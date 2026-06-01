kicker dergisinin haberine göre, uluslararası üne sahip kulüpler bile Dzenan Pejcinovic'e ilgi gösteriyor. Dergi, özellikle Benfica Lizbon'un adını zikrediyor. Ancak 21 yaşındaki Alman U21 milli takım oyuncusu, Bundesliga'da kalma eğiliminde.
"20 milyon avroyu çok aşan bir rakam": DFB'nin yıldızı, görünüşe göre Bundesliga içinde muhteşem bir transferin eşiğinde
Özellikle SC Freiburg, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt’un Pejcinovic’i transfer etmek için harekete geçtiği söyleniyor. Wolfsburg kulübü, takımın birkaç parlak yıldızından birinin ilgi gördüğünün farkında ve "olağanüstü bir teklif" gelirse bunu değerlendirecek. Ancak bir kulübün Pejcinovic'i kadrosuna katmak için Wolfsburg'a "20 milyon avronun çok üzerinde" bir teklif sunması gerekiyor.
Büyük kulüplerin onun peşinde olması, 21 yaşındaki oyuncu için yeni bir durum değil. İki yıl önce de Manchester City'nin bu forvet yeteneğini kadrosuna katmak için çaba gösterdiği söyleniyor. City'nin bu transfer girişiminin arkasındaki itici gücün, bizzat Pep Guardiola olduğu iddia ediliyor. Pejcinovic o dönemde VfL'nin U19 takımında 21 maçta 31 gol atmış ve Almanya'nın genç milli takımlarında da olağanüstü bir performans sergilemişti (U16'dan U19'a kadar 38 maç, 38 gol).
Ancak Pejcinovic o dönemde ciddi bir darbe aldı: Sezonun sonlarında A takıma yükseltildiğinde orta ayağını kırdı ve ardından aylarca sahalardan uzak kaldı. Ardından, o dönemde iddialı bir ikinci lig takımı olan Fortuna Düsseldorf'a oldukça iyi bir kiralık transferi gerçekleşti, ancak bu dönem de yine sakatlıklarla geçti.
Dzenan Pejcinovic, VfL Wolfsburg’da küme düşme sezonunun en büyük kazananı oldu
Metatars kırığından iyileştikten sonraki ilk maçında, Ulm'da beraberlik golünü attı. Ancak Fortuna formasıyla oynadığı ikinci maçın ardından, U20 Milli Takımı'nda menisküs sakatlığı geçirdi ve bir aydan fazla bir süre daha sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. Geri döndükten sonra bazen süper yedek, bazen de Dawid Kownacki'nin forvet partneri olarak kendini kanıtladı ve 17 maçta 4 gol attı. Ancak daha sonra orta ayak kemiği tekrar kırıldı ve Düsseldorf'un son sekiz maçlık yükselme yarışında takıma yardımcı olamadı.
Wolfsburg'a döndükten sonra ise sakatlıklardan uzak kaldı ve ilk tam Bundesliga sezonunda iyi bir performans sergiledi. Her ne kadar gol orucunu yıl sonundan önceki son maç gününde bozsa da, o andan itibaren gol yağmuru başladı. Pejcinovic, SC Freiburg karşısında üç gol attı, ardından FC Bayern ve St. Pauli maçlarında da gollerini sürdürdü. Daha önce Alman U21 milli takımına seçilmişti ve Eylül'deki ilk maçında gol atmıştı. Yedi Avrupa Şampiyonası eleme maçının altısında sahaya çıktı, ancak Antonio Di Salvo'nun kadrosunda Nicolo Tresoldi'nin arkasında yer aldı.
VfL'deki sezonu 34 resmi maçta 12 golle tamamladı; play-off'larda da SC Paderborn'a karşı oynanan rövanş maçında sahaya çıktı ve Kurtlar adına erken bir 1-0 golü attı. Ancak ardından Joakim Maehle'ye karşı erken ve tartışmalı bir kırmızı kart ve Wolfsburg'un küme düşmesi geldi.