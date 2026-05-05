Arsenal, 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Gunners, yarı final rövanş maçında Atlético Madrid'in sağlam savunmasını 1-0'lık skorla (ilk maç 1-0) aşarak, bu turnuvadaki ilk zafer hayallerini sürdürmeye hak kazandı.
Çeviri:
20 yıllık bekleyişin ardından altın gol! FC Arsenal, Atlético Madrid'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi
Ancak finalde onları en zorlu görev bekliyor: 30 Mayıs’ta Budapeşte’de, Havertz’in liderliğindeki yenilgisiz takım, Bayern Münih ya da geçen yılın şampiyonu Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Madrid'de 1-1 berabere kalan Londra ekibi, Bukayo Saka'nın (45.) golüyle ikinci kez finale yükseldi. Atlético, teknik direktörü Diego Simeone yönetiminde 2014 ve 2016'dan sonra üçüncü kez finale yükselme şansını kaçırdı.
2021'de Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan, ancak son zamanlarda sık sık sakatlık sorunları yaşayan Havertz, ilk maçı sakatlığı nedeniyle kaçırmış, ancak bu kez kadroda yer aldı. Ancak sahaya çıkacak kadar iyileşmemişti.
Takım menajeri Mikel Arteta, Arsenal'in 20 yıldır bu final şansını yakalamak için çalıştığını vurgulamıştı: "Her şey bizim elimizde." Salı gecesi, taraftarlar Atlético'nun kaldığı otelin yakınında İspanyolların uykusunu kaçırmak için havai fişek bile attılar.
Arsenal ilk gerçek fırsatını değerlendirdi; Atlético ise beraberliği sağlayacak tek fırsatını kaçırdı
Yine de Atlético oyuncuları son derece uyanık görünüyordu. Konuk takım, sade geçiş oyununu sergiledi ve ara sıra hücumda tehlike yarattı; Arsenal ise Rojiblancos’un meşhur savunmasına karşı çaresiz kaldı.
Lig aşamasında Atlético, Kuzey Londra'da 0-4'lük ağır bir yenilgi almıştı, bu sefer otel değiştirildi, batıl inançtan mı? Hayır, hayır, diye temin etti Simeone ve göz kırparak yeni konaklama yerinin "sadece daha ucuz" olduğunu ekledi.
Bu işe yaradı - en azından devre arasına kadar. Arsenal neredeyse hiç şans yaratamadı, Leandro Trossard'a hafif bir itme sonrasında Alman hakem Daniel Siebert'ten boşuna penaltı istedi (34.) ama yine de sevinç yaşadı. Jan Oblak, Trossard'ın şutunu güçlü bir şekilde kurtardıktan sonra Saka topu ağlara gönderdi.
Manchester City'nin hatası sayesinde ligde yeniden şampiyonluk yarışına giren Arteta'nın takımı, devre arasından sonra bu avantajı neredeyse elinden kaçırıyordu. William Saliba, istemeden topu Atlético'dan Giuliano Simeone'ye uzattı, ancak Simeone bu büyük fırsatı kaçırdı (51.). Arsenal adına Viktor Gyökeres, maçı bitirebilecek golü kaçırdı (66.) ve böylece maçın son dakikalarında yoğun bir mücadele başladı.