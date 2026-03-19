Tom Maston

2025-26 Şampiyonlar Ligi Güç Sıralaması: Arsenal zirveyi geri alırken, Barcelona ve Liverpool çeyrek finaller öncesinde neden göz ardı edilemeyeceklerini bir kez daha hatırlattı

Sezonun ilk beş ayı boyunca acı verici derecede uzayan lig aşamasına ve biraz heyecan katan play-off turuna rağmen, pek çok kişi için Şampiyonlar Ligi ancak son 16 turu başladığında gerçek anlamda başlıyor. Eğer siz de bu taraftarlardan biriyseniz, muhtemelen geçtiğimiz bir haftadır süren Avrupa maçlarını çok sevmişsinizdir.

Kıtadaki taraftarlar neredeyse aralıksız bir eğlenceye tanık olurken, sekiz maçta toplam 68 gol atıldı ve maç başına ortalama 4,25 gol kaydedildi. Premier Lig, altı temsilcisinden dördünün elenmesiyle bu turun en büyük kaybedeni olurken, bir dizi eski şampiyon ise göz alıcı performanslarla bir kez daha turnuvada ilerlemeye hazırlandığını gösterdi.

Son 16 turu geride kaldığına göre, 30 Mayıs'ta Budapeşte'de kupayı kaldırmak için en iyi konumda olan takım hangisi? GOAL, kalan tüm takımları aşağıda sıralıyor...

Son güncelleme: 12 Mart 2026. Elenen takımlar: Bodo/Glimt, Chelsea, Manchester City, Bayer Leverkusen, Newcastle, Atalanta, Galatasaray ve Tottenham.

    8Sporting CP ⬆️

    Bu sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi eleme turlarının ilk ayağında 3 veya daha fazla gol geriden gelip galip gelen sadece dört takım vardı; ancak Sporting, Lizbon’da ilk dakikadan itibaren Bodo/Glimt’e üstünlük kurarak uzatmalarda işi bitirmeyi başardı ve gecenin sonunda 5-0’lık galibiyetle Norveç ekibinin masalsı serüvenine son verdi.

    Rui Borges'in takımı, skoru eşitleyen penaltı kararının ne kadar hafif olduğu düşünüldüğünde biraz şanslıydı, ancak Portekiz'in başkentinde gösterdiği üstünlük göz önüne alındığında, o geceki galibiyeti hak etmişti. Ancak çeyrek finalde Arsenal'i yenmek için şanslarını korumak istiyorlarsa, performanslarını bir kez daha yükseltmeleri gerekecek.

    7Liverpool ↔️

    Çarşamba günü Liverpool için "üçüncü seferde şans" sözü gerçek oldu; bu sezon Avrupa'da Galatasaray'a karşı iki kez deplasmanda mağlup olan takım, Çarşamba günü nihayet bu Türk devini alt etmeyi başardı ve Anfield'da 4-0'lık galibiyetle çeyrek finale yükseldi. Mohamed Salah, ilk yarıda kaçırdığı penaltının etkisini üzerinden atarak muhteşem bir gol attı ve Jamie Carragher'ın "sezonun en iyi performansı" olarak nitelendirdiği maçta iki golün daha oluşmasında rol oynadı.

    Bu sezon Premier League'de zor günler geçiren Arne Slot'un takımı, Paris Saint-Germain'in bir sonraki turda daha zorlu bir sınav sunacağına rağmen, neler yapabileceğini gösterdi. Liverpool, elbette geçen sezon son 16 turunda şampiyon olan takıma yenildikten sonra intikam peşinde, ancak bu sezonun turnuvasında daha ileri gitmek istiyorlarsa oyunlarını bir kez daha yükseltmeleri gerekecek.

    6Atlético Madrid ↔️

    Atlético Madrid, son 16 turu ilk maçında Tottenham'ı elemek için zorlu işi halletti; Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle boğuşan rakibinin adeta hediye ettiği maçta 5-2 galip geldi. Yine de bu, ikinci maçta 3-2 yenilgilerini mazur göstermemeli; zira Ivan Tudor'un takımı, küme düşmekten kurtulma mücadelesinde bazı gelişmeler kaydetmiş gibi görünse de.

    Diego Simeone için iyi haber, Julian Alvarez'in sezon ortasında yaşadığı gol kıtlığının ardından tekrar formuna kavuşmuş gibi görünmesi, ancak bu Atletico takımı, on yıl önce "Cholismo"nun Avrupa devlerini düzenli olarak çileden çıkarmasına yardımcı olan o sağlam takım değil. Çeyrek final rakibi Barcelona'ya hücumda zarar verebileceklerini biliyorlar, ancak diğer tarafta onları uzak tutmak bambaşka bir mesele.

    5Barselona ↔️

    Bu sezon defalarca dile getirdiğimiz gibi, Barcelona'dan hiç de ikna olmadık; hatta Çarşamba günü Newcastle'ı 7-2'lik skorla ezip geçerken bile, Hansi Flick'in yüksek savunma hattında oynamakta ısrar etmesi, arka hattaki kilit oyuncuların ve önlerinde yer alan Frenkie de Jong'un sakatlıkları da eklenince, savunmalarının hâlâ sallantıda olduğuna dair işaretler vardı.

    Lamine Yamal ve Raphinha ile Barça, Avrupa'nın en korkutucu iki forvetine hala sahipken, Robert Lewandowski ise Magpies karşısında golcü kimliğini yeniden keşfetti ve belki de son Şampiyonlar Ligi sezonu olacak bu sezonda son bir kez daha parlamak isteyebilir. Pedri'nin parlak performansını da ekleyince, Blaugrana savunmada sıkı durmayı başarabilirse, sonuna kadar gidebileceğini gösteren pek çok işaret var.

    Öncelikle, çeyrek finalde Diego Simeone'nin takımına karşı Copa del Rey yarı finalinde Atletico Madrid'e yenildikleri maçın tekrarlanmasını önlemeleri gerekiyor. Rojiblancos, o iki maçlık seride Metripolitano'da Barça'yı paramparça etmişti.

    4Real Madrid ↔️

    Acaba hiç dersimizi almayacak mıyız?! Real Madrid, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Rodrygo gibi sakat üçlüsünün yanı sıra diğer bazı oyuncularının da yokluğunda Manchester City ile oynadığı son 16 turu maçına çıktı; üstelik Osasuna ve Getafe’ye karşı alınan son yenilgiler de hafızalarda hâlâ tazeydi. Bu kadar aleyhte olan koşullarda, eski Şampiyonlar Ligi sihrini yeniden yaratmaları elbette mümkün olamazdı, değil mi?...

    Fede Valverde'nin ilk maçtaki olağanüstü hat-trick'i, Madrid'i bu turun en çok konuşulan eşleşmesinde tam kontrol altına aldı. Etihad'da rahat bir şekilde turu geçebilmek için Thibaut Courtois'nın en iyi performansını sergilemesi ve Bernardo Silva'nın rövanş maçının ilk yarısının ortasında kırmızı kart görmesi gerekse de, Alvaro Arbeloa'nın takımı Vinicius Jr.'ın attığı iki gol sayesinde işi bitirdi.

    Brezilyalı oyuncu, bir nevi eleme turları uzmanı ve Madrid'in birdenbire yeniden potansiyel şampiyon adayı gibi görünmesiyle birlikte, artık "sezonun en güzel kısmını" sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Eğer çeyrek finalde Bayern Münih'in güçlü makinesini devirebilirler ise, Blancos'un finale kadar gideceğine karşı bahis oynayan pek kimse kalmayacaktır.

    3Paris Saint-Germain ↔️

    PSG, geçen sezonun turnuvasını kazanırken karşısına çıkan tüm rakipleri bir kenara iten o ezici güce sahip takım olmayabilir, ancak geçen hafta Chelsea'yi adeta paramparça ederken en iyi hallerine çok daha yakın göründüler; Stamford Bridge'deki ikinci maçın başlarında işi bitirdikten sonra toplamda 8-2'lik bir galibiyet elde ettiler.

    Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola formlarına geri dönüyorlar, Ousmane Dembele'nin sakatlık sorunları da Fransız şampiyonu sezonun en kritik dönemine girerken geride kalmak üzere. Luis Enrique'nin takımı, çeyrek finalde Liverpool'u geçme konusunda favori olacak, bu da kıtasal unvanlarını başarıyla savunma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

    2Bayern Münih ⬇️

    Bayern Münih'in Atalanta'yı toplamda 10-2 gibi ezici bir skorla mağlup etmesine gerek yoktu ki, Bavyeralıların bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gerçek bir aday olduğunu anlayalım. Bunu, grup aşamasında Parc des Princes'te 10 kişi kalmış halde PSG'yi yendikten sonra zaten biliyorduk.

    Ancak, Bundesliga şampiyonunun 2024 Avrupa Ligi şampiyonunu ezip geçmesi, Vincent Kompany'nin kadrosunun kalitesini inanılmaz bir şekilde hatırlattı - özellikle de Ballon d'Or favorisi Harry Kane'in sadece ikinci maçta oynamış olması nedeniyle.

    Dolayısıyla, Bayern'in kura çekiminde şüphesiz kötü bir gruba düştüğü ve bu aşamada Real Madrid'den kaçınmayı umduğu doğru olsa da, bu turnuvada kalan hiçbir takımdan korkmalarına gerek olmadığını söylemek doğru olur.

    1Arsenal ⬆️

    Arsenal, son 16 turu ilk maçında Leverkusen'de en iyi performansını sergilemese de, Emirates'te oyununu yeterince yükseltip sonunda rahat bir şekilde turu geçti. Bayer kalecisi Janis Blaswich olmasaydı, Topçular çok daha rahat bir galibiyet alacaktı; ancak sonunda hak ettikleri zaferi garantilemek için Eberechi Eze'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem ilk golüne ve Declan Rice'ın pek de etkileyici olmayan vuruşuna ihtiyaç duydu.

    Kura çekiminde "kolay" tarafta yer alan Arsenal, şimdi Lizbon'a gidip Sporting CP ile karşılaşacak. Sezonun son düzlüğüne girerken dört kupa peşinde koşmanın enerji seviyelerine olumsuz etkisi olabilir, ancak Gunners, turnuvada kalan sekiz takım arasında finale çıkma olasılığı en yüksek takım olmaya devam ediyor ve bu nedenle yine favori olarak görülmelidir.