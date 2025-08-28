2025/26 Şampiyonlar Ligi, FC Bayern München'in ödül parası ve primleri: FCB şu ana kadar bu kadar para kazandı

FC Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri, katılım ücretleri, UEFA ve puan primlerinden oluşan 83,4 milyon avroya ulaştı. Finale kalınması halinde 18,5 milyon avro daha kazanılacak, şampiyonluk ise 6,5 milyon avro ile ödüllendirilecek.

Ayrıca Münih ekibi, sezon sonunda kulüp katsayısı ve eski piyasa havuzundan oluşan bir "değer primi" daha alacak. "Değer havuzundan" en fazla 40 milyon euro alınabilir, buna ev sahibi olduğu maçlardan elde edilen bilet gelirleri de eklenecek. Bu da şu ana kadar yaklaşık 30 milyon euro anlamına geliyor.

Böylece, Alman rekor şampiyonunun gelirleri şimdiden 100 milyon avroyu çok aşmış durumda. Bu rakam 150 milyon avroya kadar çıkabilir. Bu, kulüp rekoru olur.