta 21 gol atarak üçüncü kez üst üste Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve kendisi ile takım arkadaşlarının uzun süredir özlem duydukları şampiyonluk madalyasını da elde etti.

    Görünüşe göre, bu kupayı kazanmada kilit rol oynamak da onun veda hediyesi olacak. Shaw'un Manchester'daki sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve tüm işaretler, onun sadece bedelsiz ayrılmakla kalmayıp, WSL rakibi Chelsea'ye de katılacağını gösteriyor. Bu, az önce olağanüstü bir başarıya imza atan kulüp için büyük bir darbe ve özellikle tüm haberler onun kalmak istediğini gösterirken, City'nin belki de dünyanın en iyi forvetine istediği sözleşme uzatmasını vermemesine neden olacak kadar büyük engellerin ne olabileceği merak konusu.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    MAĞLUP: Marc Skinner

    Manchester United’ın tüm turnuvalardaki sezonuna bakıldığında, umut verici nedenler var. Takımın bu turnuvaya ilk kez katıldığı halde Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine kadar yükselmesi etkileyiciydi; Kırmızı Şeytanlar’ın bir başka büyük kupa finaline çıkması da öyle. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Jess Park ve Julia Zigiotti Olme de özellikle başarılı performanslar sergiledi.

    Ancak WSL'de United için son derece hayal kırıklığı yaratan bir yıl oldu. Marc Skinner'ın takımı sezona iyi başladı ve ilk yedi maçta yenilmedi, ancak Kasım ayında kadro derinliğinin yetersizliği ortaya çıktı ve takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan çift maç haftalarıyla başa çıkmakta zorlandı.

    Yaz transfer dönemindeki sınırlı yatırımın, şüphesiz United'ın bu sezonki performansında etkili olduğu bir gerçek, ancak kulüp Ocak ayında bunu bir ölçüde telafi etti. Kağıt üzerinde iyi görünen transferler, istenen etkiyi yaratamadı. Doğal bir santrfor olmasına rağmen Ellen Wangerheim'ın kanatta düzenli olarak oynatılması, Skinner hakkında soru işaretleri yaratırken, kariyeri boyunca golcü bir oyuncu olan Lea Schuller'den daha fazla verim alınamaması da endişe kaynağı.

    Son gün United'ın Chelsea deplasmanının, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için potansiyel bir tek maçlık mücadelenin parçası olarak büyük önem taşıyacağı bekleniyordu. Ancak, Red Devils sezonun son maçına girerken oynadıkları beş WSL maçından sadece birini kazanabildi ve bu da onları Avrupa futbolu yarışından erken bir şekilde eledi.

    Ligin ilk beşindeki hiçbir takıma karşı lig galibiyeti alamaması ve bu kötü seride West Ham ve Brighton'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan sonuçlar, taraftarlar arasında hoşnutsuzluğun artmasına neden oldu ve kulüp karışık bir yılı değerlendirirken Skinner üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

    United, menajeri başından beri destekledi ve menajerin sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ayrıca bir yıl daha uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak bu sezon yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, WSL kampanyasının ne kadar hayal kırıklığı yarattığı göz önüne alındığında, menajere sorular sormamak zor.

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    KAZANAN: Vivianne Miedema

    Vivianne Miedema geri döndü. WSL’nin tüm zamanların en golcü oyuncusu için, 2022 sonlarında geçirdiği ağır ön çapraz bağ sakatlığından bu yana son birkaç yıl zorlu geçti. Ardından başka diz ameliyatları da geldi ve ara sıra yaşanan diğer küçük sakatlıklar, dünya klasmanında olan en iyi formuna geri dönmesini engelledi. Ancak bu sezon, Hollandalı oyuncu 2021-22 sezonundan bu yana WSL'de ilk kez çift haneli gol ve çift haneli ilk 11'de yer alma sayısına ulaşarak Man City'nin şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

    Bu sezon, Miedema'dan daha fazla golde doğrudan rol alan sadece Shaw ve Alessia Russo oldu; Miedema'nın ayrıca 5 asist kaydı da bulunuyor. Miedema ile Shaw'un ortaklığı izlemesi büyük bir zevkti; orta sahadan gelen bu ikili saldırı, City'nin pek çok rakibine ciddi sorunlar yaşattı.

    Tüm bunların acı-tatlı yanı, Miedema-Shaw ikilisinin bu sezonun tek tam sezonu olacağı gibi görünmesi, zira ikincisinin ayrılmaya hazırlandığı anlaşılıyor. Eğer durum gerçekten böyleyse, Jeglertz'in buna nasıl uyum sağlayacağı merak konusu. Miedema 9 numara mı olacak? Yoksa kulüp, Miedema'nın 10 numara olarak parlamaya devam etmesini sağlamak için başka bir santrfor mu transfer edecek?

    Her halükarda, iyi haber şu ki Hollandalı oyuncu tekrar tamamen formda ve elit seviyede oynamaya başladı. Bu, yeni WSL şampiyonlarının üzerine inşa edebileceği büyük bir artı.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    MAĞLUP: Chelsea

    On iki ay önce Chelsea durdurulamaz görünüyordu. Sonia Bompastor’un teknik direktörlükteki ilk yılında The Blues, lig maçlarında tek bir yenilgi bile almadı; Lig Kupası, FA Kupası ve WSL’yi kazandı ve 22 maçlık sezonda WSL tarihindeki ilk yenilgisiz sezonu yaşadı. Bunun ardından bu sezonun yaşanması gerçekten hayal kırıklığı yarattı.

    WSL'de üst üste altı kez şampiyon olmanın ardından, böyle bir serinin bir noktada sona ermesi gerektiği ve bu kadar uzun süreli bir başarı döneminin inanılmaz olduğu kabul ediliyor. Ancak, bu sezonun başlarında yardımcı kaptan Erin Cuthbert'in sözleriyle: "Bu durumu daha iyi hale getirmiyor ya da [şampiyonluğu kaybetme] konusunda duygularımı hafifletmiyor."

    Chelsea bu sezon birçok sakatlıkla başa çıkmak zorunda kaldı ve bu durumun kesinlikle bir etkisi oldu. Bununla birlikte, Ocak ayında transfer harcaması yapılmaması, bu durum göz önüne alındığında ve birçok oyuncunun sözleşmelerinin sona ermek üzere olması nedeniyle gerçek bir sürprizdi. Catarina Macario ve Guro Reiten, sezon bitmeden NWSL'ye transfer olarak, zaten zayıflamış olan kadro derinliğini daha da azalttı.

    Geçiş dönemi gibi hissedilen bir sezonun ardından, Chelsea için şimdi önemli bir yaz dönemi başlıyor. Millie Bright emekli oldu, Macario ve Reiten ayrıldı ve Sam Kerr ile Lucy Bronze dahil olmak üzere sözleşmesi sona eren birçok isim var. Bu nedenle, Bompastor'un bu takıma damgasını vurması ve takımı kendi vizyonuna göre şekillendirmesi muhtemel bir transfer dönemi olacak.

    Chelsea'nin WSL'nin zirvesine yeniden yerleşmesi için bu transferleri doğru bir şekilde gerçekleştirmek hayati önem taşıyacak. Her şeye rağmen Lig Kupası'nı kazanmak olumlu bir gelişme, ancak Blues'un FA Kupası yarı finalinde Man City'ye yenilirken son beş dakikada iki gol yiyerek çöküşü, Bompastor'un bu takımı eski haline döndürmek için yapması gereken işlerin bir özetiydi.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Tottenham

    Görünüşe göre Tottenham yeniden rayına oturdu. Martin Ho’nun kulübün başına geçtiği ilk sezonda, eski Manchester United yardımcı antrenörü harika bir etki yarattı ve Spurs’u WSL’deki en iyi sezonuna taşıdı; bu sezon, kulübün önceki en iyi derecesi olan beşinciliği tekrarlarken, aynı zamanda yeni bir puan rekoru kırdı.

    Kabul etmek gerekirse, bunu daha önce de yaşamıştık. Sadece iki sezon önce, Robert Vilahamn göreve gelmiş ve kulübü altıncı sıraya taşıyarak FA Cup'ta ilk büyük finaline ulaşmasını sağlamıştı. Bir yıl sonra, Spurs 12 takımlı sıralamada 11. sıraya gerilediğinde etkisi azaldı ve bu da ayrılmasına yol açtı.

    Ho yönetiminde farkı ne yaratıyor? Gelecek sezon bize daha fazlasını gösterecek, ancak Tottenham, alt sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda daha istikrarlı, üst sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda ise daha tehditkar bir görüntü sergiledi; sonuçlar her ne kadar ikincisini göstermiyor olsa da. Ayrıca, Spurs'un Asya Kupası sırasında en çok etkilenen takımlardan biri olduğunu da belirtmek gerekir; turnuva için iki as stoperini kaybetti ve turnuva sırasında Clare Hunt'ın sakatlığı nedeniyle onu da sezonun geri kalanında kaybetti.

    Ocak ayında transfer edilen dört oyuncunun ve sezon boyunca takıma katılan, hiçbiri 24 yaşından büyük olmayan altı yeni oyuncunun olumlu etkisini de hesaba katarsak, Spurs'un geçen yılki gibi sıralamada gerileme yaşamak yerine, buradan itibaren yükselişe geçebileceğine inanmak için pek çok neden var.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Grace Geyoro

    Geçen yaz kadın futbolunda transfer ücretleri çılgın bir hal aldı. Ocak 2025’te Naomi Girma, 1 milyon dolarlık fiyat etiketi takılan ilk oyuncu olduktan sonra, birkaç ay sonra Olivia Smith de 1 milyon sterlinlik ilk oyuncu oldu; ardından Lizbeth Ovalle ve Alyssa Thompson için de yedi haneli transfer ücretleri ödenince, işler iyice hız kazandı. Ancak WSL transfer döneminin son gününde Grace Geyoro'nun Paris Saint-Germain'den ayrılıp London City Lionesses'e transfer olması, tüm bunları geride bıraktı ve dünya rekoru kırdı.

    Geyoro, önceki transfer dönemlerinde Chelsea'ye transfer olacağı söylentileriyle gündeme gelmişti ve gerçek bir dünya klasmanı oyuncu olarak Londra'nın başka bir köşesine geldi. Paris'te geçirdiği 11 sezon ve Fransa milli takımında geçirdiği sekiz yıl boyunca kalitesini defalarca kanıtlamış, hatta ayrılmadan önce PSG'nin kaptanlığına bile yükselmişti.

    Bu nedenle, 28 yaşındaki oyuncunun WSL'de gerçekten iz bırakmakta zorlanması gerçek bir sürpriz oldu. London City, tabii ki ligin zirvesinde mücadele etmiyor, ancak yeni yükselen takım kötü bir sezon geçirmedi ve sezon boyunca rahat bir şekilde orta sıralarda yer aldı. Ancak, 19 maçta 1 gol ve sıfır asistle yılı bitiren Geyoro'dan öne çıkan anlar görmek zordu.

    Belki gelecek sezon farklı olur. Bu, Geyoro'nun kendi ülkesi dışında geçirdiği ilk dönem ve yeni bir dil, yeni bir kültür ve yeni bir oyun stiline sahip yeni bir ortama alışmanın yarattığı etki göz ardı edilebilir. Ancak kadın futbol tarihinin en pahalı oyuncusunun WSL'deki ilk sezonunun ne kadar sessiz geçtiğini görmezden gelmek zor.

  • Dario Vidosic Brighton 2025-26Getty Images

    KAZANAN: Dario Vidosic

    Geçen sezon potansiyelinin ipuçlarını veren Brighton, Dario Vidosic'in teknik direktörlüğünün ikinci yılında bu kez bir üst seviyeye çıktı. Özellikle yılbaşından bu yana, Seagulls'ta her şeyin tam anlamıyla yerine oturduğu hissediliyor ve bu durum, taraftarlara gelecek sezon da yükseliş eğiliminin devam edeceği konusunda büyük bir iyimserlik veriyor.

    Brighton'ın sezonun son altı maçı da bunu doğruluyor: FA Cup çeyrek finalinde Arsenal'i mağlup ettiler; şampiyonluğa koşan Man City'yi 3-2 yenerek şampiyonluk kutlamalarını ertelettiler; Manchester United'ın 94. dakikada attığı golün ardından bir puan aldılar; Gunners'ı bir kez daha berabere tutarak şampiyonluk yarışını sonlandırdılar; FA Cup yarı finalinde 2-0 geriden gelip Liverpool'u mağlup ettiler; son gün Spurs'a dramatik bir şekilde yenilmeleri ise tek hayal kırıklığı oldu.

    "Tüm sezon boyunca gerçekten iyi performanslar sergiledik ama belki de hak ettiğimiz sonuçları alamadık," diye konuştu Brighton projesindeki rolü küçümsenemeyecek eski İngiltere milli oyuncusu Fran Kirby, o dönem Argus'a verdiği demeçte. "Oynamak istediğimiz stil, oyun tarzımız ve takımdaki kültür açısından her şey yolunda gidiyor."

    Elbette bu takımın gelişmesi gereken alanlar hala var ve yaz transfer dönemi, özellikle de bu kulübün transfer piyasasında ne kadar başarılı olduğu göz önüne alındığında, ilginç geçecek. Ancak Brighton'ın 2026-27 sezonunun nasıl geçeceği konusunda iyimser ve meraklı olmak için pek çok neden var, üstelik FA Cup zaferi de hala masada duruyor.

  • Grace Clinton Man City Women 2025-26Getty Images

    MAĞLUP: Grace Clinton

    Geçtiğimiz Eylül ayında Manchester United ile Man City arasında transfer döneminin son gününde gerçekten şaşırtıcı bir anlaşma yapıldığında, bu durum City’den çok United’a yönelik şüphe uyandırmıştı. İki İngiliz milli oyuncunun kulüplerini değiştirmesi sonucunda Red Devils, Jess Park için ödediğinden daha fazla para aldı, ancak bu, United'ın ihtiyaçlarına ters düşüyordu. Bu takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonu öncesinde kadro derinliğini artırmaya can atıyordu. Park iyi bir oyuncu olsa da, bir oyuncu alıp bir oyuncu satma anlaşması çözüm değildi.

    Ancak, neredeyse bir yıl sonra, bu nokta hala geçerli olsa da ve kadro derinliğinin eksikliği bu sezon United'ın başarısızlıklarında kilit bir faktör olsa da, bu transferden daha iyi çıkanların Park ve Kırmızı Şeytanlar olduğu açıktır. Bunun nedeni, önceki iki yılda İngiltere milli takımına girip Sarina Wiegman'ın takımında nispeten düzenli bir ilk 11 oyuncusu haline gelerek büyük bir sürpriz yaratan Clinton'ın, unutulması gereken bir sezon geçirmiş olmasıdır.

    Bunun büyük bir kısmı şanssızlıktı. Clinton, City'ye ufak bir sakatlıkla geldi ve o zamandan beri birkaç sakatlık daha yaşadı, bu da Jeglertz'in ilk 11'ine girme şansını sınırladı. Takımın performansları da bunu daha da zorlaştırdı, özellikle de City'nin rotasyon ihtiyacını artıracak bir Avrupa kupası mücadelesi olmaması göz önüne alındığında. Ancak WSL sezonunu sadece iki kez ilk 11'de başlayarak bitirmek, Clinton için büyük bir hayal kırıklığı olacaktır.

    Lionesses'in orta saha oyuncusu için gelecek sezon nasıl geçecek? Jeglertz ve kulübün onu açıkça istediği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle fikstürde daha fazla maç olması gerektiği göz önüne alındığında, durumun oldukça farklı olacağı tahmin edilebilir. Ancak bu, yeteneği tartışılmaz olan 23 yaşındaki oyuncunun formda kalmasına da bağlı olacaktır. Bu transfer, oyuncu ve kulüp için hala bir başarı olabilir, ancak ilk sezon zorlu geçti.