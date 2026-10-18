2011'den beri görülmemişti! Florian Wirtz, Liverpool'ın geri dönüşünde Premier League tarihine geçti

Opta verilerine göre Wirtz, cumartesi günkü maçta takım arkadaşları için akan oyunda dokuz gol fırsatı yarattı. Bu sayı, Ocak 2021'de Sadio Mane'den bu yana bir Premier League maçında tek bir oyuncunun akan oyunda yarattığı en yüksek gol fırsatı sayısı oldu.

Ayrıca bu, Ağustos 2011'de Samir Nasri'nin yarattığı 10 fırsattan bu yana, 15 yılı aşkın süredir en üst ligde bir deplasman maçında kaydedilen en yüksek sayı.

Teknik direktör Andoni Iraola, Wirtz'in derine çekilen savunmalara karşı boşluk bulma konusundaki benzersiz yeteneğini övdü.



