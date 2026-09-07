20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı tarih yazdı: 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İtalya, ABD'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve İtalya futbol tarihine geçecek bir gün yaşattı. 2012'den bu yana tam on dört yıldır Genç İtalyanlar bu gençlik turnuvasına katılmıyordu ve daha önce hiç final aşamasında galibiyet alamamıştı: bugün öğleden sonra, Polonya'nın soğuk şehri Lodz'da bu zafer büyük bir hak edilmişlikle ve bir ekolün simgesi olan, turnuvayı kazanmanın favorisi gösterilen bir milli takıma karşı geldi.
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20 Yaş Altı İtalya tarih yazdı: Dünya Kupası’ndaki ilk maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Kararı Pellegrino Cimò verdi
Kararı Pellegrino Cimò verecek
ABD’nin öne geçmesinin ve Fadda ile Pellegrino Cimò’nun imzasını taşıyan İtalya geri dönüşünün ardından, maçtaki tek gerçek korku anı uzatmaların üçüncü ve son dakikasında geldi; ABD’nin beraberlik golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve bu karar birkaç saniye sonra VAR tarafından onaylandı. Şimdi sıradaki randevu, açılış maçında Japonya’ya yenilen Yeni Zelanda’ya karşı çarşamba günü saat 15.00’te.
Grup galibiyeti, kişilikli galibiyet
“İlk kızdan son kıza kadar herkesle, ayrıca teknik ekiple gurur duyuyorum. Uluslararası düzeyde farkı yaratanın takım olduğunu biliyoruz ve zor anlarda birbirine yardım etmek çok önemli: gerçekten her şey çok güzel” dedi maçın sonunda kaptan Gallo.
“Kızlarla, maça yaklaşımlarıyla gerçekten gurur duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu maçın ardından İtalya Teknik Direktörü Matteucci. “Doksan dakika boyunca oyuna hakim olamayacağımızı ve zorlanmayı bilmemiz gerektiğini biliyorduk” diye devam etti İtalya Teknik Direktörü, “ama bütün bunlara hazırlanmıştık: kızlar durumları en iyi şekilde yorumladı, fırsat bulduklarında büyük cesaret ve teknik kaliteyle darbeyi vurdu. İtalya ilk dakikadan son dakikaya kadar kişilikli oynadı”.
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