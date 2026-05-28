2025/26 sezonunda en büyük hayal kırıklığı yaratan 20 Premier League transferi

2025/26 Premier Lig sezonu sona erdiğine göre, sürprizler ve beklenmedik gelişmelerle dolu bir ligi geriye dönüp değerlendirebiliriz. Arsenal, şampiyonluk yarışında Manchester City’yi geride bırakmayı başardı; Avrupa kupalarına katılma ve küme düşme mücadelesi ise ancak son maç gününde sonuçlandı.

Her yıl olduğu gibi, yeni transferler önemli bir rol oynadı. Ancak, dünya çapında yetenekler daha hızlı keşfedildiğinden, Premier League kulüpleri için gizli cevherleri bulmak giderek zorlaşıyor. Aynı zamanda, büyük isimlere yapılan büyük yatırımlar da büyük bir baskı yaratıyor: pahalı bir transfer beklenen performansı gösteremezse, o oyuncu hemen mercek altına alınıyor.

Ve bu sezon, çeşitli büyük transferlerde tam da bu oldu. Ligin en pahalı ve en çok konuşulan transferlerinden bazıları büyük hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle Voetbalzone editörleri, performans, önceden beklentiler ve fiyat-kalite oranına göre sezonun en hayal kırıklığı yaratan yirmi Premier League transferini içeren bir sıralama hazırladı.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20. Facundo Buonanotte (Chelsea ve Leeds United) – kiralık

    Listemize, tek bir sezonda adını iki başarısız transferle anılan bir oyuncu ile başlıyoruz. Facundo Buonanotte, geçen yıl Leicester City’de iyi bir performans sergilemişti; bu nedenle, yeni yükselmiş Leeds United’ın Ağustos ayında onu Brighton’dan kiralamak istemesi mantıklı görünüyordu.

    Ancak anlaşma tamamlanmadan hemen önce Chelsea devreye girdi ve Arjantinli oyuncuyu Stamford Bridge'e transfer etti. Hemen şüpheler ortaya çıktı: Buonanotte bu seviyedeki bir kulübe uygun muydu ve zaten ofansif orta saha oyuncuları ve kanat oyuncularıyla dolu bir kadroda ona yer var mıydı?

    Bu şüpheler haklı çıktı. 21 yaşındaki Buonanotte, Chelsea'deki ilk maçında devre arasında oyundan alındı ve bundan sonra kulüp için hiçbir lig maçında forma giymedi.

    Ocak ayında Leeds, kiralık transferle ona bir çıkış yolu sundu, ancak orada da kariyeri pek ilerlemedi. Premier League'de sadece iki kısa süreli oyuna girdi ve sonrasında maç kadrosunda yer almadığı zamanlar daha fazlaydı.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19. Evann Guessand (Aston Villa) – 30 milyon avro

    Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) kapsamındaki mali düzenlemeler nedeniyle Aston Villa, geçtiğimiz yaz büyük harcamalar yapma konusunda pek bir esnekliğe sahip değildi. Yine de kulüp, Nice’ten forvet Evann Guessand’ı yaklaşık 30 milyon avroya transfer etti.

    Bu yatırımın başarılı olmadığı ortaya çıktı. Guessand, Premier League'de 13 maça çıktı ancak tek bir gol veya asist bile yapamadı. Bu nedenle Ocak ayında Crystal Palace'a kiralandı. Sözleşmesinin bitmesine dört yıl kala, Aston Villa'daki geleceği oldukça belirsiz görünüyor.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18. Jeremie Frimpong (Liverpool) – 34 milyon avro

    Liverpool'un geçen yaz harcadığı devasa transfer ücretlerinin istenen etkiyi yaratmadığı giderek daha açık hale geliyor. Yine de Jeremie Frimpong belki de biraz acıma hak ediyor.

    Hollandalı oyuncu birçok kez sakatlıklarla boğuştu ve bu nedenle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle Anfield'a geldiğinden beri hiçbir zaman gerçek anlamda ritim yakalayamadı.

    Buna ek olarak, performansıyla ilgili de şüpheler ortaya çıktı. Frimpong formda olduğunda bile, teknik direktör Arne Slot sağ bek pozisyonunda genellikle Dominik Szoboszlai ve Curtis Jones gibi oyuncuları tercih etti.

    Görünüşe göre Frimpong, gerçek bir defans oyuncusu olmaktan ziyade sağ kanat oyuncusu olarak daha iyi performans gösteriyor. Ancak Mohamed Salah'ın gerçek halefi olmak istiyorsa, daha büyük adımlar atması gerekecek.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – 60 milyon avro

    Uzun bir süre Xavi Simons'un Chelsea'ye transfer olacağı düşünülüyordu, ancak Morgan Gibbs-White ve Eberechi Eze gibi önceki hedefler ulaşılamaz hale gelince, sonunda Tottenham harekete geçti.

    Yine de İngiltere'deki ilk sezonu başarılı geçmedi. Simons ara sıra kalitesini gösterdi, ancak hiçbir zaman tam anlamıyla patlama yapamadı.

    Hollandalı oyuncu, Nisan ayında geçirdiği ağır diz sakatlığı nedeniyle sezonunu erken bitirmeden önce, sadece iki gol ve beş asist kaydetmişti.

    Bu kalite göstergeleri, onun Kuzey Londra'da hala başarılı olabileceğini gösteriyor, ancak Tottenham, onun geleceğine bakmadan önce önce kendi yolunu bulmak zorunda.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16. Tijjani Reijnders (Manchester City) – 53 milyon avro

    Tijjani Reijnders, Manchester City'nin yaz transfer döneminde yaptığı en pahalı transferdi ve Premier League macerasına umut verici bir başlangıç yaptı. Wolves'a karşı oynadığı ilk maçında hemen bir gol ve bir asist kaydetti. Ancak geriye dönüp bakıldığında, bu aynı zamanda sezonun en iyi performansı olduğu ortaya çıktı.

    Eski AC Milan orta saha oyuncusu, kadro sıralamasında yavaş yavaş geriledi ve Şubat ayından bu yana Premier League'de neredeyse hiç forma giymedi.

    Beş gol ve iki asistle, performansı Serie A'daki rakamlarının çok gerisinde kaldı. Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde Reijnders, City'de başarılı olabilmek için şüphesiz daha fazla fırsat bulmayı umuyor.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – 30 milyon avro

    Arnaud Kalimuendo, Fransa'da yıllardır güvenilir bir golcü olarak tanınıyordu; bu nedenle Nottingham Forest, geçen yaz onu kadrosuna katmak için birçok rakibini geride bıraktı. Ancak City Ground'da kısa sürede gözden düştü.

    Kalimuendo, sezonun ilk yarısında hiçbir lig maçında ilk 11'de yer almadı ve toplamda dokuz maçta yedek olarak oyuna girerek sadece 88 dakika sahada kaldı. Bu nedenle Ocak ayında Eintracht Frankfurt'a kiralandı. Forest şimdi özellikle Alman kulübünün onu kalıcı olarak transfer etmesini umuyor.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14. Brennan Johnson (Crystal Palace) – 40 milyon avro

    Brennan Johnson, geçen sezon Avrupa Ligi finalinde attığı galibiyet golüyle kulübe 41 yıl sonra ilk Avrupa kupasını kazandırarak Tottenham'ın kahramanı olarak sezonu tamamlamıştı.

    Ancak Ange Postecoglou'nun ayrılışı ve Thomas Frank'ın gelmesiyle Galli oyuncu kısa sürede ilk 11'deki yerini kaybetti. Kış transfer döneminde Crystal Palace'a transfer olması, ona yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunacaktı.

    Ancak şu ana kadar bu transfer başarılı olamadı. Johnson, Premier League'de oynadığı on sekiz maçta henüz gol atamadı ve sadece bir asist yaptı.

    Palace'ın yeni teknik direktörü, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Johnson'a güvenini geri kazandırmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13. Nick Woltemade (Newcastle United) – 76 milyon avro

    Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ın yerine Nick Woltemade'yi kadrosuna katarak ustaca bir hamle yapmış gibi görünüyordu. Alman oyuncu, St. James’ Park'taki macerasına mükemmel bir başlangıç yaptı ve ilk beş Premier Lig maçında dört gol attı.

    Ancak sezonu, özellikle Aralık ayında Sunderland'a karşı attığı kendi kalesine golle Newcastle'ın gergin Wear-Tyne derbisini kaybetmesiyle hatırlandı.

    Bir hafta sonra Woltemade, Chelsea karşısında attığı iki golle toparlandı, ancak ardından ligde 17 maç boyunca gol atamadığı dramatik bir seri yaşadı. Ancak Mayıs ayında West Ham karşısında tekrar gol atmayı başardı.

    Belki de daha da endişe verici olan, teknik direktör Eddie Howe'un onu giderek daha az gerçek bir forvet olarak görmeye başlamasıdır. Woltemade, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak orta sahada oynadı, bu da onun hücumu yönetme yeteneğine pek güvenilmediğini gösteriyor.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12. Dan Ndoye (Nottingham Forest) – 40 milyon avro

    Dan Ndoye ise Nottingham Forest'ta rüya gibi bir başlangıç yapmıştı. İsviçreli oyuncu, Brentford karşısında oynadığı ilk maçında hemen gol attı ve bir hafta sonra Crystal Palace maçında bir asist yaptı. Ancak bunlar, Premier Lig'de gol katkısı yaptığı tek maçlar olarak kaldı.

    Ndoye, bu sezon Nottingham Forest'ı sık sık saran kaosun içinde kaldı. 6 Aralık'tan bu yana hiçbir lig maçında ilk 11'de yer almadı.

    En fazla süre aldığı maçlar, Forest'ın sürpriz bir şekilde yarı finale yükseldiği Avrupa Ligi'nde oldu. Kulübün gelecek sezon muhtemelen Avrupa kupalarında oynamayacağı düşünülürse, Ndoye ayrılmasına izin verilecek oyunculardan biri gibi görünüyor.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11. James Trafford (Manchester City) – 31 milyon avro

    James Trafford, Manchester City'nin Burnley ile olan sözleşmesindeki geri alım opsiyonunu kullanmaya karar verene kadar Newcastle'a transfer olmak üzereydi.

    Başlangıçta bu, kulübün altyapısından yetişen kaleci için mükemmel bir adım gibi görünüyordu. Ederson'un ayrılmasıyla, City'nin birinci kalecisi olma ve hatta İngiltere milli takımında Jordan Pickford'un rakibi olma yolu açılmıştı.

    Ancak Tottenham'a karşı dramatik bir ev sahibi maçıyla başlayan Trafford, özellikle Gianluigi Donnarumma'nın takıma katılmasıyla birlikte hızla sıralamada geriledi.

    Ağustos ayından bu yana Premier Lig'de hiç forma giymedi. Kupa maçlarında iki kupa kazanılmasında rol oynamış olsa da, nihayet en üst seviyede düzenli olarak forma giyebilmek için önümüzdeki yaz ayrılması kaçınılmaz görünüyor.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10. Milos Kerkez (Liverpool) – 46 milyon avro

    Liverpool, geçen yaz Andy Robertson'ın ayrılışına şimdiden hazırlık yapmak istedi ve bu nedenle Bournemouth'tan Milos Kerkez'i Anfield'a transfer etti. Ancak taraftarlar, Macar sol bekten şimdilik pek ikna olmuş değil.

    Sezonun açılış maçında bile işler ters gitti; eski takım arkadaşı Antoine Semenyo onu tamamen alt üst etti. O günden beri rakipler, Kerkez'i düzenli olarak Liverpool savunmasının zayıf noktası olarak gösteriyor.

    Sezon boyunca biraz ilerleme kaydetmiş olsa da, Kerkez, Robertson'ın etkisine yaklaşmak istiyorsa önünde hâlâ uzun bir yol var.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9. Florian Wirtz (Liverpool) – 115 milyon avro

    Liverpool, geçtiğimiz yaz Florian Wirtz için yapılan yarışta Bayern Münih ve Manchester City gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yaklaşık 115 milyon avroluk transfer ücretiyle, o dönemde kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu.

    Beklentiler çok yüksekti, ancak İngiltere'deki ilk sezonu hayal kırıklığı yarattı. Wirtz, Premier Lig'deki ilk asistini ancak Aralık ayı başında yaptı ve ilk golünü atmak için haftalarca beklemek zorunda kaldı.

    Alman oyuncu, İngiliz futbolunun fiziksel yoğunluğuyla gözle görülür bir şekilde zorlanırken, Arne Slot da onun etrafında iyi işleyen bir takım kurmayı başaramadı. Beş gol ve dört asistle, performansı sonunda Liverpool taraftarlarının umduğunun çok gerisinde kaldı.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8. Tyler Dibling (Everton) – 40 milyon avro

    Southampton'ın 2024/25 sezonundaki dramatik performansına rağmen, Tyler Dibling hücumdaki cesareti ve yaratıcılığıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu nedenle birçok kulüp bu genç yeteneği kadrosuna katmak için sıraya girdi.

    Everton sonunda transfer yarışını kazandı, ancak Goodison Park'taki ilk sezonu hiç de başarılı geçmedi. Dibling sadece dört lig maçında ilk 11'de yer aldı ve Şubat ayından bu yana neredeyse hiç forma giymedi. Bu dönemde tek maça çıkışı, Burnley karşısında uzatmaların son dakikalarında kısa bir süre oyuna girmesiydi.

    Ayrıca, Jack Grealish'in Manchester City'den kiralık olarak geri dönme olasılığı da, Everton'daki gelecek perspektifi açısından pek umut verici görünmüyor.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7. Liam Delap (Chelsea) – 34 milyon avro

    Chelsea'nin 9 numaralı forması üzerindeki lanet hâlâ devam ediyor gibi görünüyor. Liam Delap, Stamford Bridge'e büyük beklentilerle gelen, ancak daha sonra gol atmakta zorlanan en son forvet oldu.

    Chelsea, onu Ipswich Town'dan transfer etmek için yüklü bir bedel ödedi, ancak forvet 27 Premier League maçında sadece bir gol atabildi.

    Ağustos ayında geçirdiği hamstring sakatlığı da işleri zorlaştırdı, çünkü bu nedenle iki ay sahalardan uzak kaldı ve takım arkadaşlarıyla uyum sağlayamadı.

    Ancak bundan sonra da zorluklar devam etti. Kötü bitirmeler, gereksiz sinirlilikler ve disiplin eksikliği, Chelsea'deki ilk sezonunu karakterize etti.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6. Alejandro Garnacho (Chelsea) – 46 milyon avro

    Alejandro Garnacho, 2025 Avrupa Ligi finali sonrasında teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı tartışmanın ardından, Manchester United'da sezona kenarda başlamıştı.

    Yine de Chelsea, United'da maçların gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olarak tanınan Arjantinli için yaklaşık 46 milyon euro ödemeye karar verdi.

    Ancak Londra'ya geçişi pek bir iyileşme getirmedi. Chelsea formasıyla attığı tek Premier Lig golü Ekim ayına kadar uzanırken, sadece dört asist yaptı.

    En iyi performanslarını özellikle kupa maçlarında sergiledi, ancak taraftarlar onun tavırlarından, çalışma ahlakından ve verimsizliğinden giderek daha fazla rahatsız olmaya başladı.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5. Anthony Elanga (Newcastle United) – 60 milyon avro

    Anthony Elanga, 2024/25 sezonunda Nottingham Forest'ın en önemli oyuncularından biriydi. Hızı ve direkt oyunuyla savunmacılara sürekli sorunlar yaşattı ve Forest'ın Avrupa kupalarına katılma mücadelesinde büyük rol oynadı.

    Newcastle, Eddie Howe'un kadrosuna da aynı tehlikeyi katmayı umuyordu, ancak St. James’ Park'a yaptığı pahalı transferden bu yana Elanga form olarak tamamen çöktü.

    Forest'ta iki sezonda 31 Premier League golüne ve asistine katkıda bulunurken, Newcastle formasıyla henüz ligde gol atamadı. Üstelik tek asisti de Kasım ayına kadar uzanıyor.

    Yüksek transfer bedeline rağmen Elanga, Newcastle'ın lig maçlarının yarısından azında ilk 11'de yer aldı; bu da performansının ne kadar hayal kırıklığı yarattığının açık bir göstergesi.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4. Harvey Elliott (Aston Villa) – kiralık

    Bu sezon, Harvey Elliott'ın nihayet Premier Lig'de her hafta gerçek değerini gösterebileceği sezon olmalıydı.

    İngiltere'nin kazandığı U21 Avrupa Şampiyonası'nda Turnuvanın En İyi Oyuncusu seçildikten sonra, Elliott'ın en büyük isteği bol bol süre almaktı. Bu nedenle Liverpool'dan Aston Villa'ya kiralanması ideal bir çözüm gibi görünüyordu.

    Ancak teknik direktör Unai Emery farklı düşünüyordu. Elliott'ın ligde 10 maça çıkması halinde Villa'nın yaklaşık 40 milyon euro ödemesi gerekiyordu ve Emery bu tutarı ödemek istemediğine kısa sürede karar verdi.

    Bu nedenle Elliott, Villa Park'ta neredeyse tamamen ortadan kayboldu. Sonunda sadece dört Premier Lig maçı oynadı ve Ekim başından beri kadroda neredeyse hiç yer almadı.

    FIFA kuralları nedeniyle Ocak ayında başka bir Avrupa kulübüne transfer olamadı, bu da onun aslında yarım sezon boyunca kenarda çürümesine neden oldu. Emery daha sonra tüm bu durumu "ilgili herkes için acı verici" olarak nitelendirdi.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3. Jamie Gittens (Chelsea) – 56 milyon avro

    Jamie Gittens, bir zamanlar "yeni Jadon Sancho" olarak görülüyordu; bunun nedenlerinden biri de her iki oyuncunun da Manchester City'nin altyapısından geçerek Borussia Dortmund'da çıkış yakalamış olmasıydı.

    Ancak Sancho gibi Gittens de Bundesliga'daki formunu Premier League'e taşıymakta zorlanıyor gibi görünüyor.

    Chelsea'nin kanat oyuncuları açısından zaten kalabalık bir kadrosu vardı, bu da onun gölgede kalma riskini beraberinde getiriyordu. Yine de, Ocak ayında hamstring sakatlığı geçirmeden önce sadece beş lig maçında ilk 11'de yer alması hayal kırıklığı yarattı.

    21 yaşındaki Gittens için, özellikle Xabi Alonso'nun Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve hazırlanırken, önemli bir sezon bekliyor.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2. Yoane Wissa (Newcastle United) – 58 milyon avro

    Newcastle'ın dramatik transfer dönemi, kulübün beklentilerin altında kalan sezonunun en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Geçen yıl ligi beşinci sırada tamamlayan Newcastle, bu sezon orta sıralarda kalmak zorunda kaldı.

    Tüm yeni transferler arasında Yoane Wissa belki de en büyük hayal kırıklığını yaratan isim oldu. Forvet, geçen sezon Brentford formasıyla 19 gol atmış, ancak Newcastle'da bu performansının neredeyse hiçbir izini gösterememişti.

    Wissa, hazırlık döneminde grev yaparak Newcastle'a transferini zorlamaya çalıştı, ancak sonunda St. James’ Park'a sakat olarak geldi. Dizindeki sorunlar nedeniyle ilk maçına ancak Aralık ayında çıktı.

    Aynı ayın ilerleyen günlerinde Newcastle formasıyla ilk Premier League golünü attı, ancak ondan sonra sessizlik hakim oldu. Ayrıca 7 Şubat'tan bu yana ilk 11'de yer almadı. DR Kongo ile Dünya Kupası'ndan sonra Newcastle'daki dönemi çoktan sona ermiş olabilir.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1. Alexander Isak (Liverpool) – 144 milyon avro

    Hiçbir İngiliz kulübü, Liverpool'un Alexander Isak için ödediği kadar yüksek bir transfer ücreti ödememişti. Transfer süreci tüm yaz boyunca uzadı ve İsveçli oyuncu, ayrılmasını zorlamak için Newcastle'da antrenmana çıkmayı reddedince, ancak transferin son gününde tamamlandı.

    Ancak Liverpool'da işler başından beri pek yolunda gitmedi. Isak, sakatlıklarla biraz şanssızdı - örneğin Aralık ayında Tottenham ile oynanan maçta baldır kemiğini kırdı - ancak bu, Premier League'de oynadığı on dört maçta sadece üç gol atmasını tam olarak açıklamıyor.

    Formda olduğu zamanlarda bile, genellikle oyuna pek giremiyordu. Arne Slot'un sistemi, Isak'ın niteliklerine hiç uymuyor gibi görünüyordu. Gelecek sezon performansında hızlı bir iyileşme olmazsa, Isak, Premier League tarihinin en büyük transfer hatalarından biri haline gelme riskiyle karşı karşıya.

