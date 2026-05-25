Mark Doyle

2025-26 Premier Lig sezonunun kazananları ve kaybedenleri: Mikel Arteta ve Bruno Fernandes net mesajlar verdi; ancak Liverpool ve Chelsea’nin karar vericilerinin yanıtlaması gereken sorular var

2025-26 Premier Lig sezonu Pazar günü gergin bir finalle sona erdi; Tottenham, Everton’ı zor da olsa mağlup ederek, Leeds United’ı 3-0 yenen West Ham’ın küme düşmesini kesinleştirdi. Öte yandan, İngiltere’nin kuzeydoğusunda Sunderland, Chelsea’yi şaşırtıcı bir şekilde mağlup ederek Avrupa Ligi’ne katılma hakkını elde ederken, aynı zamanda Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu olan Chelsea’nin gelecek sezon herhangi bir kıtasal turnuvaya katılmasını engelledi.

Ülkenin diğer ucunda ise Manchester City, efsanevi ve inanılmaz derecede başarılı teknik direktörü Pep Guardiola'ya duygusal bir veda ederken, Liverpool'un yaşayan efsanesi Mohamed Salah da Anfield'daki sansasyonel dokuz yıllık serüvenine son veriyordu.

Elbette en büyük duygu seli, Arsenal'in uzun süredir acı çeken taraftarlarının, takımlarının 22 yıl sonra ilk kez Premier League kupasını kaldırmasını izlediği Selhurst Park'ta yaşandı.

Peki, 2025-26 sezonunun en büyük kazananları kimlerdi? GOAL tüm detayları sizler için derledi...

    KAZANAN: Duran top antrenörleri

    Liverpool'un şampiyonluk unvanını savunmadaki feci performansının elbette pek çok nedeni var, ancak duran toplara karşı savunmada gösterdiği yetersizlik kesinlikle en önemli etkenlerden biriydi. Teknik direktör Arne Slot'un, takımının Brentford'a karşı oynayacağı sezonun son maçı öncesinde de belirttiği gibi, futbol son bir yılda büyük ölçüde değişti ve Kırmızılar bu değişime ayak uyduramadıkları için acı bir şekilde cezalandırıldılar.

    Unutmayın, Liverpool, Slot yönetiminde tam anlamıyla bir duran top antrenörü getirmedi; geçen yılın Eylül ayında Aaron Briggs'i bu pozisyona terfi ettirdiler ve işler yolunda gitmedi. Briggs Aralık ayında takımdan ayrıldı ve başlangıçta "bireysel gelişim antrenörü" olarak işe alınmış bir adama bir dereceye kadar sempati duymamak zordu.

    Gerçekten de, 2025-26 sezonu bize başka bir şey öğretmediyse de, güçlü bir duran top koçuna sahip olmanın kesinlikle gerekli olduğunu öğretti. Köşe vuruşları, serbest vuruşlar ve taç atışları her zamankinden daha önemli hale geldi; bunu, İngiltere'nin en üst dört liginde duran toplardan en fazla gol atan takımlarınhepsinin şampiyon olduğu dikkat çekici gerçeği de vurguluyor.

    Dolayısıyla, Liverpool'un gelecek sezon şampiyonluğu geri kazanma şansı olması için, yaz aylarında kendilerine ait bir Nicolas Jover veya Austin MacPhee bulmaları gerektiği açıktır.

    MAĞLUP: Liverpool'un teknik kadrosu

    Slot, muhtemelen bir "kazanan" olarak nitelendirilebilirdi – tek nedeni hâlâ Liverpool'un teknik direktörü olmasıydı. Premier Lig tarihinin en kötü şampiyonluk savunmalarından birine imza atmış olmasına rağmen, Hollandalı teknik adam sezonu tamamlamayı başardı; bu, özellikle Mohamed Salah'ın takımın oyun stiline yönelik pek de ince olmayan eleştirileri ve soyunma odasındaki standartların düşüşü göz önüne alındığında, hiç de kolay bir iş değildi.

    Ancak Slot, işverenlerinin desteğini korusa da, Mayıs ayında Anfield'da Chelsea ile oynanan berabere biten maç sırasında, taraftarların sadece bir yıl önce Liverpool'u rekor eşitleyen 20. İngiltere şampiyonluğuna taşıyan bu adama olan güvenlerini yitirdikleri acı bir şekilde ortaya çıktı. Taraftarlar, Manchester City'de yaşanan utanç verici FA Cup yenilgisinin bitmeden çok önce Xabi Alonso'nun adını haykırmaya başlamışlardı - ve kim onları suçlayabilir ki?

    Slot'un bahanelerinden ve takımının savunma eksiklikleri, işlevsiz orta saha veya verimsiz forvet hattı konusunda hiçbir şey yapamamasından bıkmışlardı. Tüm bunlar, zorlu ve kupa kazanamadan geçen bir sezonun sonunda Liverpool'un zorlukla Şampiyonlar Ligi'ne kalmasına neden oldu.

    Elbette taraftarlar sadece Slot'tan memnun değiller. Reds'in dikkat çekici gerilemesinin tek sorumlusunun o olmadığını biliyorlar.

    Fenway Sports Group'un (FSG) futbol CEO'su Michael Edwards ve Liverpool'un sportif direktörü Richard Hughes, İngiltere'nin en güçlü takımını zayıflatan 450 milyon sterlinlik yaz transfer çılgınlığının başlıca sorumlularıydı. Nitekim, geçen yaz Anfield'a gelen 10 oyuncudan sadece biri, Hugo Ekitike, tam anlamıyla başarılı olarak nitelendirilebilir - ve o bile Nisan ayında Aşil tendonunu yırttıktan sonra belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

    Şüphesiz yeteneğinin parıltılarını sergilemesine rağmen, 100 milyon sterlinlik transfer Florian Wirtz pek çok kez beklentileri boşa çıkardı; Giorgi Mamardashvili, Alisson Becker'i bırakın, Caoimhin Kelleher'den bile daha iyi bir alternatif gibi görünmüyor; Jeremie Frimpong form ve kondisyon sorunları yaşıyor; İngiliz rekoru kıran transfer Alexander Isak ise futbol tarihinin en büyük fiyaskolarından biri gibi görünüyor.

    Bu nedenle, gelecek sezonun başlangıcı Slot, Edwards ve Hughes için bir dönüm noktası gibi görünüyor. Üçünün de sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve şu anda taraftarlar arasında hiçbirinin sözleşmesinin uzatılmasına yönelik bir istek yok.

    MAĞLUP: Ruben Amorim

    Ruben Amorim'in Manchester United'daki görevi, 5 Ocak'ta görevden alındığında zaten yeterince kötü görünüyordu. Ancak Michael Carrick'in son altı ayda aynı kadroyla elde ettiği başarılar, Portekizli teknik direktörün bir zamanlar parlak olan itibarını tamamen yerle bir etti.

    Avrupa kupaları yükünden kurtulmuş olmasına rağmen, Amorim'in United'ı görevden alındığı sırada ligde sadece altıncı sıradaydı. Carrick yönetiminde ise takım, sezonun ikinci yarısında diğer tüm teknik direktörlerden daha fazla Premier Lig puanı toplayarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

    Ancak Amorim için asıl utanç verici olan, Carrick'in taktiksel açıdan özellikle devrim niteliğinde bir şey yapmamış olmasıydı. Carrick, akla gelebilecek en bariz değişiklikleri yaptı; bu değişiklikleri, absürt derecede inatçı olan Amorim ise düşünmeyi bile reddetmişti. Carrick, üçlü savunmayı terk etti, Bruno Fernandes'i 9 numaranın arkasında en iyi pozisyonuna yerleştirdi ve nedense dışlanan Kobbie Mainoo'yu takıma geri getirdi.

    Amorim henüz 41 yaşında ve Sporting CP'de yaptığı işler unutulmamalı. Ancak İngiltere'deki dönemine dair akıllarda kalacak tek şey, geçen Ağustos ayında Grimsby Town'a karşı Carabao Cup'ta yenildikleri maçta taktik tahtası üzerinde çılgınca taşları hareket ettiren, ne yapacağını bilmeyen bir teknik direktör olacak.

    KAZANAN: Bruno Fernandes

    Sezonun en iyi oyuncusunun her zaman şampiyon takımdan çıkması gerektiği yönünde bir görüş var. Ancak bu tamamen saçmalık. Futbol bir takım sporu olsa da, burada söz konusu olan bireysel bir ödül ve ligin en iyi oyuncusu her zaman ligin en iyi takımında oynamıyor.

    Bu yıl bunun mükemmel bir örneği. David Raya, Declan Rice ve Gabriel Magalhaes, şampiyon Arsenal için çok iyi performanslar sergiledi, ancak Bruno Fernandes tartışmasız sezonun eniyi oyuncusu oldu. Kişiliği pek sevimli olmayabilir, ancak ligdeki hiçbir futbolcu, Portekizli oyuncunun Manchester United için olduğu kadar takımı için önemli değildir.

    Basitçe söylemek gerekirse: Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'nin paylaştığı Premier Lig asist rekorunu kıran kaptanları olmasaydı, Kırmızı Şeytanlar üçüncü sıraya yaklaşamazlardı bile. Bu tarihi bir başarıydı ve son beş yıldır dünya futbolunun en yaratıcı ve çalışkan 10 numarası olmasına rağmen, hak ettiği takdiri hiç görmemiş bir oyuncu için hak ettiği bir ödüldü.

    MAĞLUP: BlueCo

    Sezonun sona ermesiyle birlikte, Stamford Bridge'de aslında biraz temkinli bir iyimserlik havası hakim. Haberlere göre, Chelsea'nin eleştirilerin odağında olan sahipleri BlueCo, nihayet oyuncu transfer stratejilerini gözden geçirerek, sadece mümkün olduğunca çok sayıda genç yeteneği kapmaya odaklanmak yerine, kendini kanıtlamış oyuncuları kadroya katmaya karar verdi. Uzun zamandır beklenen bu yaklaşım değişikliği, kulübün bu yaz Liam Rosenior'un yerine Xabi Alonso'yu kalıcı teknik direktör olarak ikna etmesine şüphesiz yardımcı oldu. Avrupa futbolunda yer almaması da İspanyol teknik adamın işine yarayabilir, çünkü Premier League maçları için oyuncularını hazırlamak için neredeyse her zaman bir haftası olacak.

    Ancak, Chelsea'nin 2025-26 Premier Lig sezonunun tam bir felaket olduğu gerçeğini gizlemek mümkün değil.

    The Blues, geçen yaz ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra potansiyel şampiyonluk adayları olarak gösteriliyordu, ancak Enzo Maresca'nın itaatsizlik gösterdiği gerekçesiyle kovulması ve yerine "şirket adamı" Rosenior'un getirilmesi gibi felaket bir karar alındığında, şampiyonluk yarışı çoktan bitmişti.

    Hiç kimseyi şaşırtmayan bir gelişmede, eski Strazburg teknik direktörü, Maresca'ya hala sadık olan soyunma odasını LinkedIn diline sahip bir üslupla ikna edemedi ve tek bir gol bile atamadan üst üste beş lig mağlubiyeti aldıktan sonra, takımın ilk beşte bitirme umutlarını suya düşüren, gülünç bir beş buçuk yıllık sözleşmesinin henüz dört ayı dolmadan kovuldu.

    Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, giderek artan bir inceleme altında olan kulübün hesapları için büyük bir mali darbe oldu; bu nedenle, geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde FA Cup finaline çıkmak bile taraftarların moralini düzeltemedi. Bazı taraftarlar, "BlueCo defol! Chelsea'mizi geri istiyoruz" yazılı bir pankartın arkasında Wembley Way'de yürüdü.

    İsteklerinin gerçekleşme şansı çok az - en azından şimdilik - ancak Alonso'nun görevi yavaş başlarsa, Todd Boehly ve ekibi üzerindeki baskı daha da artacaktır. Çünkü Chelsea "dünya şampiyonu" olsa da, kulübün sahiplerinin günümüz futbol dünyasının en bilgisiz isimleri arasında olduğu hissi giderek güçleniyor.

    KAZANAN: Enzo Maresca

    Sezonun ortasında kovulduğundan beri işsiz kalan bir teknik direktör, bizim "kazananlar" listemize girmek için tuhaf bir seçim gibi görünebilir. Ancak son altı ay, Enzo Maresca için harika geçti.

    İtalyan teknik adamın Aralık ayında Everton'a karşı alınan sıradan bir galibiyetin ardından kulübünü eleştirme kararı tuhaf gelmiş olabilir, ancak o zaman yazdığımız gibi, Maresca ne yaptığını çok iyi biliyordu. Aslında Stamford Bridge'deki işinden kendi isteğiyle ayrıldı, çünkü Etihad Stadyumu'nda başka bir iş için hazırlık yapılıyordu.

    Kabul etmek gerekir ki, bazıları Maresca'nın Pep Guardiola'nın Manchester City'deki halefi olarak niteliklerini, ikilinin önceki iş ilişkilerinin ötesinde sorguladı, ancak Chelsea'deki performansı, ayrılışından bu yana çok olumlu bir ışık altında değerlendirildi.

    The Blues, sezonun ikinci yarısında Liam Rosenior yönetiminde tamamen çöktü ve Enzo Fernandez ve Marc Cucurella gibi kilit oyuncuların, geçen yazki Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i ezici bir skorla mağlup etmenin arkasındaki beyin olan Maresca'yı kovma kararını kamuoyuna açıkça eleştirmek zorunda kalması son derece anlamlıydı.

    Temelde, Stamford Bridge'deki sirki yöneten palyaçolar tarafından kovulmak, şu anda çok daha iyi yönetilen bir kulüpte çalışmaya başlayan Maresca için olabilecek en iyi şeydi.

    MAĞLUP: Ange Postecoglou

    18 Ekim'de düzenlenen olağanüstü basın toplantısında Ange Postecoglou, Nottingham Forest teknik direktörü olarak geleceğine dair artan spekülasyonlara tepki göstererek teknik direktörlük kariyerini ateşli bir şekilde savundu. Bu sırada City Ground'daki "hikâyesinin", önceki tüm kulüplerinde olduğu gibi tam olarak aynı şekilde sona ereceğini meydan okurcasına ilan etti: "Ben ve bir kupa."

    Ancak ertesi gün, Postecoglou, takımının Chelsea'ye evinde 3-0 yenilmesinden sadece 18 dakika sonra kovuldu. Avustralyalı teknik adamın haksızlığa uğradığını hissetmek için her türlü sebebi vardı. Görevde sadece 39 gün kalmıştı ve bu da onu Premier Lig tarihinin en kısa süre görevde kalan kalıcı teknik direktörü yapıyordu.

    Ancak, tüm turnuvalarda görevde olduğu sekiz maçın hiçbirini kazanamamış ve Swansea City'deki Carabao Cup maçı da dahil olmak üzere altı maçını kaybetmişti.

    Postecoglou, hayranlık uyandıran maceracı bir futbol felsefesine sahip harika bir kişiliktir, ancak Forest'taki tarihsel olarak kötü performansı, ne yazık ki, Spurs tarafından kovulduktan kısa bir süre sonra Premier Lig'de bir iş bulduğu için "başarısız bir teknik direktör" olarak görüldüğü algısını değiştirmeye hiç yardımcı olmadı.

    KAZANAN: Mikel Arteta

    Bu, Mikel Arteta için Arsenal'de şüphesiz bir “ya hep ya hiç” sezonu oldu. Beş sezon boyunca kupa kazanamayan İspanyol teknik adamın bir şekilde kupa kazanması gerekiyordu ve bir kez daha “son anda çuvallama” endişelerini uyandıran gergin bir Nisan ayına rağmen, Arteta, Gunners’ı 2004’ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı.

    Elbette bu, "Güzel Oyun" için bir zafer değildi; Arsenal, zaman kaybetme, rol yapma ve gol atmak için duran toplara olan iç karartıcı bağımlılığıyla "çirkin galibiyet" kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı. Nitekim, şampiyonluğu fiilen garantileyen Burnley'e karşı 1-0'lık galibiyet, Arsenal'in yaklaşımını oldukça iyi özetliyordu; David Raya ve Leandro Trossard, ligin en kötü ikinci takımı karşısında köşe vuruşundan gelen bir kafa golüyle elde edilen galibiyetin son saniyelerinde sakatlık numarası yaptılar.

    Yine de, Thierry Henry bile Arteta'nın alaycı oyun tarzından pek etkilenmediğini itiraf etse de, eski Fransa forveti, kulüple bağlantılı herkes gibi, amacın araçları haklı çıkardığını hissetti - ve gerçek şu ki, Arsenal şu anda tarihi bir Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi çifte zaferinin eşiğinde.

    O halde, Arteta ve yöntemleri hakkında ne derseniz deyin. Ya da Gunners'ı bu noktaya getirmek için harcadığı zaman ve paradan bahsedin. Ancak 'başarısızlık uzmanlarını' İngiltere'nin ve potansiyel olarak Avrupa'nın en iyi takımı haline getirdiği için ona biraz saygı gösterilmelidir. Süreç pek hoş olmayabilir, ancak inkar edilemez bir şekilde etkili oldu.

    MAĞLUP: Manchester City

    19 Mayıs 2026 - Manchester City taraftarları, son on yıl içinde hiç bu kadar iç karartıcı bir gün yaşamamış olabilir. Sevgili teknik direktörleri Pep Guardiola’nın sezon sonunda görevinden ayrılmaya karar verdiğine dair güvenilir haberleri sindirmeye çalışırken, bir de Bournemouth’ta yedinci Premier Lig şampiyonluğuyla veda etme umutlarının suya düştüğünü çaresizce izlemek zorunda kaldılar.

    Elbette, Guardiola'nın sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesi yerine bu yaz ayrılma kararı pek de sürpriz olmadı. Sezonun son aşamalarında ne olursa olsun ayrılmaya karar verdiği yönünde söylentiler vardı. Ayrıca, iki ulusal kupa, Guardiola'nın kupa dolu görev süresini sonlandırması için hala iyi bir yoldu; aynı zamanda Katalan teknik adamın kurduğu son takımın, Etihad'da yönettiği eşi görülmemiş başarı dönemini sürdürme şansı olduğunu da gösteriyordu.

    Ancak, giden tek kişi Guardiola değil. City'nin ilham verici kaptanı Bernardo Silva da ayrılıyor ve onun yokluğu, özellikle Rodri de onun peşinden ayrılırsa, hem saha içinde hem de saha dışında derinden hissedilecek. Ve kim bilir, Erling Haaland gerçekten elit bir kulübe katılma cazibesine direnebilecek mi?!

    Şüphesiz, City için endişe verici ve belirsiz zamanlar yaşanıyor. Tüm paralarına rağmen, Guardiola her zaman onların en değerli varlığıydı, herkesin birlikte çalışmak istediği bir koçluk dehasıydı. Bu tür bir havayı telafi etmek imkansız olacak, yani bir ay önce kuzey Londra sokaklarında yaşanan sözde panik, Manchester'ın mavi yarısında endişeye yol açtı.

    KAZANAN: Unai Emery

    Geçen yılın bu zamanlarında Aston Villa'da büyük bir endişe hakimdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmak, Ezri Konsa'nın da ifade ettiği gibi, "oyuncular için büyük bir darbe" olmuştu. Bununla birlikte, bu durum finansal açıdan da acı bir darbeydi; zira Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Yönetmelikleri konusunda zaten bilinen sorunları olan bir kulüp için transfer bütçesinin daha da kısıtlanması anlamına geliyordu.

    Beklendiği gibi hayal kırıklığı yaratan yaz transfer dönemi, Villa Park'ta moralleri pek de yükseltmedi ve taraftarlar, takımlarının ilk beş maçında galibiyet alamamasını izledikten sonra küme düşme korkusu yaşamaya başladı.

    O aşamada, Villa'nın dördüncü sırada bitirip otuz yıldır ilk Avrupa kupasını kazanacağı fikri saçma gelirdi. Ancak eski genel müdür Paul Faulkner'ın da belirttiği gibi, Unai Emery "bir dahi" ve İspanyol teknik adam, Villa'nın Liverpool'u heyecan verici bir galibiyetle yenerek Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantilemesi ve ardından Avrupa Ligi finalinde gelecekteki bir krala yakışır bir performans sergilemesiyle sonuçlanan olağanüstü bir canlanmayı yönetti.

    Faulkner, BBC'ye "O, bir teknik direktör olarak inanılmazdı" dedi. "Takım, selefi Steven Gerrard'ın yönetiminde zorlanıyordu, ama o takımı tamamen dönüştürdü. Kadroda birçok eski oyuncu var, kadroya birkaç oyuncu daha eklendi ama bu takımın büyük bir kısmı, teknik direktörden önce de çok uzun süredir buradaydı. O birliği nasıl bir araya getirdiğini ve tutarlı sonuçlar elde ettiğini görüyorsunuz. Bu kesinlikle olağanüstü."

    Sonuç olarak, bir zamanlar Arsenal'de acımasızca alay konusu olan bir adam, şimdi Villa'da yaşayan bir efsane olarak görülüyor.

    MAĞLUP: Harvey Elliott

    Aston Villa'nın Freiburg'u Avrupa Ligi'nde ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından Harvey Elliott, Instagram'da şöyle yazdı: "İmza attığım andan itibaren kaderimde vardı! Yaşasın lanet olası Villa! Ben de bunda büyük rol oynadım! Şaka bir yana, Villa taraftarları, her şey için çok teşekkürler! Keyfinize bakın."

    Samimiyet ve alaycı mizahın karışımı Elliott'ın tipik bir özelliğiydi, ancak bu, günümüz futbolunun en sevimli karakterlerinden biri için insanı daha da üzüntüye boğdu.

    Elliott'ın Villa'ya transferi, geçen yaz düzenli olarak forma giyebilmek için Liverpool'dan ayrılan inanılmaz yetenekli genç bir oyuncunun kariyerini şekillendirebilirdi. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Mart ayından bu yana tek bir dakika bile forma giyemedi çünkü Villa, Elliott'ın kulüpte 10 lig maçına çıkmasına izin vererek kiralama sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik satın alma yükümlülüğünü tetiklemek istemedi.

    Eski sportif direktör Monchi'nin Unai Emery'nin istemediği bir oyuncuyu transfer ettiği yönündeki söylentilere rağmen, Emery, Elliott'ın neden bu kadar çabuk ihtiyaç fazlası olarak değerlendirildiğini hiçbir zaman tam olarak açıklamadı.

    "Bu kararın nedenini şimdi açıklamak çok zor, ya da kolay, ama şu an bunun zamanı değil," diyen Emery, bu ayın başlarında oyuncunun profesyonelliğini ve kişiliğini de övdü. "Harvey Elliott'a olan özürlerim her gün aklımda."

    İspanyol teknik adamın pişmanlığı elbette takdire şayan. Ancak bu, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hedefleyerek Villa Park'a gelen ve kariyerinin bir yılını kaybederek belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kalan Elliott için hiçbir fayda sağlamıyor. Bu son derece üzücü durumun komik tarafını hala görebilmesi, onun harika karakterinin bir kanıtı.


    ŞAMPİYON: The Championship

    Bu sezonun da ortaya koyduğu gibi, Championship son derece rekabetçi bir lig. Kulüpler, Premier League’e yükselmeyi garantilemek için akıl almaz boyutlara varan adımlar atmaya hazır; ister oyunculara aşırı miktarda para harcayarak mali çöküş riskini göze alsınlar, ister rakiplerin antrenmanlarını gizlice izlesinler!

    Tabii ki sorun şuydu: Championship'ten çıkmak çok zor olsa da, hemen geri düşmek çok kolaydı. Sonuç olarak, Premier League sezonu başlamadan önce, yeni yükselen üç takımın da üst üste üçüncü yıl küme düşeceği tahmin ediliyordu. Ancak, sadece Burnley küme düşmekten kurtulamadı.

    Leeds United, Nisan ayına girerken biraz sıkıntılı bir durumda olabilir, ancak Old Trafford'da Manchester United'a karşı tarihi bir galibiyet de dahil olmak üzere muhteşem bir yenilmezlik serisi sayesinde, kalan üç maçla matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi. Bu da Daniel Farke'nin, ölüm fermanı kesilmiş bir adamdan şehrin onursal vatandaşı adayı haline gelmesi anlamına geliyordu!

    Dikkat çekici bir şekilde, Regis Le Bris, Stadium of Light'ta daha da dikkat çekici bir iş çıkardı. Elbette, Sunderland geçen yaz önemli miktarda para harcadı, ancak kimse Yeni Yıl Günü'nde Manchester City ile 0-0 berabere kaldıktan sonra yedinci sırada yer alacağını beklemiyordu - bırakın sezonu o sırada bitirmeyi. Ancak Black Cats, Everton deplasmanında ve Chelsea'yi evinde yenerek son iki maçını kazandı ve 1973'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı; üstelik bu, Wembley'de Championship play-off finalini kazanmasından sadece bir yıl sonra gerçekleşti.

    Sonuç olarak, Le Bris, Farke ve her iki kulüple bağlantılı herkes, yeni yükselen takımların Premier Lig'de sadece hayatta kalmanın değil, aynı zamanda başarılı olmanın da mümkün olduğunu kanıtladıkları için tüm övgüyü hak ediyor.

    MAĞLUP: Eddie Howe

    Newcastle United, 2024-25 sezonunun son gününde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi. Pazar günü, takımın Konferans Ligi'ne bile katılma şansı kalmamıştı; bu durum, Eddie Howe ve ekibinin geçtiğimiz bir yıl içinde ne kadar gerilediğini açıkça ortaya koyuyor.

    Adil olmak gerekirse, antrenörün tüm sezon öncesi planlarını altüst eden Alexander Isak'ın golü için onu suçlamak pek mümkün değil. Newcastle'ın İsveçli forveti yerine geçecek ana transfer hedeflerinden hiçbirini kadrosuna katamaması da onun suçu değil.

    Ancak Howe, Nick Woltemade'den ve özellikle de sezonun en kötü Premier Lig transferlerinden biri olduğunu kanıtlayan Yoane Wissa'dan en iyi verimi alamadı. Anthony Elanga veya Jacob Ramsey de onun yönetiminde gelişme göstermedi; taraftarlar ise teknik direktörün ilhamdan yoksun taktikleri ve öngörülebilir oyuncu değişikliklerinden bıkmış durumda.

    Sonuç olarak, Carabao Kupası finalinde Liverpool'a karşı şok bir galibiyet elde ederek Newcastle'ın 70 yıllık kupa hasretine son veren, ancak şimdi affedilemez bir şekilde ligi 12. sırada bitiren teknik direktör hakkında ciddi sorular soruluyor.

    Söylentilere göre Howe, CEO David Hopkinson ve sportif direktör Ross Wilson'ın desteğini koruyor ve bu görev için hala doğru kişi olduğuna kesin olarak inanıyor. Ancak, Anthony Gordon, Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes'in hepsinin St. James' Park'tan ayrılacağı söylentileri dolaştığı için, bu yazın geçen yazdan daha da kötü geçme ihtimali göz önüne alındığında, transfer döneminin sonunda bu işi gerçekten hala isteyip istemeyeceği merak konusu.

    Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandıktan sonra bile Tyneside'a en iyi yetenekleri çekmekte çok zorlandı. Avrupa futbolunda hiçbir şey sunamayacak olmanın ne kadar zor olacağını bir düşünün - özellikle de kulübün Suudi Arabistanlı sahiplerinin spora yaptıkları yatırımı azaltmayı planladıkları söylentileri ortada dolaşırken...

    MAĞLUP: Nuno Espírito Santo

    Bir teknik direktör için Nuno Espírito Santo'nunki kadar kötü bir sezon pek görülmez. Geçen yıl Nottingham Forest'ı Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmasına rağmen, Portekizli teknik adam, eski Arsenal spor direktörü Edu'nun kulübün küresel futbol direktörü olarak atanması ve transferlerin kontrolünün Brezilyalıya verilmesi kararları konusunda kulübün huysuz sahibi Evangelos Marinakis ile anlaşmazlığa düşmesi üzerine, 2025-26 sezonunun henüz üçüncü maçında görevinden alındı.

    Ancak Nuno uzun süre işsiz kalmadı, 27 Eylül'de West Ham'da Graham Potter'ın yerine getirildi ve takımı ligin alt sıralarından kurtarmakla görevlendirildi. Ancak Nuno'nun takımı, Mart ayındaki milli maç arası sonrasında 9 puanlık olası puanın 7'sini toplayarak ancak Nisan ayında ligde kalmayı başarabilecek gibi görünüyordu. Ancak West Ham, sezonun son gününe kadar bir daha galip gelemedi ve o aşamada Tottenham'ın kendilerini sıralamada geçmesine izin verdi, bu da Leeds'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin boşuna olduğu anlamına geliyordu.

    Küme düşme, Hammers'ın talihsiz sahipleri için uygun bir ceza gibi görünse de, Nuno'ya bir dereceye kadar sempati duymamak zordu. Sezonun son birkaç ayında bazı önemli kararlar şüphesiz takımının aleyhineydi, buna karşılık Unai Emery'nin Avrupa Ligi yarı finali öncesinde zayıf bir kadroyla sahaya çıkması, Spurs'a Aston Villa deplasmanında çok değerli üç puanı hediye etti.

    Yine de, 2011'de Blackpool ve Birmingham City'den bu yana hiçbir takım 39 puanla küme düşmemiş olsa da, Nuno'ya küme düşmeyi önlemek için tam sekiz ay süre verilmişti ve bunu başaramadı. Küme düşmenin kesinleşmesinin hemen ardından kendisinin de söylediği gibi, "Gelişti, ama yeterli değildi."

    KAZANAN: Başarılı ve gayretli kişiler

    Para, modern futbolun işleyişini sağlıyor; bu da, ligin en zengin kulüplerinin mevcut kupa ve ödüllerin neredeyse tamamını topladığı anlamına geliyor. Bununla birlikte, düşük bütçeli takımların da devleri alt etmeleri hâlâ mümkün; zira Brentford, Brighton ve Bournemouth, maaş giderleri açısından ligin en alt beş takımı arasında yer almalarına rağmen bu sezon Premier Lig tablosunun üst yarısında yer alarak bunu nefes kesici bir şekilde kanıtladılar.

    Unutulan olmasın, Thomas Frank'ın Tottenham'a transfer olmasının ardından Brentford'un (20.) bu sezon büyük zorluklar yaşayacağı tahmin ediliyordu ve onun yerine geçen eski duran top antrenörü Keith Andrews'un birçok uzman tarafından en erken kovulacak teknik direktör olarak gösteriliyordu. Ancak Gtech Community Stadium'daki temeller o kadar sağlam ki, İrlandalı teknik adam Şubat ayında Spurs tarafından kovulan Frank'ten daha uzun süre görevde kalmakla kalmadı, Danimarkalı teknik adamın en iyi lig sıralaması olan dokuzuncu sırayı da eşitledi.

    Öte yandan Brighton, uzun süredir Avrupa futbolunda en iyi yönetilen kulüplerden biri ve diğer kulüpler için bir model olarak görülüyordu. Bu nedenle Fabian Hurzeler'in Seagulls'u Conference League'e taşıması pek de sürpriz olmadı; kulübün gelecek sezon bu turnuvayı kazanma şansı oldukça yüksek.

    Bournemouth'a gelince, Andoni Iraola açıkça üst düzey bir görevi hak eden olağanüstü bir genç teknik direktör, ancak İspanyol teknik adam, Cherries'in tarihi altıncı sıradaki bitirişinin övgüsünün sadece teknik kadro ve oyuncularla değil, Vitality Stadyumu'nun perde arkasındaki herkesle paylaşılması gerektiğini ilk kabul eden kişi olacaktır.

    Sonuç olarak, Iraola'nın ayrılmasından sonra bile Premier League'de rekabetçi bir takım olarak kalacaklarına dair iyimserler, çünkü Bournemouth, diğer başarı öyküsü yazan takımlar Brentford ve Brighton ile birlikte, İngiltere'nin elit takımlarının çoğunun mantıktan çok paraya sahip olduğunu kanıtladı.

    MAĞLUP: Tottenham

    Spurs, Pazar günü küme düşmekten kurtulmuş olabilir, ancak bu pek de kutlanacak bir durum değildi. Defans oyuncusu Micky van de Ven’in BBC Sport’a itiraf ettiği gibi, “İki yıl üst üste 17. sırada bitirmek bizim için kabul edilemez. Bu kulüpte inanılmaz oyuncular var. İşin son güne kalmasına izin vermek utanç vericiydi.”

    Elbette, Roberto De Zerbi'nin 31 Mart'ta göreve gelmesinden bu yana yaptığı iyi işler, daha parlak bir gelecek için umut veriyor, ancak İtalyan teknik adamın, transfer piyasasında işverenleri tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını hissettiğinde duygularını açıkça ifade etmekten asla çekinmeyen, inanılmaz derecede talepkar bir karakter olduğunu unutmayalım. Üstelik şu anda, şok edici işaretler ve korkunç kararlarla özdeşleşmiş bir takımda çalışıyor (daha fazlası için Google'da Igor Tudor'u arayın!).

    Nitekim, Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yaşanan büyük rahatlama ortamında, bir pankart taraftarlar arasındaki genel hayal kırıklığı duygusunu oldukça özlü bir şekilde özetliyordu: "Başarı vaat edildi, başarısızlık yaşandı. ENIC defol!".