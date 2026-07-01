"2006 sana yetmedi mi?": Eski milli futbolcu Per Mertesacker, İtalya'da Dünya Kupası'na ilişkin yorumları nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Geriye dönüp bakıldığında, 2006 yılında tabloid basınının şüpheli ön haberleri bir kez daha gündeme getiriliyor; o dönemde İtalya, klişeleşmiş bir şekilde “pizza dağıtıcısı” olarak aşağılanmış, kadro pizza dilimleri üzerinde sunulmuş ve o dönemde gündemde olan “Calciopoli” skandalı yeniden gündeme getirilmişti. Gazzetta, “Sevgili Per, sert sözlerinin ardından karma iş başındaydı” diye yazıyor.

Ardından, İtalya’nın o maçta 1-0’lık golü atan Fabio Grosso ile Pazartesi günü belirleyici penaltıyı gole çeviren Paraguaylı Jose Canale arasındaki benzerlikler ele alınıyor. “Koyu renkli bukleler, sırtında üç numara – tıpkı Grosso gibi. Topa sol ayağının iç kısmıyla vurdu, tıpkı Grosso gibi,” diyor gazete.