FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
2025/26 Şampiyonlar Ligi, FC Bayern München'in ödül parası ve primleri: FCB şu ana kadar bu kadar para kazandı

FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldikten sonra şu soru akıllara geliyor: FCB şimdiye kadar ne kadar ödül parası ve prim kazandı? SPOX bu sorunun cevabını veriyor.

Yarı finalistler belli oldu, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu sona yaklaşıyor. Almanya açısından artık sadece FC Bayern Münih turnuvada yer alıyor. Sporun cazibesinin yanı sıra, para ödülü de önemli bir rol oynuyor. Peki FCB ne kadar para ödülü bekleyebilir?

SPOX bu makalede size tüm bilgileri sunuyor.

    FC Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri, katılım ücretleri, UEFA ve puan primlerinden oluşan 83,4 milyon avroya ulaştı. Finale kalınması halinde 18,5 milyon avro daha kazanılacak, şampiyonluk ise 6,5 milyon avro ile ödüllendirilecek.

    Ayrıca Münih ekibi, sezon sonunda kulüp katsayısı ve eski piyasa havuzundan oluşan bir "değer primi" daha alacak. "Değer havuzundan" en fazla 40 milyon euro alınabilir, buna ev sahibi olduğu maçlardan elde edilen bilet gelirleri de eklenecek. Bu da şu ana kadar yaklaşık 30 milyon euro anlamına geliyor.

    Böylece, Alman rekor şampiyonunun gelirleri şimdiden 100 milyon avroyu çok aşmış durumda. Bu rakam 150 milyon avroya kadar çıkabilir. Bu, kulüp rekoru olur. 

  • 2025/26 Şampiyonlar Ligi, FC Bayern München'in ödül parası ve primleri: FCB bugüne kadar bu kadar para kazandı - Turnuva sıralamasına göre ödül paraları

    • Lig aşamasında gelir dağılımı:
    Prim türüPayToplam tutarAyrıntılar
    Başlangıç primleri%27,5670 milyon €36 katılımcının her biri 18,62 milyon € alır (17,87 milyon € avans + 0,75 milyon € kalan tutar)
    Sonuç ve tur geçme primleri%37,5914 milyon €Galibiyet: Maç başına 2,1 milyon €, Beraberlik: Maç başına 0,7 milyon €. Dağıtılmayan tutarlar, nihai sıralamaya orantılı olarak aktarılır
    "Değer" havuzu%35853 milyon €Pazar payı ve geçmiş UEFA performansına göre dağıtım (%73 Avrupa pazarları, %27 Avrupa dışı pazarlar)

    Başlangıç ve sonuç primlerine ek olarak, takımlar sıralama primleri de alırlar:

    • İlk 8: her biri için 2 milyon € ekstra
    • 9–16. sıralar: her biri için 1 milyon € ekstra

    Toplam prim, her biri 275.000 Euro değerinde 666 pay olarak bölünür. İlk 8 takım en yüksek payları alırken, sıralamanın sonundaki takımlar en düşük payları alır.

    Eleme turlarında ödüller daha da artar:

    • Play-offlar: 1 milyon €
    • Son 16: 11 milyon €
    • Çeyrek final: 12,5 milyon €
    • Yarı final: 15 milyon €
    • Final: 18,5 milyon €
    • Şampiyonluk bonusu: Ek 6,5 milyon €

    UEFA Süper Kupası da ödüllendirilir: Her katılımcı 4 milyon € alır, şampiyon ise 1 milyon € ek ödül alır.

    2025/26 Şampiyonlar Ligi, FC Bayern Münih’in ödül parası ve primleri: FCB şu ana kadar bu kadar para kazandı – yarı finallere genel bakış

    TarihEv sahibi takımDeplasman takımıGidiş veya dönüş maçı
    28.4.PSGFC BayernGidiş maçı
    29.4.AtleticoArsenalİlk maç
    5 MayısArsenalAtleticoİkinci maç
    6 MayısFC BayernPSGRövanş maçı
    2025/26 Şampiyonlar Ligi: 36 takımın tamamına genel bakış

    DernekÜlke
    Arsenal FCİngiltere
    Chelsea FCİngiltere
    Liverpool FCİngiltere
    Manchester Cityİngiltere
    Newcastle United FCİngiltere
    Tottenham Hotspurİngiltere
    Atletico de Madridİspanya
    Athletic Clubİspanya
    FC Barcelonaİspanya
    Real Madrid İspanya
    Villarreal CFİspanya
    Borussia DortmundAlmanya
    FC Bayern MünihAlmanya
    Eintracht FrankfurtAlmanya
    Bayer 04 LeverkusenAlmanya
    Atalanta BCİtalya
    FC Internazionale Milanoİtalya
    Juventusİtalya
    SSC Napoliİtalya
    AS MonacoFransa
    Olympique de MarseilleFransa
    Paris Saint-GermainFransa
    SL BenficaPortekiz
    Sporting Clube de PortugalPortekiz
    Club Brugge KVBelçika
    R. Union Saint-GilloiseBelçika
    AFC AjaxHollanda
    PSV EindhovenHollanda
    FK Bodo/GlimtNorveç
    F.C. KopenhagDanimarka
    Galatasaray Türkiye
    Qarabag FKAzerbaycan
    SK Slavia PragÇek Cumhuriyeti
    Pafos FCKıbrıs
    FC Kairat AlmatıKazakistan