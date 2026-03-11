Bir, iki, üç. Üç gol. Santiago Bernabeu'da ayakta alkışlar. Mbappé mi? Hayır, o maçta oynamadı bile. Haaland, Semenyo veya Guardiola'nın diğer oyuncuları da değil. Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında üç golü atan Federico Valverde, bir kez daha dünyanın en güçlü orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Box to box orta saha oyuncusu ama gerektiğinde sağ bek de oynayabilen, orta saha oyuncusu istatistiklerine sahip bir oyuncu: Bu sezon Real Madrid'in 18 golünde rol aldı, 6 gol attı ve 12 asist yaptı. Fenomenal istatistikler.
Çeviri:
2016-2026, Valverde'nin Real Madrid'deki on yılı: Zidane'nin sezgisinden Manchester City'ye karşı Şampiyonlar Ligi'nde üçlü galibiyete kadar
VALVERDE'NİN REAL MADRID'DE GEÇİRDİĞİ 10 YIL
Real Madrid onu 10 yıl önce Peñarol'dan transfer etti ve o takımda sadece 10 maç oynamıştı. Aslında, rekabeti önlemek için onu bir yıl önce kadrosuna katmıştı. Fiyatı? 5 milyon euro. Bugün bu rakam gülünç geliyor. Merengues, onun gelişimini özenle ve dikkatle yönetti, kulüp her adımı doğru zamanda atmasına özen gösterdi ve bugün voilà, ellerinde bir üst düzey oyuncu var: Real Madrid Castilla, Blancos'un genç takımından başladı, ardından Deportivo La Coruña'ya kiralandı ve bu, Madrid dışında geçirdiği tek deneyim olarak kaldı. Ona düzenli olarak ilk onbirde yer vermeyi başaran teknik direktör, 2019-20 sezonunda Zinedine Zidane oldu. Bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü attı ve ilk La Liga şampiyonluğunu kazandı. Gerisi, ödüller, kupalar (14) ve gollerle dolu bir tarih. Onun en büyük özelliği, ceza sahası dışından attığı şutlardır. Kırmızı ile işaretlenmesi gereken istatistikler arasında %91'lik pas isabet oranı da bulunmaktadır.
SÖZLEŞME, FESHETME HÜKMÜ VE UNITED'IN ÇIKARI
Real Madrid ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var ve kimse için ulaşılamaz bir serbest kalma bedeli var: rakam 1 milyar euro; Arap kulüplerinin bile ulaşamayacağı bir rakam. Bugün, bu madde bir yana, Federico Valverde'yi başka bir formayla görmek imkansız görünüyor: geçen yaz Manchester United'ın ilgilendiği yönünde söylentiler vardı, ancak oyuncu İspanyol kulübünden ayrılma olasılığını hiç düşünmedi. Oyuncu, onu Uruguay'da çocukken keşfedip dünyanın zirvesine taşıyan kulübe minnettar. Ve bugün Bernabeu, onun için ayağa kalktı.