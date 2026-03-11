Real Madrid onu 10 yıl önce Peñarol'dan transfer etti ve o takımda sadece 10 maç oynamıştı. Aslında, rekabeti önlemek için onu bir yıl önce kadrosuna katmıştı. Fiyatı? 5 milyon euro. Bugün bu rakam gülünç geliyor. Merengues, onun gelişimini özenle ve dikkatle yönetti, kulüp her adımı doğru zamanda atmasına özen gösterdi ve bugün voilà, ellerinde bir üst düzey oyuncu var: Real Madrid Castilla, Blancos'un genç takımından başladı, ardından Deportivo La Coruña'ya kiralandı ve bu, Madrid dışında geçirdiği tek deneyim olarak kaldı. Ona düzenli olarak ilk onbirde yer vermeyi başaran teknik direktör, 2019-20 sezonunda Zinedine Zidane oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü attı ve ilk La Liga şampiyonluğunu kazandı. Gerisi, ödüller, kupalar (14) ve gollerle dolu bir tarih. Onun en büyük özelliği, ceza sahası dışından attığı şutlardır. Kırmızı ile işaretlenmesi gereken istatistikler arasında %91'lik pas isabet oranı da bulunmaktadır.