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'200 milyon sterline bir eşek satın alabilirsiniz!' - Thomas Meunier, eski takım arkadaşı Ayyoub Bouaddi'nin 100 milyon euro karşılığında Manchester City'ye katılmasının ardından transfer piyasasını 'anlamsız' diye eleştirdi
City, Bouaddi'yi €100 milyon karşılığında kadrosuna kattı
Manchester City kısa süre önce Lille'den genç sansasyon Bouaddi'yi dudak uçuklatan 100 milyon € karşılığında kadrosuna kattı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Fransa'da en önemli yeteneklerden biri olarak öne çıkmıştı ve bu durum Enzo Maresca'nın takımını, onu Etihad Stadyumu'na getirmek için büyük bir mali taahhütte bulunmaya yöneltti.
Bu astronomik bonservis bedeli, Bouaddi'nin eski takım arkadaşı Meunier'nin sert eleştirilerine yol açtı. Son iki sezonda Lille'de genç oyuncuyla aynı soyunma odasını paylaşan tecrübeli Belçikalı savunmacı, bonservis bedellerinin gerçeklikten tamamen koptuğunu düşünüyor. Genç futbolcunun büyük yeteneğini kabul etmekle birlikte Meunier, mevcut mali ortamın her türlü ölçü duygusunu yitirdiğine inanıyor.
- APL
Meunier anlamsız piyasa mantığını yerden yere vurdu
The Athletic'e kapsamlı bir röportaj veren Meunier, modern oyundaki mali aşırılıklar hakkındaki düşüncelerini net biçimde ortaya koydu. Sunderland'ın bek oyuncusu, eski takım arkadaşını övmekte gecikmedi ancak bu transfere biçilen dev bonservis bedelini doğrulamayı reddetti.
Meunier, Bouaddi'nin değeri sorulduğunda, “O daha yeni £100m karşılığında transfer oldu” dedi. “Ayyoub inanılmaz. Ama yani, para hakkında konuşmamıza gerek yok, çünkü artık hiçbir mantık kalmadı.”
Daha sonra üst düzey kulüplerin şu anda işlerini nasıl yürüttüğüne dair sert bir değerlendirmede bulundu. “£200m'ye bir eşek, £20m'ye de çok iyi bir oyuncu alabilirsiniz” diye ekledi. “Artık hiçbir anlamı yok.”
Ertelenen bir İngiliz futbol rüyası
Bouaddi, Manchester'daki yaşama hazırlanırken, Meunier de İngiliz futboluna yaptığı son transferin keyfini çıkarıyor. Lille'den Sunderland'a transferi, bir yıl önce yaşanan sakatlık krizi nedeniyle ilk etapta sekteye uğramıştı, ancak savunmacı sonunda bu geçişi tamamladı ve şimdi başarılı bir dönem geçiriyor. “Bu İngiliz futbolu, gençken izlediğim şeyin tam kendisi,” diye açıkladı. “Dolu statlar, güzel atmosfer, çok iyi seviye, yüksek tempo, aradığınız her şey var. Buna öyle denebilirse, bu organize karmaşayı seviyorum.”
Eski Borussia Dortmund oyuncusu, tek pişmanlığının İngiliz futbolunu daha önce deneyimleyememek olduğunu kabul etti. “Bunu düşündüğümde, bir İngiliz kulübüne daha erken imza atmamış olduğum için biraz üzülüyorum. Ama sonunda bunu yaptım,” diye ekledi.
“Ve özellikle Sunderland'a imza attığım için gerçekten çok mutluyum, çünkü onlar futbolda sevdiğim, hatta âşık olduğum her şeyi temsil ediyor. Bu halk tutkusu. Bu şehir, yürünebilir bir şehir, geldiğim yer gibi. Dürüst olmak gerekirse, Sunderland'da kendimden biraz buluyorum.”
- Getty Images Sport
Sunderland için dikkat çekici yeniden buluşmalar kapıda
Sunderland zorlu bir fikstür döneminden geçerken Meunier’i de yorucu bir program bekliyor. Kısa süre önce Arsenal’le karşılaşan ve çarşamba günü AZ Alkmaar maçına hazırlanan savunmacı, gelecek pazar Manchester City ile karşılaşacakları mücadelede Bouaddi ile de kozlarını paylaşacak.
Bu yüksek profilli karşılaşma, Meunier’i eski Dortmund takım arkadaşı Erling Haaland ile de yeniden buluşturacak. Belçikalı oyuncunun açıkça belirttiği gibi, golcü Norveçli forvetin ayrıca tanıtılmasına gerek yok; bu da Sunderland’in hafta sonunda tanıdık yüzlere karşı zorlu bir sınav vereceği anlamına geliyor.
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