Van Dijk, Philips Stadion'da Sırbistan karşısında 100. milli maçına çıkarak Hollanda futbolunun büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Liverpool'un değişmez isimlerinden biri olan savunmacı, Uluslar Ligi'ndeki kritik maçta Xavi'nin takımına liderlik ediyor ve Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu ve Memphis Depay'in de yer aldığı seçkin Hollandalı yüzlükler grubuna katılıyor.

Bu dönüm noktasına giden yol, istikrar ve liderlikle şekillendi. 10 Ekim 2015'te Euro 2016 Elemeleri'nde Kazakistan'a karşı 2-1 kazanılan maçta A milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığından bu yana Van Dijk, yalnızca savunmanın temel direklerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda hücumda da etkili bir tehdit oldu ve ülkesi adına 14 gol attı.