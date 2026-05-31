Mark Doyle

2025-26 Avrupa futbol sezonunun kazananları ve kaybedenleri: Şampiyonlar Ligi unvanını koruyan PSG ve Bayern Münih’in müthiş hücum üçlüsünden Arne Slot’un çilesine ve kaosa sürüklenen Real Madrid’e

Avrupa kulüpler sezonu Cumartesi günü dramatik bir şekilde sona erdi; Paris Saint-Germain, penaltı atışlarında Arsenal'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu korudu. Yaklaşık on yıl önce Real Madrid'den bu yana kimse şampiyonluğu savunmayı başaramamıştı; bu da Luis Enrique'nin oyuncuları için gerçekten tarihi bir gece oldu. Ancak bu yenilgi, Arsenal'in tarihi sezonunun parlaklığını gölgelememelidir; zira Gunners, 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

Diğer yandan, Bayern Münih bir kez daha Bundesliga şampiyonluğuna uzanırken sayısız rekor kırdı; Barcelona ise La Liga’da krizdeki Real Madrid’i geride bırakarak üst üste ikinci kez lig şampiyonu oldu.

İtalya'da ise Antonio Conte, Scudetto'yu kazandıktan sadece bir yıl sonra Napoli'den ayrıldı. Bu sezon Scudetto'yu Inter rahatlıkla kazandı, ancak geleneksel rakipleri Juventus ve AC Milan, turnuva tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.

Peki, 2025-26 Avrupa futbol sezonunun en büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? GOAL, tüm bunları aşağıda ayrıntılı olarak ele alıyor...

    KAZANAN: Mikel Arteta

    Mikel Arteta, Şampiyonlar Ligi finalinin sonunda hissettiği en baskın duygunun "acı" olduğunu itiraf etti – ve bu son derece anlaşılabilir bir durumdu. Arsenal, PSG'yi Avrupa futbolunun kralı tahtından indirmek için penaltı atışlarına kadar gelmişti ve İspanyol teknik adam, Budapeşte'deki yenilginin üstesinden gelmenin biraz zaman alacağını kabul etti.

    Ancak acı yakında gurura dönüşecek ve bu sadece oyuncuları için geçerli değil. Muhtemelen bunu kamuoyuna açıklamayacaktır, ancak Arteta'nın son dokuz aydaki çabalarından son derece gurur duymaya hakkı var; çünkü bu sezon, Arsenal menajeri için şüphesiz bir "ya hep ya hiç" sezonuydu.

    Beş sezon boyunca kupa kazanamayan İspanyol teknik adamın bir şekilde kupa kazanması gerekiyordu ve bir başka "bottle job" (kritik anlarda başarısızlık) korkusunu uyandıran endişeli bir Nisan ayına rağmen, Gunners'ı 2004'ten bu yana ilk Premier League şampiyonluğuna taşıdı.

    Elbette bu, "Güzel Oyun" için bir zafer değildi; Arsenal, zaman kaybetme, rol yapma ve gol atmak için duran toplara olan iç karartıcı bağımlılığıyla "çirkin galibiyet" kavramını bambaşka bir seviyeye taşıdı. Nitekim, şampiyonluğu fiilen garantileyen Burnley'e karşı 1-0'lık galibiyet, Arsenal'in yaklaşımını oldukça iyi özetliyordu; David Raya ve Leandro Trossard, ligin en kötü ikinci takımı karşısında köşe vuruşundan gelen bir kafa golüyle elde edilen galibiyetin son saniyelerinde sakatlık numarası yaptılar.

    Yine de, Thierry Henry bile Arteta'nın alaycı oyun tarzından pek etkilenmediğini itiraf etse de, eski Fransa forveti, kulüple bağlantılı herkes gibi, amacın araçları haklı çıkardığını düşündü - ve gerçek şu ki, Arsenal'in ıstırap verici şampiyonluk hasreti sona erdi.

    O halde, Arteta ve yöntemleri hakkında ne derseniz deyin. Ya da Gunners'ı bu noktaya getirmek için harcadığı zaman ve paradan bahsedin. Ancak 'başarısızlık uzmanlarını' İngiltere'nin en iyi takımı haline getirdiği için ona biraz saygı gösterilmelidir. Süreç pek hoş olmayabilir, ancak inkar edilemez bir şekilde etkili oldu.

    KAZANAN: Cesc Fabregas

    Cesc Fabregas, Cremonese deplasmanında oynadıkları sezonun son maçının ardından Como oyuncularıyla bir araya gelerek onlara, "Sizler sonsuza dek hatırlanacaksınız" dedi. Ve gerçekten de öyle olacak.

    Stadio Giovanni Zini'de 4-1 galip gelen Como, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bu, daha önce Avrupa'da hiç oynamamış bir kulüp için gerçekten tarihi bir başarı.

    Fabregas, tüm başarının oyuncularına ait olduğunu vurguladı, ancak eski İspanyol orta saha oyuncusu, modern futbol tarihinin en dikkat çekici ve hızlı yükselişlerinden birinin tartışmasız itici gücüydü. Hatırlatmaya gerek olsa da, Fabregas Sinigaglia'ya oyuncu olarak ilk geldiğinde Como, Serie B'de mücadele ediyordu ve o, kulübü sıfırdan inşa etmede kilit bir rol oynadı.

    39 yaşındaki oyuncu DAZN Italia'ya verdiği röportajda, "Burada birçok karar vermek zorunda kaldığımı hep söylerim, çünkü futbol tarafının anahtarları pratikte bana verilmişti ve başladığımızda elimizde neredeyse hiçbir şey yoktu," dedi. "Bugün, dört yıl önce ben buraya geldiğimde bizimle birlikte olan iki fizyoterapistle konuşuyordum ve antrenman sahamız olmadığı için bir barın arka odasındaki masalarda masaj yaptığımızdan bahsediyorduk! Şimdi ise Şampiyonlar Ligi'ndeyiz!"

    Fabregas, Serie A'nın sadece en iyi futbol takımıyla değil, aynı zamanda en genç takımıyla da bu imkansız gibi görünen rüyayı gerçekleştirerek tüm övgüyü hak ediyor.

    Tabii ki, Como için şimdi asıl zorluk, Dünya Kupası şampiyonunu takımda tutmak olacak, çünkü sportif direktör Carlalberto Ludi, Fabregas'ın oyuncu olduğu zamankinden daha iyi bir teknik direktör olduğunu söylerken haklı olabilir.

    MAĞLUP: AC Milan

    Serie A sezonu sona ermeden hemen önce Gazzetta dello Sport ve Corriere della Sera ile yapılan bir röportajda İtalyan futbolunun altyapı sorunlarını ele alırken, eleştirilerin hedefindeki AC Milan sahibi Gerry Cardinale, Inter'i geçen yılki Şampiyonlar Ligi finalinde "ortaya çıkmamakla" suçladı. Nerazzurri, PSG tarafından sahadan silinmiş olabilir, ancak RedBird'ün kurucusu Cardinale'nin neden Milan'ın şehir rakibine atıfta bulunma ihtiyacı hissettiğini tam olarak anlamak zordu. 

    İtalyan futbolunun birçok sorunu olabilir, ancak Inter kesinlikle bunlardan biri değil. Münih'teki maç, Inter'in üç sezon içinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkışıydı, oysa Milan iki yıl üst üste finale kalmayı başaramadı ve Rossoneri, çoğu Serie A takımının yönetilme şeklindeki felaket durumunu oldukça iyi özetliyor. 

    Geçen yaz transfer döneminde en üst ligdeki rakiplerinden daha fazla harcama yapmasına ve Avrupa kupalarında yükü olmamasına rağmen, Milan, Inter'e şampiyonluk için meydan okumaktan, son 10 maçının 6'sını kaybederek ilk dörtte yer almayı kaçırmaya kadar düştü.

    Cagliari'ye evinde aldığı belirleyici yenilgi özellikle yıkıcı oldu; Milan skoru açmasına rağmen, hiçbir şeyi riske atmayan bir takıma karşı rahat bir şekilde mağlup oldu. 

    Cardinale, bu "kesin başarısızlığa" sadece teknik direktör Massimiliano Allegri'yi değil, aynı zamanda CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'yı da kovarak yanıt verdi. Ancak bu tasfiye, taraftarları yatıştırmaya yetmeyecek. Taraftarlar, kulüp efsanesinin sürpriz bir Scudetto zaferine imza attığı 2023'te eski teknik direktör Paolo Maldini'nin kovulma kararından derin endişe duymuşlardı, ancak Cardinale ve ekibine kendilerini kanıtlamaları için zaman tanımaya hazırdılar. 

    Ancak artık sabırları tükendi. Cagliari'ye yenilmeden önce bile Cardinale ve özel danışmanı Zlatan Ibrahimovic'e karşı protestolar vardı. Maçtan sonra Curva Sud ultrasları, Cardinale'nin kaldığı otelin dışına "Cardinale, evine git! UTANÇ!" yazılı bir pankart astı.

    Amerikalı yöneticinin bu isteği yerine getireceğine dair herhangi bir işaret yok, ancak San Siro'da kalırsa - ve ilk haberlere göre bundan sonra daha aktif bir rol üstlenmeyi planlıyor - yeni Serie A şampiyonu Inter'in neyi doğru yaptığını inceleyerek Milan'ın nerede hata yaptığını anlamaya çalışabilir.

    KAZANAN: Barcelona

    Sezonun son El Clásico maçı öncesinde, Barcelona’nın sosyal medya ekibi gülümseyen takımın bir fotoğrafını paylaşarak “Tek bir büyük aile” yazısını ekledi. Bu, Blaugrana'nın ezeli rakibi Real Madrid'e yönelik pek de ince olmayan bir iğnelemeydi. Real Madrid, Camp Nou'daki maç öncesinde tam bir çöküş yaşamıştı; Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde'nin soyunma odasında yaşanan kavga, İspanya'nın başkentinde yaşanan birçok perde arkası çatışmasından sadece biriydi.

    Madrid'in paralı askerleriyle tam bir tezat oluşturan Barça, şu anda gerçekten bir kardeşler topluluğuna benziyor - ve bunun nedeni sadece kadrolarının pek çok üyesinin La Masia'dan yetişmiş olması değil. Teknik direktör Hansi Flick'in yeni bir sözleşme ile ödüllendirilmesinin ana nedenlerinden biri, Alman teknik adamın iki yıl önce göreve geldiğinden beri - kulüp efsanesi Xavi'nin korkunç bir şekilde kovulmasının ardından gergin bir atmosferde - gerçekten harika bir takım ruhu oluşturmuş olması ve bu birliktelik duygusunun Katalanları üst üste ikinci La Liga şampiyonluğuna taşımasıdır.

    Elbette, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmek Barça'yı ciddi şekilde sarstı; disiplinsizlikleri ve Flick'in kötü şöhretli yüksek savunma çizgisi, bu takımın 2015'ten bu yana ilk Avrupa Kupası'nı kazanma yeteneği konusunda şüphe uyandırmaya devam ediyor.

    Ancak bu, muhteşem Lamine Yamal'ın liderliğindeki genç ve yetenekli bir takım ve özellikle Barça'nın mali dengeleme çabaları sayesinde La Liga'nın meşhur 1-1 mali düzenlemesine yakında ama uzun zamandır beklenen bir dönüşü garantilediği için, bu takımın daha da gelişmesi muhtemel. Bu yüzden de Anthony Gordon'u çoktan kadrolarına kattılar ve Julian Alvarez'i de transfer etme konusunda iyimserler (Atletico Madrid'in alaycı tavırlarına rağmen).

    Her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, Barça'nın istikrara yakın bir noktaya yaklaşırken Madrid'in tam bir kaosa sürüklendiği şu an, Barça taraftarı olmak için oldukça iyi bir zaman. Spor direktörü Deco'nun da dediği gibi, bu durum Camp Nou'da başarı dolu "yeni bir dönemin başlangıcı" gibi hissettiriyor.

    MAĞLUP: Florentino Perez

    15 Mayıs'ta Barcelona, El Clásico'da aldığı galibiyetle La Liga şampiyonluğunu garantileyerek tarihe geçti. Bu zafer, Real Madrid'in üst üste ikinci sezonunu da büyük bir kupa kazanamadan tamamlayacağını kesinleştirdi; bu durum, Ocak ayında Xabi Alonso'yu kovup yerine deneyimsiz teknik direktör Álvaro Arbeloa'yı getirme gibi felaket bir karar vermiş olan kulüp başkanı Florentino Pérez'in üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Çift kupayı kazandıktan sadece iki yıl sonra, Madrid hem saha içinde hem de saha dışında adeta çökmüş durumdaydı. Camp Nou'da 2-0'lık üzücü yenilgiye giden haftada soyunma odasında yaşanan birkaç kavgadan birinin ardından Fede Valverde hastanelik olmuştu.

    Perez, 17 Mayıs'ta bu gergin ve son derece utanç verici atmosferin ortasında, ani bir basın toplantısında sahneye çıktı ve "İyi günler, üzülerek bildiririm ki istifa etmeyeceğim" dedi. Bu, takip edecek olaylar için mükemmel bir öncülüydü, çünkü Perez aslında görev süresini savunmak için değil, görev süresini erken sonlandırmaya çalıştıkları iddiasıyla "düşmanlarını" saldırmak için gelmişti.

    Bir saat süren olağanüstü bir tirad sırasında, 79 yaşındaki Perez, "yalan haberler" yayınladıkları ve kendisine karşı komplo kurdukları iddiasıyla basına sert çıkıştı, kendisini "doğaüstü bir hayvan" olarak tanımlayarak fiziksel durumuna ilişkin endişeleri bir kenara itti ve hem Barcelona'yı hem de La Liga'yı yolsuzlukla suçladı.

    Temelde Perez, "tam bir Trump" gibi davrandı - ve kimse asla "tam bir Trump" gibi davranmamalıdır. Tamamen dengesiz bir izlenim bıraktı ve yedinci dönemini garantiledikten sadece bir yıl sonra seçim çağrısı yapma şeklindeki şok edici kararının, kendi aleyhine patlama ihtimali var.

    2009'da göreve döndüğünden bu yana ilk kez, yenilenebilir enerji devi Enrique Riquelme'nin adaylığı resmi olarak onaylanarak Perez'in başkanlığı için rekabet başlıyor. Yani, Perez istifa etmeyecek olsa da, şimdi görevinden zorla uzaklaştırılma ihtimali gerçekten var.

    KAZANAN: Bodo/Glimt

    Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmek için Inter'i yenmekle kalmayıp, San Siro'da geçen sezonun finalistlerini küçük düşürdükten sonra, teknik direktör Kjetil Knutsen neredeyse ne diyeceğini bilemedi: "Kuzeydeki küçük bir kasabadan gelen bir takım... İnanabiliyor musunuz?!" Ve cevap hayırdı, gerçekten inanamıyorduk.

    Paranın hakim olduğu - ve dolayısıyla mahvettiği - bir futbol çağında, hepimiz her yıl aynı elit kulüplerin Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına katılmasına alışmıştık. Ancak, turnuvaya ilk kez katılan Bodo/Glimt, hayallerin hala gerçekleşebileceğini, harika yönetilen kulüplerin büyük takımları alt etmesinin mümkün olduğunu kanıtladı.

    Unutmayın, Bodo play-off'lara şans eseri girmedi; Pep Guardiola'nın Manchester City'sini meşhur plastik sahasında yendikten sonra, Metropolitano'da Diego Simeone'nin Atletico Madrid'ini geriden gelerek mağlup etti.

    San Siro'daki çarpıcı başarılarının ardından, Maçın En İyi Oyuncusu seçilen Jens Petter Hauge, "harika bir projenin" parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi - ve bu gerçekten de çok özel bir şey.

    Bodo, Norveç'in en üst ligine ancak 2018'de yükseldi ve şimdi Avrupa çapında takip edilmesi gereken bir model olarak saygı görüyor.

    "Şu anki konumumuza gelmek oldukça uzun bir yolculuktu," diyen Knutsen'e göre, en güzel yanı ise Norveçlilerin şöhretlerinin arkasına yaslanmaya niyetleri olmaması. Bodo'nun gerçekten ilham verici devleri alt etme serüvenini sürdürmesini sağlayacak yepyeni birstadyumun inşaatına yeni başladılar.

    "Futbolda her zaman fırsatlar vardır," dedi Knutsen, "küçük bir kasabadan gelmiş olsanız bile."

    MAĞLUP: Wolfsburg

    Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesine rağmen Oliver Glasner, sportif direktör Jorg Schmadtke ve kaptan Josuha Guilavogui de dahil olmak üzere soyunma odasındaki bazı kilit isimlerle "hiçbir ilişki kuramaması" nedeniyle 2020-21 sezonunun sonunda Wolfsburg'dan ayrıldı. Guilavogui ise "Gittiğine sevindim" diyerek bunu açıkça itiraf etti.

    Wolfsburg için talihsiz bir şekilde, Glasner'in ayrılmasından bu yana takım eskisi gibi olamadı ve Pazartesi günü, Almanya'nın en üst liginde 29 sezon üst üste oynadıktan sonra Bundesliga'dan küme düştü.

    Yönetim kurulu üyesi Diego Benaglio'ya göre, Paderborn'a karşı oynanan ve küme düşmeyi belirleyen play-off maçının ardından soyunma odasında gözyaşları döküldü; diğer kaynaklara göre ise, savunma oyuncusu Jeanuel Belocian'ın öfkesini bir kapıya yöneltmesi gibi bazı vandalizm olayları bile yaşandı. Teknik direktör Dieter Hecking'in Sat.1'e söylediği gibi, "Küme düştüğünüzde, bu acı verir."

    Hecking ve Christian Eriksen dahil olmak üzere yüksek maaşlı birkaç oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor; ancak taraftarların en büyük endişesi, küme düşmenin Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in kulüple olan uzun soluklu ilişkisini sonlandırmasına yol açabileceği.

    Böyle bir durum gerçekleşirse, Wolfsburg'u Bundesliga'da yeniden görmek için epey bir zaman geçmesi gerekebilir; Şampiyonlar Ligi'nden bahsetmeye bile gerek yok.

    KAZANAN: Christian Chivu

    Inter, Serie A şampiyonluğunu garantiledikten sonra Christian Chivu doğrudan tünele doğru kayboldu – ve bunun tek nedeni, oyuncularının tüm ilgiyi kendilerine hak ettiklerini düşünmesi değildi. Eski Nerazzurri savunma oyuncusu DAZN Italia’ya, “Sigara içmeye gittim,” dedi. “Bazı kötü alışkanlıklarım var, kusura bakmayın!”

    Chivu'nun özür dilemesine hiç gerek yoktu. Aksine, Inter'in başına geçtiği ilk üç maçta sadece üç puan toplayan eski Parma teknik direktörünü silip atanlar, ondan özür dilemeliydi.

    Chivu, "takımın alay konusu olması ve aşağılanmasından" daha çok rahatsızdı, ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra istifa eden Simone Inzaghi'nin yerini doldurmak için 45 yaşındaki deneyimsiz teknik adamın yeterli olmadığını düşünen pek çok yorumcu vardı. Ancak Chivu, Münih'te PSG'ye karşı alınan 5-0'lık yıkıcı yenilginin ardından ölmüş ve gömülmüş gibi görünen takımı yeniden canlandırmada başarılı oldu.

    Sonuç olarak, Bodo/Glimt'e karşı utanç verici Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından Chivu'nun teknik direktörlük nitelikleri konusunda hala bazı şüpheler olsa da, kulüp başkanı Beppe Marotta artık Rumen teknik adamın "önümüzdeki uzun yıllar" boyunca görevde kalmasını umuyor - ve bunun nedenini anlamak mümkün.

    Chivu sadece Scudetto'yu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Coppa Italia'yı da kaldırdı ve üçlü kupayı kazanan Jose Mourinho'dan bu yana aynı sezonda her iki kupayı da kazanan ilk Inter teknik direktörü oldu.

    MAĞLUP: Erik ten Hag

    Erik ten Hag, teknik direktör olarak FC Twente'ye dönmenin hem "harika" hem de "özel" bir deneyim olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam Ocak ayında yaptığı açıklamada, "Küçüklüğümden beri Het Diekman'da bir taraftarım" dedi. "Futbol ve antrenörlük kariyerim burada başladı."

    Ancak Ten Hag'ın kariyerinin bu aşamasında De Grolsch Veste'ye geri dönmeyi hayal etmesi kesinlikle mümkün değildi - özellikle de geçen Mayıs ayında Xabi Alonso'nun yerine Bayer Leverkusen'in başına geçtikten sonra.

    Ten Hag, yenilgisiz bir çifte kupayı kazanan birinin yerine geçmenin zor bir iş olduğunu biliyordu; özellikle de Florian Wirtz ve Jeremie Frimpong dahil olmak üzere birçok önemli oyuncunun Alonso'nun peşinden BayArena'dan ayrılması nedeniyle.

    Buna rağmen, eski Manchester United teknik direktörü, Old Trafford'dan kovulmasının ardından üst düzey bir teknik direktör olarak itibarını geri kazanacağından son derece emindi. Ten Hag, "Bu değişim döneminde birlikte bir şeyler kurmak ve hırslı bir takım oluşturmak çekici bir meydan okuma," demişti.

    Ancak, sadece iki Bundesliga maçından sonra (bir mağlubiyet ve bir beraberlik) kovuldu; bu, Alman birinci lig tarihindeki en kısa süreli görev süresi oldu. Ten Hag, bu karara şaşırtıcı olmayan bir şekilde öfkelendi, bunu "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdi ki öyle de idi, ve "başarı ve kupa" getirmek için ihtiyaç duyduğu "zamana ve güvene" layık olduğunu iddia etti.

    Ancak genel müdür Simon Rolfes, Ten Hag'ın sadece üç ayda kulüpteki neredeyse herkesle kavga ettiği yönündeki haberler üzerine kulübün harekete geçmekten başka seçeneği kalmadığını söyledi!

    KAZANAN: Unai Emery

    Geçen yılın bu zamanlarında Aston Villa'da büyük bir endişe hakimdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmak, Ezri Konsa'nın da ifade ettiği gibi, "oyuncular için büyük bir darbe" olmuştu. Ancak bu durum, mali açıdan da acı bir darbeydi; zira Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Yönetmeliği (PSR) ile ilgili zaten bilinen sorunlarla boğuşan kulüp için transfer bütçesinin daha da kısıtlanması anlamına geliyordu.

    Beklendiği gibi hayal kırıklığı yaratan yaz transfer dönemi, Villa Park'ta moralleri pek de yükseltmedi ve taraftarlar, takımlarının ilk beş maçından hiçbirini kazanamamasını izledikten sonra küme düşme korkusu yaşamaya başladı. O aşamada, Villa'nın dördüncü sırada bitirip otuz yıldır ilk Avrupa kupasını kazanacağı fikri, saçma sapan bir hayal gibi görünüyordu.

    Ancak eski genel müdür Paul Faulkner, Unai Emery'yi "bir dahi" olarak nitelendirirken haklıydı. İspanyol teknik adam, Villa'nın Liverpool'u heyecan verici bir galibiyetle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü garantilemesi ve ardından Avrupa Ligi finalinde gelecekteki bir krala yakışır bir performans sergilemesiyle sonuçlanan olağanüstü bir canlanışa öncülük etti.

    Faulkner, BBC'ye "O, bir teknik direktör olarak inanılmazdı" dedi. "Takım, selefi Steven Gerrard'ın yönetiminde zorlanıyordu, ama o takımı tamamen dönüştürdü. Kadroda birçok eski oyuncu var, kadroya birkaç oyuncu daha eklendi, ancak bu takımın büyük bir kısmı menajerden önce de çok uzun süredir buradaydı. O birliği nasıl bir araya getirdiğini ve tutarlı sonuçlar elde ettiğini görüyorsunuz. Bu kesinlikle olağanüstü."

    Sonuç olarak, bir zamanlar Arsenal'de acımasızca alay konusu olan bir adam, şimdi Villa'da yaşayan bir efsane olarak görülüyor.

    KAZANAN: Pierre Sage

    Pierre Sage geçen hafta, yeni bir teknik direktör arayan birkaç kulüpten teklif aldığını açıkladı; bu hiç de şaşırtıcı değil. 47 yaşındaki teknik adamın Lens ile başardıkları gerçekten olağanüstü.

    Sezon başladığında, geçen yıl sekizinci sırada bitiren bir takımdan ne beklenebileceği konusunda kimse tam olarak emin değildi, özellikle de Neil El-Aynaoui, Andy Diouf ve Facundo Medina gibi üç önemli oyuncuyu kaybetmişlerdi. O zamanlar Sage'in öncelikli hedefi küme düşmemekti.

    Ancak, Sage'in Florian Thauvin ve Odsonne Eduoard dahil olmak üzere çok sayıda yeni transferi takıma başarıyla entegre etmesi ve aynı zamanda Malang Sarr gibi oyuncuların en iyi performanslarını ortaya çıkarmasıyla, Lens'te özel bir şeylerin olduğu kısa sürede anlaşıldı.

    Tüm olasılıklara rağmen, Lens güçlü PSG ile gerçek bir şampiyonluk mücadelesine girdi ve Ligue 1, başkent kulübünün Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ortasına denk geldiği için Stade Bollaert-Delelis'teki zirve mücadelesini başka bir yere taşımak gibi utanç verici bir karar almamış olsaydı, hatta birinci bile olabilirdi.

    Yine de, ikincilikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden Lens, Nice'i 3-1 yenerek kulüp tarihindeki ilk Coupe de France şampiyonluğunu kazandı. Sage'in dediği gibi, bu "muhteşem bir sezonun doruk noktası"ydı ve Fransız oyuncunun daha büyük bir kulübe transfer olmasına yol açabilir.

    KAYBEDEN: Birden fazla kulübün aynı kişi tarafından sahiplenilmesi

    Mart ayında,Liverpool'un sahibi Fenway Sports Group'un başka futbol takımlarını satın alma planından vazgeçtiği bildirildi. Bu kararın ardındaki gerekçe henüz açıklanmadı, ancak bunun en azından çoklu kulüp sahipliğinin (MCO) diğer yatırımcılar için ne kadar kötü sonuçlar doğurduğuyla bir ilgisi olup olmadığı merak edilmeden edilmiyor.

    City Football Group, Michel'in takımının Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlardan sadece 16 ay sonra Girona'nın La Liga'dan küme düşmesini izledi.

    Girona'nın küme düşmesi, Manchester City'nin transfer ekibi için açıkça ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Ekip, besleme kulübünde değerli birinci takım deneyimi kazanmaları için Vitor Reis ve Claudio Echeverri adlı iki genç oyuncuyu daha Estadi Montilivi'ye göndermişti. Ancak bu durum, MCO modelinin bir parçası olmanın yararlarını sorgulamaya başlayan Katalan kulübün taraftarları için açıkça çok daha büyük bir darbe.

    Bu arada, Fransa'daki son haberlere göre, Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, Nice'i satmak için çaresizce uğraşıyor; ancak Allianz Riviera'daki zehirli atmosfer göz önüne alındığında, bu kolay olmayacak. Nitekim, İngiliz milyarderin şirketi INEOS'tan hiç kimse, Aralık ayında kulübün oyuncularına saldırmış olan hayal kırıklığına uğramış taraftarların misillemesinden korktuğu için Nice'in Ligue 2 sezonunun son maçına katılmaya cesaret edemedi. Nice'i yükselme/düşme play-off'una gönderen Metz ile 0-0 berabere biten maçın sonunda ultraslar sahaya akın ettiğinden, uzak durmaları da haklıydı.

    Bu arada BlueCo, Nisan ayında sahipliklerine karşı protesto eden bir değil iki grup taraftarla karşı karşıya kaldı. Strasbourg taraftarları, Todd Boehly ve ekibini kendi kulüplerinden kovmak için ortak bir girişimde bulunmak üzere Manş Denizi'ni geçerek Stamford Bridge'de Chelsea taraftarlarıyla güçlerini birleştirdi.

    Sınır ötesi yürüyüşün organizatörü David Cook, bunun "iki farklı ülkeden taraftarların değişimi sağlamak amacıyla birlikte yürüdüğü, futbol tarihinin sarsıcı bir anı" olabileceğini söyledi - ve biz de onun haklı olması için dua etmekten başka bir şey yapamayız.

    KAZANAN: Bayern Münih'in hücum üçlüsü

    Bu sezon Bayern Münih'i çifte kupaya taşımasına rağmen, Vincent Kompany'nin Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise'den oluşan olağanüstü forvet üçlüsü, futbol tarihinin en büyük hücum üçlülerinden biri olarak kabul edilebilmek için muhtemelen birlikte bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak zorunda kalacak.

    Ancak, Avrupa Kupası gerçekten de tek eksiklikleri, çünkü hücum özellikleri açısından her şeye sahipler. Diaz, büyük maçlarda neredeyse her zaman sonuç üreten tam bir enerji kaynağı; Olise, rakiplerini neredeyse hiç çaba harcamadan geçme yeteneğine sahip; Kane ise günümüz futbolunda daha eksiksiz bir 9 numara yok.

    Sonuç olarak, bu üçlü, bu sezon Bundesliga'da toplam 104 gol katkısı sağlayarak rekorları yeniden yazmış durumda ve bu yılki Ballon d'Or ödülüne aday olma şansıyla Dünya Kupası'na gidecek.

    Kane, Diaz ve Olise ayrıca tüm turnuvalarda 109 gol attı. Opta'ya göre, 2013'ten bu yana tek bir sezonda daha fazla gol atan tek üçlü, 2015-16 sezonunda Barcelona'dan Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar'dı. Karakterleri çok farklı olmasına rağmen, İngiliz, Kolombiyalı ve Fransız oyuncu birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlıyor.

    Nitekim, Bayern efsanesi Lothar Matthaus, onları bir İsviçre saatine benzeterek durumu en iyi şekilde özetledi: "Bir dişli diğerine mükemmel bir şekilde uyuyor, tek tek parçalar arasında hassas bir koordinasyon var ve sonuçta ortaya yüksek kaliteli bir sanat eseri çıkıyor."

    MAĞLUP: Marsilya

    Marsilya, uzun zamandır dünya futbolunun en kaotik kulüplerinden biri olarak görülüyor. Ancak OM’nin standartlarına göre bile bu sezon tam bir çılgınlık oldu.

    Rennes'te oynadıkları Ligue 1 açılış maçına girerken, Roberto De Zerbi'nin takımının Paris Saint-Germain'e şampiyonlukta rakip olabileceği yönünde pek çok konuşma vardı. Ancak Roazhon Park'ta alınan 1-0'lık üzücü yenilginin ardından soyunma odasında ortalık karıştı. Adrien Rabiot ve Jonathan Rowe arasında çıkan fiziksel kavgayı De Zerbi "bar kavgası"na benzetti ve sonuçta kulüp her iki oyuncuyu da kadrodan çıkardı.

    Marsilya, bu utanç verici olaydan oldukça iyi bir şekilde toparlandı, ancak formları dalgalı seyretmeye devam etti ve Club Brugge tarafından Şampiyonlar Ligi'nden elendikten bir haftadan biraz fazla bir süre sonra, OM, Parc des Princes'te PSG'ye 5-0'lık bir hezimet yaşadı ve bu durum De Zerbi'yi "tam bir umutsuzluk" haline sürükledi.

    İtalyan teknik adam sadece üç gün sonra istifa etti ve halefi Habib Beye, sezonun son gününde Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde etmeyi başarsa da, soyunma odasındaki huzursuzlukların artmasıyla o da ayrılmaya hazırlanıyor.

    Son haberlere bakılırsa, Marsilya'nın yeni teknik direktörü olmak isteyenlerin sayısı az değil, ancak Velodrome'da düzeni yeniden sağlamak ve futbol delisi bir şehrin uzun zamandır hak ettiği türden bir takım kurmak için çok özel bir karakter gerekecek.

    KAZANAN: Donyell Malen

    Roma, kış transfer döneminde Aston Villa'dan Donyell Malen'i kiralık olarak kadrosuna kattığında, teknik direktör Gian Piero Gasperini, Hollandalı oyuncuyu takımının ihtiyaç duyduğu "tam da aradığı türde bir oyuncu" olarak nitelendirmişti. Ancak herkes bu konuda o kadar da emin değildi. Malen, 2024 yılında Borussia Dortmund'dan Villa'ya transfer olduğundan bu yana Premier Lig'de oynadığı 35 maçta sadece yedi gol atmıştı. Yine de Gasperini ne dediğini çok iyi biliyordu.

    Malen'in Serie A'yı kasıp kavurduğunu söylemek, durumu hafifletmek olur. 27 yaşındaki oyuncu tarihsel bir performans sergiledi; sadece 18 maçta 14 gol atarak Mario Balotelli'nin Ocak ayında transfer olan oyuncular arasında en çok gol atan oyuncu rekorunu (12) kırdı ve Capocannoniere yarışında Lautaro Martinez'in ardından ikinci oldu.

    Roma'nın orta saha oyuncusu Bryan Cristante, Malen'i "ek bir silah" olarak tanımladı ve bu, Giallorossi'yi ilk dörtte bitirerek kulübün yedi yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlayan forvet için oldukça uygun bir tanımdı.

    Avrupa kupalarına katılma hakkı, Malen'in kiralık sözleşmesindeki 25 milyon avroluk satın alma zorunluluğunu da devreye soktu ve bu ücret, tam bir kelepir gibi görünüyor.

    MAĞLUP: Arne Slot

    Futbolda hayat gerçekten de çok hızlı akıyor. Arne Slot, Liverpool’daki ilk sezonunun sonunda Premier Lig kupasını kaldırdı; ikinci sezonunun sonunda ise kovuldu. Hollandalı teknik adam, özellikle de o sürpriz şampiyonluk zaferi nedeniyle, kovulmasından dolayı kendini haksızlığa uğramış hissedecektir. Ayrıca, 2025-26 sezonunda sakatlıklar konusunda çok şanssız olduğunu ve Mohamed Salah'ın itaatsizliğinin kendisine hiç de yardımcı olmadığını savunacaktır.

    Ancak Slot'un Cumartesi günü kovulması hiç de şaşırtıcı değildi. Hatta, daha önce kovulması gerektiği kolayca savunulabilir. Slot, Liverpool'un 71 yıldır yaşadığı en kötü sonuç serisinden hiçbir zaman toparlanamadı. Takım tekrar puan toplamaya başladığında bile performansları hala berbattı ve sezon bitmeden çok önce Slot'un fikirlerinin tamamen tükendiği açıktı.

    Takımın her zaman sıkıcı bir oyun sergilemesi olmasaydı taraftarlar yenilgileri tolere edebilirdi ve pek çok mazeret olsa da Slot'un durumu tersine çevirebileceğine dair hiçbir kanıt yoktu. Sonuç olarak, sadece taraftarların değil, kendi oyuncularının da desteğini kaybettiği görülüyor ve Liverpool'a, kendilerini ikinci Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan bu adamı isteksizce de olsa kovmaktan başka seçenek bırakmadı.

    Futbol bazen gerçekten acımasız bir oyundur.


    KAZANAN: Oliver Glasner

    Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi'nin Ocak ayında Manchester City'ye satılması konusunda kulübün anlaştığının ortaya çıkmasının ertesi günü Oliver Glasner'in istifa etme niyetini açıklamasının ardından, takımın sezonunun alt üst olacağına dair çok ciddi bir endişe vardı.

    Avusturyalı teknik adamın açıklamasına göre, bu karar aylar önce alınmıştı, ancak açıklamanın zamanlaması önemliydi ve özellikle o dönemde Manchester United'ın hala yeni bir teknik direktör aradığı göz önüne alındığında, kış transfer dönemi bitmeden ayrılabileceği endişelerini uyandırdı.

    Sonunda Glasner, sözleşmesinin kalan süresini tamamladı ve Manchester City'yi yenerek FA Cup finalinde şok bir zafer elde etmesinden sadece bir yıl sonra, Palace'ı Conference League şampiyonluğuna taşıyarak en iyi şekilde veda etti.

    Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Palace henüz bir yedek belirlemedi, Glasner'in seçenekleri ise beklenenden çok daha sınırlı görünüyor.

    Ancak, daha önce hiçbir büyük başarıya imza atmamış bir takımla elde ettiği başarılar gerçekten olağanüstü olduğundan ve şüphesiz Avrupa'nın dört bir yanındaki diğer küçük kulüpler için bir ilham kaynağı olacağından, er ya da geç bir üst düzey takımın onu kapmaması büyük bir sürpriz olur.

    Eski Eagles forveti Clinton Morrison, BBC Radio 5 Live'da "Palace bunu başarabiliyorsa, her takım da bunu başarabileceğine inanmalı" dedi. "Hayatım boyunca bunu göreceğimi düşünmemiştim ve onun Crystal Palace üzerinde bu kadar büyük bir etki yaratacağını da düşünmemiştim, ama her zaman inanmaya devam etmelisiniz çünkü bu tür anlar için yaşıyorsunuz."

    MAĞLUP: Manchester City

    19 Mayıs 2026 - Manchester City taraftarları, son on yıl içinde hiç bu kadar iç karartıcı bir gün yaşamamış olabilir. Sevgili teknik direktörleri Pep Guardiola’nın sezon sonunda görevinden ayrılmaya karar verdiğine dair güvenilir haberleri sindirmeye çalışırken, bir de Bournemouth’ta yedinci Premier Lig şampiyonluğuyla veda etme umutlarının suya düştüğünü çaresizce izlemek zorunda kaldılar.

    Elbette, Guardiola'nın sözleşmesinin gelecek yıl sona ermesi yerine bu yaz ayrılma kararı pek de sürpriz olmadı. Sezonun son aşamalarında ne olursa olsun ayrılmaya karar verdiği yönünde söylentiler vardı. Ayrıca, iki ulusal kupa, Guardiola'nın kupa dolu görev süresini güzel bir şekilde sonlandırması için hala iyi bir yoldu; aynı zamanda Katalan teknik adamın kurduğu son takımın, Etihad'da yönettiği eşi görülmemiş başarı dönemini sürdürme şansı olduğunu da gösteriyordu.

    Ancak, giden tek kişi Guardiola değil. City'nin ilham verici kaptanı Bernardo Silva da ayrılıyor ve onun yokluğu, özellikle Rodri de onun peşinden giderse, hem saha içinde hem de saha dışında derinden hissedilecek. Ve kim bilir, Erling Haaland gerçekten elit bir kulübe katılma cazibesine direnebilecek mi?

    Şüphesiz, korkunç bir kolaylıkla berbat bir Real Madrid takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenen City için bu endişe verici ve belirsiz zamanlar. Tüm paralarına rağmen, Guardiola her zaman onların en değerli varlığıydı, herkesin birlikte çalışmak istediği bir koçluk dehasıydı. Enzo Maresca'nın aynı havası ya da kanıtlanmış başarı geçmişi yok, bu da bir ay önce kuzey Londra sokaklarında yaşanan sözde paniğin yerini Manchester'ın mavi yarısında endişeye bıraktığı anlamına geliyor.

  • KAZANAN: FC Thun

    Leicester City'nin mucizevi Premier Lig zaferinden on yıl sonra, bu kez İsviçre'de bir başka futbol masalına tanık olduk.

    FC Thun, yedi yıl önce ciddi bir iflas tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve 2019-20 sezonunun sonunda İsviçre ikinci ligine düştü. Yaklaşık 45.000 nüfuslu küçük bir kasabadan gelen takım, geçen yaz birinci lige dönüşünü garantiledi, ancak mevcut sezon başladığında tek hedefleri ligde kalmaktı.

    Ancak eski İsviçreli forvet Mauro Lustrinelli'nin muhteşem yönetimi sayesinde Thun, 128 yıllık tarihinde ilk kez lig şampiyonluğunu kazandı. Bu, gerçekten olağanüstü bir başarı ve o kadar iç açıcı bir beklenmedik zafer hikayesiydi ki, yenilen rakipler tarafından bile kutlandı.

    Young Boys'un kanat oyuncusu Christian Fassnacht, eski kulübünün bu ayın başlarında şampiyonluğu garantilemesinin ardından BBC Sport'a "İşte bu yüzden futbolu seviyoruz," dedi. "Çünkü futbolun kendi kuralları var ve bu tür hikayeler tüm dünyaya yayılıyor. Tüm İsviçre futbolu Thun için mutlu."

    KAZANAN: Paris Saint-Germain

    Luis Enrique’nin PSG’yi üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasının ardından akıllara gelen en bariz soru şuydu: Bir sezon daha kalmak ister mi? Ve cevap evet gibi görünüyor. Şampiyonluk kupasını kaldırır kaldırmaz İspanyol teknik adam, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planlarından bahsetmeye başladı.

    Elbette, kadro içindeki rekabeti canlı tutmak her başarılı takım için hayati önem taşır, ancak Luis Enrique, PSG'nin Real Madrid'den sonra üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan ilk takım olma umudunun tartışmasız anahtarıdır.

    Sonuç olarak, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin TNT Sports'a eski Barcelona teknik direktörünün Paris'te kalacağından "gerçekten emin" olduğunu açıklaması, taraftarları daha da heyecanlandırmış olmalı.

    Katarlı başkan, "Her şey projeyle ilgili" dedi ve "Luis Enrique bu proje için en iyi lider. O, dünyanın en iyi teknik direktörü."

    Bu iddiaya itiraz edecek çok az kişi vardır, yani PSG'nin kıtasal tacını korumak için gerçekten her türlü şansı var. Takım, tüm zamanların en genç üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve akademiden yetişen heyecan verici bir kadroya sahip. Dolayısıyla, Luis Enrique yaz transfer döneminde istediği oyuncuları da kadroya katarsa, PSG gelecek sezon yine durdurulamaz hale gelebilir.