Serie A sezonu sona ermeden hemen önce Gazzetta dello Sport ve Corriere della Sera ile yapılan bir röportajda İtalyan futbolunun altyapı sorunlarını ele alırken, eleştirilerin hedefindeki AC Milan sahibi Gerry Cardinale, Inter'i geçen yılki Şampiyonlar Ligi finalinde "ortaya çıkmamakla" suçladı. Nerazzurri, PSG tarafından sahadan silinmiş olabilir, ancak RedBird'ün kurucusu Cardinale'nin neden Milan'ın şehir rakibine atıfta bulunma ihtiyacı hissettiğini tam olarak anlamak zordu.
İtalyan futbolunun birçok sorunu olabilir, ancak Inter kesinlikle bunlardan biri değil. Münih'teki maç, Inter'in üç sezon içinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkışıydı, oysa Milan iki yıl üst üste finale kalmayı başaramadı ve Rossoneri, çoğu Serie A takımının yönetilme şeklindeki felaket durumunu oldukça iyi özetliyor.
Geçen yaz transfer döneminde en üst ligdeki rakiplerinden daha fazla harcama yapmasına ve Avrupa kupalarında yükü olmamasına rağmen, Milan, Inter'e şampiyonluk için meydan okumaktan, son 10 maçının 6'sını kaybederek ilk dörtte yer almayı kaçırmaya kadar düştü.
Cagliari'ye evinde aldığı belirleyici yenilgi özellikle yıkıcı oldu; Milan skoru açmasına rağmen, hiçbir şeyi riske atmayan bir takıma karşı rahat bir şekilde mağlup oldu.
Cardinale, bu "kesin başarısızlığa" sadece teknik direktör Massimiliano Allegri'yi değil, aynı zamanda CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada'yı da kovarak yanıt verdi. Ancak bu tasfiye, taraftarları yatıştırmaya yetmeyecek. Taraftarlar, kulüp efsanesinin sürpriz bir Scudetto zaferine imza attığı 2023'te eski teknik direktör Paolo Maldini'nin kovulma kararından derin endişe duymuşlardı, ancak Cardinale ve ekibine kendilerini kanıtlamaları için zaman tanımaya hazırdılar.
Ancak artık sabırları tükendi. Cagliari'ye yenilmeden önce bile Cardinale ve özel danışmanı Zlatan Ibrahimovic'e karşı protestolar vardı. Maçtan sonra Curva Sud ultrasları, Cardinale'nin kaldığı otelin dışına "Cardinale, evine git! UTANÇ!" yazılı bir pankart astı.
Amerikalı yöneticinin bu isteği yerine getireceğine dair herhangi bir işaret yok, ancak San Siro'da kalırsa - ve ilk haberlere göre bundan sonra daha aktif bir rol üstlenmeyi planlıyor - yeni Serie A şampiyonu Inter'in neyi doğru yaptığını inceleyerek Milan'ın nerede hata yaptığını anlamaya çalışabilir.