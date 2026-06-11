2006 yılını hatırlayın... Haaland ve Yamal, "korunan Messi" ile "maceracı Ronaldo"nun aynası

Erling Haaland ve Lamine Yamal, 2026 yazında kariyerlerinin ilk Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve turnuvaya, 20 yıldır hiçbir neslin tanık olmadığı bir şöhretle giriyorlar.

İlki, 25 yaşında Avrupa'nın en golcü forveti olarak turnuvaya katılıyor ve 1998'den beri Dünya Kupası'na katılamayan Norveç'in hayallerini omuzlarında taşıyor. İkincisi ise, henüz okul öğrencisiyken İspanya ile Avrupa şampiyonu olduktan sonra, turnuva sırasında 19 yaşını dolduracak.

Dünya bugün Haaland ve Yamal'a sanki futbol tahtının doğal varisleriymiş gibi davranıyor; gazeteler "önümüzdeki on yılın mücadelesi"nden bahsediyor ve taraftarlar, ikilinin Dünya Kupası'nda ilk topa dokunmadan istatistiklerini karşılaştırıyor... Ancak tarih, farklı bir gerçeği fısıldıyor: Bu oyunu oynayan en büyük isimler bile efsane olarak başlamamıştı.

Haaland ve Yamal'dan önce, 2006 yazında Almanya'da tam olarak aynı kavşakta duran iki oyuncu daha vardı; Lionel Messi, Arjantin'de forma şansı arayan 18 yaşındaydı ve Cristiano Ronaldo, Portekiz'de tanınmak isteyen 21 yaşındaki bir kanat oyuncusuydu... O yıl ikisi de kupayı kazanamadı ve ikisi de turnuvanın yıldızı olamadı. Peki, ilk çıkışlarında gerçekte ne yaptılar? Yeni nesil için bundan alınacak ders nedir?

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