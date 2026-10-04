AFP
Çeviri:
2015'teki ilk maçından 100 maça! Hollanda efsanesi Virgil van Dijk, Sırbistan karşılaşmasıyla 100'ler kulübüne katıldı
Eindhoven'da efsanevi bir dönüm noktası
Van Dijk, Philips Stadion'da Sırbistan karşısında 100. milli maçına çıkarak Hollanda futbolunun büyükleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Liverpool'un değişmez isimlerinden biri olan savunmacı, Uluslar Ligi'ndeki kritik maçta Xavi'nin takımına liderlik ediyor ve Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Frank de Boer, Rafael van der Vaart, Daley Blind, Giovanni van Bronckhorst, Dirk Kuyt, Robin van Persie, Phillip Cocu ve Memphis Depay'in de yer aldığı seçkin Hollandalı yüzlükler grubuna katılıyor.
Bu dönüm noktasına giden yol, istikrar ve liderlikle şekillendi. 10 Ekim 2015'te Euro 2016 Elemeleri'nde Kazakistan'a karşı 2-1 kazanılan maçta A milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıktığından bu yana Van Dijk, yalnızca savunmanın temel direklerinden biri olmakla kalmadı, aynı zamanda hücumda da etkili bir tehdit oldu ve ülkesi adına 14 gol attı.
- AFP
Kenar çizgisinden övgü
Hollandalı teknik direktör Xavi, maç öncesinde kaptanına övgü dolu sözler sarf ederek bu başarının hem oyuncu hem de takım için taşıdığı öneme dikkat çekti. Teknik adam, karşılaşma öncesinde, “Virgil için duygusal bir gün olabilir” derken, 100 kez milli olma dönüm noktasını inanılmaz olarak nitelendirdi. Ayrıca savunmacının grup üzerindeki etkisini de vurgulayan Xavi, eski Southampton oyuncusunu, yeni nesil Hollandalı yetenekler için çıtayı belirlemeyi sürdüren “gerçek bir lider” olarak tanımladı.
Kişisel övgülere rağmen Van Dijk, her zamanki profesyonelliğini koruyarak odağını A2 Grubu'ndaki yakın göreve verdi. Hollanda burada beş puanla ikinci sırada yer alıyor; lider Yunanistan'ın (yedi puan) gerisinde bulunurken üçüncü sıradaki Almanya'nın (dört puan) ise az farkla önünde. Yunanistan'a karşı alınan dramatik geri dönüş beraberliğinin ardından, savunmacı takım arkadaşlarından daha iyisini istemekte gecikmedi. “Bu harika bir dönüm noktası, ancak şu anda odak noktası bu değil” dedi.
Savunmadaki endişeler ve paylaşılan bir dönüm noktası
Ulusal bir ikon olarak konumu sağlam olsa da, Van Dijk'ın Xavi'nin taktik düzenindeki son performansları yerel medyada zaman zaman eleştiri konusu oldu. Hollanda, 2026 boyunca savunmada istikrar sağlamakta zorlandı ve üst üste 11 maçta kalesini gole kapatamadı.
Bu başarının zamanlaması, eski Liverpool takım arkadaşı Andy Robertson'ın sadece 24 saat önce Kuzey Makedonya'ya karşı İskoçya formasıyla 100. maçına çıkarak benzer bir başarıya imza atmasını da yansıtıyor.
- AFP
Hollanda'yı büyük turnuvalarda yönlendirmek
Van Dijk, milli takım kariyeri boyunca Hollanda'nın büyük turnuvalardaki ilerleyişinde kilit rol oynadı; 2019'da ilk kez düzenlenen Uluslar Ligi finaline, 2022 Dünya Kupası çeyrek finaline ve Euro 2024'te yarı finale yükselen Hollanda'ya liderlik etti.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun