20 Yaş Altı İtalya tarih yazdı: Dünya Kupası’ndaki ilk maçında ABD’yi 2-1 mağlup etti. Kararı Pellegrino Cimò verdi

“İlk kızdan son kıza kadar herkesle, ayrıca teknik ekiple gurur duyuyorum. Uluslararası düzeyde farkı yaratanın takım olduğunu biliyoruz ve zor anlarda birbirine yardım etmek çok önemli: gerçekten her şey çok güzel” dedi maçın sonunda kaptan Gallo.





“Kızlarla, maça yaklaşımlarıyla gerçekten gurur duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu maçın ardından İtalya Teknik Direktörü Matteucci. “Doksan dakika boyunca oyuna hakim olamayacağımızı ve zorlanmayı bilmemiz gerektiğini biliyorduk” diye devam etti İtalya Teknik Direktörü, “ama bütün bunlara hazırlanmıştık: kızlar durumları en iyi şekilde yorumladı, fırsat bulduklarında büyük cesaret ve teknik kaliteyle darbeyi vurdu. İtalya ilk dakikadan son dakikaya kadar kişilikli oynadı”.