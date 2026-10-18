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Alvino Hanafi
Çeviri:

2011'den beri görülmemişti! Florian Wirtz, Liverpool'ın geri dönüşünde Premier League tarihine geçti

Liverpool
F. Wirtz
V. van Dijk
Brentford - Liverpool
Premier Lig
Brentford

Florian Wirtz, Liverpool'un Brentford'u 2-1 yendiği maçta Premier League'de olağanüstü bir gol pozisyonu yaratma rekoru kırdı. Alman millî oyuncu, kaptan Virgil van Dijk'ın Liverpool'a 200. kez kaptanlık yaptığı aynı öğleden sonra Victor Munoz'un golünün asistini yaptı.

  • Wirtz'in ustalık gösterisi Liverpool'un geri dönüşünü ateşledi

    Florian Wirtz, Gtech Community Stadium'da Brentford karşısında 2-1 geriden gelerek kazanan Liverpool'a oyun kuruculuk performansıyla ilham verdi. Alman orta saha oyuncusu, Victor Munoz'un ikinci yarıdaki beraberlik golünün asistini yaptı. Ardından Alexander Isak, Liverpool'a üç puanı getirdi.

    İkinci yarı boyunca Brentford'ın geride kurduğu savunma bloğunu etkili paslarıyla aşan Wirtz, maçın oyuncusu seçildi.

    Wirtz'in yaratıcılığı, Liverpool'un Batı Londra'da devre arasına geride girdiği maçtan galip ayrılmasına yardımcı oldu.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Alman oyun kurucu 15 yıllık Premier League rekoru kırdı

    Opta verilerine göre Wirtz, cumartesi günkü maçta takım arkadaşları için akan oyunda dokuz gol fırsatı yarattı. Bu sayı, Ocak 2021'de Sadio Mane'den bu yana bir Premier League maçında tek bir oyuncunun akan oyunda yarattığı en yüksek gol fırsatı sayısı oldu.

    Ayrıca bu, Ağustos 2011'de Samir Nasri'nin yarattığı 10 fırsattan bu yana, 15 yılı aşkın süredir en üst ligde bir deplasman maçında kaydedilen en yüksek sayı.

    Teknik direktör Andoni Iraola, Wirtz'in derine çekilen savunmalara karşı boşluk bulma konusundaki benzersiz yeteneğini övdü.


  • Van Dijk, Liverpool kaptanı olarak 200. maçına çıktı

    Bu karşılaşma, Liverpool'un kaptanlığını 200. kez yapan savunmacı Virgil van Dijk için de tarihi bir kişisel dönüm noktası oldu. Hollandalı stoper, kulüp tarihinde 200 kez kaptanlık yapan sekizinci oyuncu oldu.

    Van Dijk, Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) ve Jordan Henderson'ın (268) da yer aldığı seçkin listeye katıldı.

    Ekim 2018'de takımı ilk kez kaptan olarak sahaya çıkarmasından bu yana kaptanlık yaptığı 200 maçın 150'si Premier League'de oynandı.


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    Kilit isimler Liverpool’a yoğun sonbahar döneminde öncülük ediyor

    Wirtz ve Van Dijk'ın tarihi başarıları, Andoni Iraola'nın ekibi için Batı Londra'da başarılı bir öğleden sonrayı taçlandırdı.

    Hücumdaki yaratıcı liderleri ve savunmadaki liderleri en iyi performanslarını sergilerken Liverpool, yurt içi ve Avrupa kulvarlarında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor.

    Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i Anfield'da ağırlayacağı yoğun bir haftaya hazırlanıyor.

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