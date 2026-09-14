Bouaddi, Manchester'daki yaşama hazırlanırken, Meunier de İngiliz futboluna yaptığı son transferin keyfini çıkarıyor. Lille'den Sunderland'a transferi, bir yıl önce yaşanan sakatlık krizi nedeniyle ilk etapta sekteye uğramıştı, ancak savunmacı sonunda bu geçişi tamamladı ve şimdi başarılı bir dönem geçiriyor. “Bu İngiliz futbolu, gençken izlediğim şeyin tam kendisi,” diye açıkladı. “Dolu statlar, güzel atmosfer, çok iyi seviye, yüksek tempo, aradığınız her şey var. Buna öyle denebilirse, bu organize karmaşayı seviyorum.”

Eski Borussia Dortmund oyuncusu, tek pişmanlığının İngiliz futbolunu daha önce deneyimleyememek olduğunu kabul etti. “Bunu düşündüğümde, bir İngiliz kulübüne daha erken imza atmamış olduğum için biraz üzülüyorum. Ama sonunda bunu yaptım,” diye ekledi.

“Ve özellikle Sunderland'a imza attığım için gerçekten çok mutluyum, çünkü onlar futbolda sevdiğim, hatta âşık olduğum her şeyi temsil ediyor. Bu halk tutkusu. Bu şehir, yürünebilir bir şehir, geldiğim yer gibi. Dürüst olmak gerekirse, Sunderland'da kendimden biraz buluyorum.”



