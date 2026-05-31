Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finalinin sonunda hissettiği en baskın duygunun "acı" olduğunu itiraf etti – ve bu son derece anlaşılabilir bir durumdu. Arsenal, PSG'yi Avrupa futbolunun kralı tahtından indirmek için penaltı atışlarına kadar gelmişti ve İspanyol teknik adam, Budapeşte'deki yenilginin üstesinden gelmenin biraz zaman alacağını kabul etti.

Ancak acı yakında gurura dönüşecek ve bu sadece oyuncuları için geçerli değil. Muhtemelen bunu kamuoyuna açıklamayacaktır, ancak Arteta'nın son dokuz aydaki çabalarından son derece gurur duymaya hakkı var; çünkü bu sezon, Arsenal menajeri için şüphesiz bir "ya hep ya hiç" sezonuydu.

Beş sezon boyunca kupa kazanamayan İspanyol teknik adamın bir şekilde kupa kazanması gerekiyordu ve bir başka "bottle job" (kritik anlarda başarısızlık) korkusunu uyandıran endişeli bir Nisan ayına rağmen, Gunners'ı 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna taşıdı.

Elbette bu, "Güzel Oyun" için bir zafer değildi; Arsenal, zaman kaybetme, rol yapma ve gol atmak için duran toplara olan iç karartıcı bağımlılığıyla "çirkin galibiyet" kavramını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Nitekim, şampiyonluğu fiilen garantileyen Burnley'e karşı 1-0'lık galibiyet, Arsenal'in yaklaşımını oldukça iyi özetliyordu; David Raya ve Leandro Trossard, ligin en kötü ikinci takımı karşısında köşe vuruşundan gelen bir kafa golüyle elde edilen galibiyetin son saniyelerinde sakatlık numarası yaptılar.

Yine de, Thierry Henry bile Arteta'nın alaycı oyun tarzından pek etkilenmediğini itiraf etse de, eski Fransa forveti, kulüple bağlantılı herkes gibi, amacın araçları haklı çıkardığını düşündü - ve gerçek şu ki, Arsenal'in ıstırap verici şampiyonluk hasreti sona erdi.

O halde, Arteta ve yöntemleri hakkında ne derseniz deyin. Ya da Gunners'ı bu noktaya getirmek için harcadığı zaman ve paradan bahsedin. Ancak 'başarısızlık uzmanlarını' İngiltere'nin en iyi takımı haline getirdiği için ona biraz saygı gösterilmelidir. Süreç pek hoş olmayabilir, ancak inkar edilemez bir şekilde etkili oldu.