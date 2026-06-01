"20 milyon avroyu çok aşan bir rakam": DFB'nin yıldızı, görünüşe göre Bundesliga içinde muhteşem bir transferin eşiğinde

Özellikle SC Freiburg, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt’un Pejcinovic’i transfer etmek için harekete geçtiği söyleniyor. Wolfsburg kulübü, takımın birkaç parlak yıldızından birinin ilgi gördüğünün farkında ve "olağanüstü bir teklif" gelirse bunu değerlendirecek. Ancak bir kulübün Pejcinovic'i kadrosuna katmak için Wolfsburg'a "20 milyon avronun çok üzerinde" bir teklif sunması gerekiyor.

Büyük kulüplerin onun peşinde olması, 21 yaşındaki oyuncu için yeni bir durum değil. İki yıl önce de Manchester City'nin bu forvet yeteneğini kadrosuna katmak için çaba gösterdiği söyleniyor. City'nin bu transfer girişiminin arkasındaki itici gücün, bizzat Pep Guardiola olduğu iddia ediliyor. Pejcinovic o dönemde VfL'nin U19 takımında 21 maçta 31 gol atmış ve Almanya'nın genç milli takımlarında da olağanüstü bir performans sergilemişti (U16'dan U19'a kadar 38 maç, 38 gol).

Ancak Pejcinovic o dönemde ciddi bir darbe aldı: Sezonun sonlarında A takıma yükseltildiğinde orta ayağını kırdı ve ardından aylarca sahalardan uzak kaldı. Ardından, o dönemde iddialı bir ikinci lig takımı olan Fortuna Düsseldorf'a oldukça iyi bir kiralık transferi gerçekleşti, ancak bu dönem de yine sakatlıklarla geçti.