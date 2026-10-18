“2011'den beri görülmemiş!”: Florian Wirtz, Liverpool'ın geri dönüşünde Premier League tarihine geçti

Opta verilerine göre Wirtz, cumartesi günkü maçta açık oyundan takım arkadaşlarına dokuz gol fırsatı yarattı. Bu, Ocak 2021'de Sadio Mane'den bu yana bir Premier League maçında bir oyuncunun açık oyundan yarattığı en yüksek fırsat sayısı.

Bu sayı aynı zamanda, Samir Nasri'nin Ağustos 2011'de yarattığı 10 fırsattan bu yana, 15 yılı aşkın süredir en üst ligde bir deplasman maçında kaydedilen en yüksek rakam.

Teknik direktör Andoni Iraola, Wirtz'in geriye çekilen savunmalara karşı boşluk bulma konusundaki eşsiz yeteneğini övdü.



