"2006 sana yetmedi mi?": Eski milli futbolcu Per Mertesacker, İtalya'da Dünya Kupası'na ilişkin yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Mertesacker, birkaç gün önce ZDF’de yorumcu olarak görev yaparken, play-off maçında Bosna’ya yenilerek Dünya Kupası elemelerini kaçıran İtalya milli takımıyla alay etmişti. İtalya’nın turnuvada yer almamasının üzücü olup olmadığı sorulduğunda, “Onlar hakkında konuşulmayı hak etmiyorlar” diye cevap verdi. Ve sözlerine şöyle devam etti: “Takım ne kadar da değişmiş: 20 yıl önce, biz yarı finalde yenildiğimizde, o takım hala dünya seçkisi gibiydi. 20 yıl sonra ise, olağanüstü bir oyuncu bulabilmek için uzun süre aramak gerekiyor.”
Mertesacker, 2006 Dünya Kupası’nda Dortmund’da, daha sonra dünya şampiyonu olacak İtalya’ya uzatmalarda 0-2 yenilerek yarı finalde elenmişti.