Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DRAWAFP

Çeviri:

2006 yılını hatırlayın... Haaland ve Yamal, "korunan Messi" ile "maceracı Ronaldo"nun aynası

FEATURES
Legacy
L. Messi
C. Ronaldo
E. Haaland
L. Yamal
İspanya
Portekiz
Arjantin
Norveç
Dünya Kupası
Arjantin
Portekiz
Norveç
İspanya

Messi ve Ronaldo gözyaşlarıyla başladı

Erling Haaland ve Lamine Yamal, 2026 yazında kariyerlerinin ilk Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve turnuvaya, 20 yıldır hiçbir neslin tanık olmadığı bir şöhretle giriyorlar.

İlki, 25 yaşında Avrupa'nın en golcü forveti olarak turnuvaya katılıyor ve 1998'den beri Dünya Kupası'na katılamayan Norveç'in hayallerini omuzlarında taşıyor. İkincisi ise, henüz okul öğrencisiyken İspanya ile Avrupa şampiyonu olduktan sonra, turnuva sırasında 19 yaşını dolduracak.

Dünya bugün Haaland ve Yamal'a sanki futbol tahtının doğal varisleriymiş gibi davranıyor; gazeteler "önümüzdeki on yılın mücadelesi"nden bahsediyor ve taraftarlar, ikilinin Dünya Kupası'nda ilk topa dokunmadan istatistiklerini karşılaştırıyor... Ancak tarih, farklı bir gerçeği fısıldıyor: Bu oyunu oynayan en büyük isimler bile efsane olarak başlamamıştı.

Haaland ve Yamal'dan önce, 2006 yazında Almanya'da tam olarak aynı kavşakta duran iki oyuncu daha vardı; Lionel Messi, Arjantin'de forma şansı arayan 18 yaşındaydı ve Cristiano Ronaldo, Portekiz'de tanınmak isteyen 21 yaşındaki bir kanat oyuncusuydu... O yıl ikisi de kupayı kazanamadı ve ikisi de turnuvanın yıldızı olamadı. Peki, ilk çıkışlarında gerçekte ne yaptılar? Yeni nesil için bundan alınacak ders nedir?

Ayrıca okuyun:

  • Yaş ve bağlam... Baskı altında ilk giriş

    Messi, 2006'da bir yıldız değildi; aksine, forma şansı arayan bir gençti. Uzun süren bir sakatlığın da yaşandığı, Barcelona'daki dikkat çekici ilk sezonunun ardından, 18 yaş 357 gününde Almanya'ya gelmişti.

    José Pékerman onu "gelecek için bir proje" olarak kadroya dahil etti, acil bir çözüm olarak değil. Dünya Kupası'ndaki ilk maçı, 75. dakikada oyuna girerek Sırbistan ve Karadağ'a karşı oynanan ikinci maçtı.

    Ronaldo'nun durumu biraz farklıydı. 21 yaşındayken Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğunu kazanmış ve evinde düzenlenen Euro 2004'te finale yükselmişti.

    Luiz Felipe Scolari ona 17 numaralı formayı ve tam güven verdi; neredeyse tüm maçlarda oynadı, ancak o hala çok fazla çalım atan ve çok fazla düşen o zayıf kanat oyuncusuydu ve henüz bildiğimiz "makine" değildi.

    Haaland ve Yamal, 2026'ya çok daha büyük bir baskı altında giriyorlar... Haaland, 1998'den beri eleme turlarını geçemeyen bir ulusun yükünü omuzlarında taşıyor; Yamal ise henüz 18 yaşını doldurmamışken İspanya ile Avrupa şampiyonu unvanını taşıyor. 

    Bağlam değişti: Messi ve Ronaldo nispeten sessiz bir şekilde sahneye çıkmışlardı, ama bugün her dokunuş milyonlarca takipçiye canlı olarak yayınlanacak.

    • Reklam
  • Messi Ronaldo split 2025Getty/GOAL

    Rakamlar yalan söylemez... "Don ve Pire" gerçekte ne başardı?

    Messi'nin ilk Dünya Kupası'ndaki istatistikleri kağıt üzerinde mütevazı görünse de hafızalarda parlak bir iz bıraktı; üç maça yayılan sadece 121 dakika oynadı ve hiçbirinde ilk 11'de yer almadı.

    Sırbistan'a karşı tarihi 6-0'lık galibiyette bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu, böylece turnuva tarihinin en genç Arjantinli golcüsü oldu. Ardından Almanya'ya karşı oynanan çeyrek final maçında hiç forma giymedi; Arjantinliler bu kararı hâlâ Beckerman'ın en büyük hatası olarak görüyor.

    Ronaldo ise çok daha fazla oynadı; 6 maçın tamamında 480 dakika sahada kaldı, İran'a karşı penaltıdan tek bir gol attı ve Hollanda'ya karşı kritik bir pozisyon yarattı.

    Ancak turnuvadaki performansı tek bir anla özdeşleşti: Çeyrek finalde Three Lions'a karşı Wayne Rooney'nin oyundan atılmasının ardından yaptığı ünlü göz kırpma. İngiltere ondan nefret etti ve Portekiz 40 yıl sonra ilk kez yarı finale yükseldi.

    Sayısal sonuç açık: Ne Messi ne de Ronaldo turnuvanın golcüleri değildi, hatta 2006'da kendi milli takımlarının yıldızları bile değillerdi, sadece umut vaat eden ve parıldayan oyunculardı. Bu, Haaland ve Yamal için ilk ders: İlk çıkış sadece gollerle değil, etkiyle ölçülür.

  • Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

    Teknik direktörün rolü... Yamal ve Haaland: Koruma mı, yoksa risk mi?

    Beckerman savunmayı tercih etti; Messi'nin cesaretine karşı Crespo, Riquelme ve Saviola'nın tecrübesini tercih etti. Arjantin'in Almanya'ya karşı 1-1'lik skorla bir gol ihtiyacı olduğunda, Riquelme'yi oyundan alıp Campiasso'yu oyuna soktu ve Messi'yi yedek kulübesinde bıraktı. O anda Arjantin penaltı atışlarında kaybetti ve Beckerman dar kapıdan çıktı.

    Scolari ise tam tersini yaptı; fiziksel performansı düştüğünde bile her maçta Ronaldo'ya ilk 11'de yer verdi, ona hareket özgürlüğü tanıdı ve duran topları kullanmasına izin verdi... Sonuç ne oldu? Ronaldo, yarı finalde Fransa'ya yenildikten sonra gözyaşları içinde sahadan ayrıldı, ama aynı zamanda büyük bir oyuncu olarak da ayrıldı.

    Bugün, Ståle Solbakken ve Luis de la Fuente aynı ikilemin karşısında duruyorlar. Her maçta Haaland ve Yamal'ı 90 dakika oynatıp zihinsel yorgunluğu göze alacaklar mı? Yoksa Beckerman'ın yaptığı gibi onları koruyacaklar mı? Bir teknik direktörün ilk Dünya Kupası'ndaki kararı, genellikle bir oyuncunun tüm kariyerinin gidişatını belirler.

  • TOPSHOT-FBL-RIYADH-CUPAFP

    Zihinsel imge... Aldatıcı ilk izlenim

    Dünya, 2006 yılından "Messi en iyisi" diye haykırarak çıkmadı; aksine şu soruyu sorarak çıktı: "Neden daha fazla oynamadı?" diye sordu. Arjantin basını onu "gömülü hazine" olarak nitelendirirken, İspanyol basını "Barcelona yeni Maradona'ya sahip ama Arjantin onu görmüyor" diye yazdı. Bu, şaşkınlık ve hayal kırıklığının karışımı bir izlenimdi.

    Ronaldo ise daha kötü bir imajla çıktı; İngiltere'de ona "hileci" dediler, Portekiz'de ise ulusal kahraman olarak gördüler. Tarafsızlık yoktu, çünkü ilk Dünya Kupası'nda bir dünya efsanesi yaratmadı, aksine tartışmalı bir kişilik yarattı; o göz kırpma 2008'e kadar peşini bırakmadı.

    Yamal ve Haaland'ı bekleyen de tam olarak budur; İspanyol oyuncu, çok fazla çalım atarsa bencillikle suçlanabilecek bir "mucize çocuk" olarak turnuvaya girecek; Norveçli oyuncu ise ilk iki maçta gol atamazsa eleştirilebilecek bir "makine" olarak turnuvaya girecek. Dünya Kupası'ndaki ilk izlenim nadiren adil olur, ancak kalıcıdır.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Prömiyerin ardından... Uzun yol

    2006'dan alınan en önemli ders, ilk Dünya Kupası'nın kupayı garantilemediğidir; Messi, Katar 2022'de kupayı kaldırabilmek için dört turnuva daha ve 16 yıllık hayal kırıklığına katlanmak zorunda kaldı. Ronaldo ise beş turnuvaya katıldı, sadece bir kez yarı finale yükseldi ve finale hiç ulaşamadı.

    İkisi de Almanya Dünya Kupası'nda efsane olmadılar, ancak orada başladılar; Messi, Beckerman'ın yedek kulübesinden yeteneğin tek başına yeterli olmadığını öğrendi, Ronaldo ise 2006'daki gözyaşlarından liderliğin sorumluluk getirdiğini öğrendi... İkisi de daha güçlü geri döndü.

    Bu nedenle, 2026'da Haaland ve Yamal'ı yargılamak için henüz erken; Haaland beş gol atıp 16 turunda elenirse ya da Yamal üç asist yapıp İspanya kazanamazsa, bu bir başarısızlık sayılmayacaktır. Messi ve Ronaldo bize Dünya Kupası'ndaki ilk çıkışın hikayenin sonu değil, sadece ilk sayfası olduğunu öğrettiler.