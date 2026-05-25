2025-26 Premier Lig sezonunun kazananları ve kaybedenleri: Mikel Arteta ve Bruno Fernandes net mesajlar verdi; ancak Liverpool ve Chelsea’nin karar vericilerinin yanıtlaması gereken sorular var

Slot, muhtemelen bir "kazanan" olarak nitelendirilebilirdi – tek nedeni hâlâ Liverpool'un teknik direktörü olmasıydı. Premier Lig tarihinin en kötü şampiyonluk savunmalarından birine imza atmış olmasına rağmen, Hollandalı teknik adam sezonu tamamlamayı başardı; bu, özellikle Mohamed Salah'ın takımın oyun stiline yönelik pek de ince olmayan eleştirileri ve soyunma odasındaki standartların düşüşü göz önüne alındığında, hiç de kolay bir iş değildi.

Ancak Slot, işverenlerinin desteğini korusa da, Mayıs ayında Anfield'da Chelsea ile oynanan berabere biten maç sırasında, taraftarların sadece bir yıl önce Liverpool'u rekor eşitleyen 20. İngiltere şampiyonluğuna taşıyan bu adama olan güvenlerini yitirdikleri acı bir şekilde ortaya çıktı. Taraftarlar, Manchester City'de yaşanan utanç verici FA Cup yenilgisinin bitmeden çok önce Xabi Alonso'nun adını haykırmaya başlamışlardı - ve kim onları suçlayabilir ki?

Slot'un bahanelerinden ve takımının savunma eksiklikleri, işlevsiz orta saha veya verimsiz forvet hattı konusunda hiçbir şey yapamamasından bıkmışlardı. Tüm bunlar, zorlu ve kupa kazanamadan geçen bir sezonun sonunda Liverpool'un zorlukla Şampiyonlar Ligi'ne kalmasına neden oldu.

Elbette taraftarlar sadece Slot'tan memnun değiller. Reds'in dikkat çekici gerilemesinin tek sorumlusunun o olmadığını biliyorlar.

Fenway Sports Group'un (FSG) futbol CEO'su Michael Edwards ve Liverpool'un sportif direktörü Richard Hughes, İngiltere'nin en güçlü takımını zayıflatan 450 milyon sterlinlik yaz transfer çılgınlığının başlıca sorumlularıydı. Nitekim, geçen yaz Anfield'a gelen 10 oyuncudan sadece biri, Hugo Ekitike, tam anlamıyla başarılı olarak nitelendirilebilir - ve o bile Nisan ayında Aşil tendonunu yırttıktan sonra belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Şüphesiz yeteneğinin parıltılarını sergilemesine rağmen, 100 milyon sterlinlik transfer Florian Wirtz pek çok kez beklentileri boşa çıkardı; Giorgi Mamardashvili, Alisson Becker'i bırakın, Caoimhin Kelleher'den bile daha iyi bir alternatif gibi görünmüyor; Jeremie Frimpong form ve kondisyon sorunları yaşıyor; İngiliz rekoru kıran transfer Alexander Isak ise futbol tarihinin en büyük fiyaskolarından biri gibi görünüyor.

Bu nedenle, gelecek sezonun başlangıcı Slot, Edwards ve Hughes için bir dönüm noktası gibi görünüyor. Üçünün de sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve şu anda taraftarlar arasında hiçbirinin sözleşmesinin uzatılmasına yönelik bir istek yok.