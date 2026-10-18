IPS
Çeviri:
“2011'den beri görülmemiş!”: Florian Wirtz, Liverpool'ın geri dönüşünde Premier League tarihine geçti
Wirtz'in olağanüstü performansı Liverpool'ın geri dönüşüne ilham verdi
Florian Wirtz, oyun kuruculuktaki üstün performansıyla Liverpool'un Gtech Community Stadium'da Brentford karşısında geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandığı maça damga vurdu. Alman orta saha oyuncusu, ikinci yarıda Victor Munoz'un attığı beraberlik golünün asistini yaptı. Ardından Alexander Isak galibiyeti getirdi.
İkinci yarı boyunca Brentford'ın geride kurduğu savunma bloğunun açıklarını bulan Wirtz, maçın oyuncusu seçildi.
Yarattığı pozisyonlar, Liverpool'un Batı Londra'daki maçta devre arasına yenik girmesine rağmen kazanmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Alman oyun kurucu 15 yıllık Premier League rekoruna imza attı
Opta verilerine göre Wirtz, cumartesi günkü maçta açık oyundan takım arkadaşlarına dokuz gol fırsatı yarattı. Bu, Ocak 2021'de Sadio Mane'den bu yana bir Premier League maçında bir oyuncunun açık oyundan yarattığı en yüksek fırsat sayısı.
Bu sayı aynı zamanda, Samir Nasri'nin Ağustos 2011'de yarattığı 10 fırsattan bu yana, 15 yılı aşkın süredir en üst ligde bir deplasman maçında kaydedilen en yüksek rakam.
Teknik direktör Andoni Iraola, Wirtz'in geriye çekilen savunmalara karşı boşluk bulma konusundaki eşsiz yeteneğini övdü.
Van Dijk, Liverpool kaptanı olarak 200. maçına çıktı
Karşılaşma, Liverpool’a 200. kez kaptanlık yapan savunma oyuncusu Virgil van Dijk için de tarihi bir dönüm noktası oldu. Hollandalı stoper, kulüp tarihinde kaptanlık pazubandını 200 kez takan yalnızca sekizinci oyuncu oldu.
Van Dijk, Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) ve Jordan Henderson’ın (268) da bulunduğu seçkin listeye katıldı.
Ekim 2018’de takımı ilk kez kaptan olarak sahaya çıkardığından bu yana kaptanlık yaptığı 200 maçın 150’si Premier League’de oynandı.
- Focus Images
Liverpool, yoğun sonbahar dönemine kilit isimlerinin öncülüğünde giriyor
Wirtz ve Van Dijk'ın tarihi başarıları, Andoni Iraola'nın kadrosu için Batı Londra'da başarılı geçen öğleden son noktayı koydu.
Hücumdaki yaratıcılığı ve savunmayı yönlendiren isimleri üst düzey performans sergilerken Liverpool, hem yerel hem de Avrupa kulvarlarında yakaladığı ivmeyi koruyor.
Liverpool şimdi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i Anfield'da ağırlayacağı yoğun bir haftaya hazırlanıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun