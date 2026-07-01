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PER MERTESACKER IMAGO / DeFodi Images
Daniel Buse

Çeviri:

"2006 sana yetmedi mi?": Eski milli futbolcu Per Mertesacker, İtalya'da Dünya Kupası'na ilişkin yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Dünya Kupası
Almanya
İtalya

İtalyan medyası, orada büyük yankı uyandıran Per Mertesacker’in Dünya Kupası’na ilişkin yorumlarına alaycı bir üslupla ve hoş olmayan anılarla yanıt veriyor.

Mertesacker, birkaç gün önce ZDF’de yorumcu olarak görev yaparken, play-off maçında Bosna’ya yenilerek Dünya Kupası elemelerini kaçıran İtalya milli takımıyla alay etmişti. İtalya’nın turnuvada yer almamasının üzücü olup olmadığı sorulduğunda, “Onlar hakkında konuşulmayı hak etmiyorlar” diye cevap verdi. Ve sözlerine şöyle devam etti: “Takım ne kadar da değişmiş: 20 yıl önce, biz yarı finalde yenildiğimizde, o takım hala dünya seçkisi gibiydi. 20 yıl sonra ise, olağanüstü bir oyuncu bulabilmek için uzun süre aramak gerekiyor.” 

Mertesacker, 2006 Dünya Kupası’nda Dortmund’da, daha sonra dünya şampiyonu olacak İtalya’ya uzatmalarda 0-2 yenilerek yarı finalde elenmişti. 

  • İtalya’nın en büyük spor gazetesi Gazzetta dello Sport’ta, Mertesacker’in açıklamalarına yönelik, hemen 2006 Dünya Kupası’na atıfta bulunan alaycı bir yanıt yer aldı: “Hâlâ acı çektiğini anlıyorum, ama bir uzman olarak bu sefer fazla sert davrandın,” deniyor. Alman takımının Paraguay karşısında yaşadığı utanç verici Dünya Kupası elenmesine değinilerek ise şöyle denildi: “Çok sert – ve her şeyden önce naif: Böyle durumlarda futbol tanrılarının intikam alacağını bilmeliydin. 2006’daki olay sana yetmedi mi?”

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  • Fabio Grosso Goal 2006Getty Images

    "Sert sözlerinin ardından karma iş başa çıktı"

    Geriye dönüp bakıldığında, 2006 yılında tabloid basınının şüpheli ön haberleri bir kez daha gündeme getiriliyor; o dönemde İtalya, klişeleşmiş bir şekilde “pizza dağıtıcısı” olarak aşağılanmış, kadro pizza dilimleri üzerinde sunulmuş ve o dönemde gündemde olan “Calciopoli” skandalı yeniden gündeme getirilmişti. Gazzetta, “Sevgili Per, sert sözlerinin ardından karma iş başındaydı” diye yazıyor.  

    Ardından, İtalya’nın o maçta 1-0’lık golü atan Fabio Grosso ile Pazartesi günü belirleyici penaltıyı gole çeviren Paraguaylı Jose Canale arasındaki benzerlikler ele alınıyor. “Koyu renkli bukleler, sırtında üç numara – tıpkı Grosso gibi. Topa sol ayağının iç kısmıyla vurdu, tıpkı Grosso gibi,” diyor gazete. 

  • Per Mertesacker, DFB kadrosunda:

    Milli maçlar: 104
    Milli maç golü: 4
    İlk Maçı: 09.10.2004
    Son milli maç: 13.07.2014