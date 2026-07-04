AFP
Çeviri:
20 milyon avroluk anlaşma imzalanmasıyla Leandro Trossard’ın Arsenal’den ayrılması kesinleşti
Beşiktaş, Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardı
The Athletic’e göre, Türk devi, Arsenal ile yürütülen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti ve 31 yaşındaki forvet için 20 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaştı. Anlaşmanın yapısına göre, 18 milyon avroluk garantili peşinatın yanı sıra performansa bağlı 2 milyon avroluk ek ödeme de yer alıyor. Kulüpler ortak bir noktada buluşsa da, kişisel şartlar ve 9 milyon avro civarında olması beklenen maaşla ilgili son ayrıntılar üzerinde görüşmeler devam ettiği için transfer henüz tam olarak tamamlanmadı.
Trossard’ın mevcut sözleşme durumu, Arsenal’i bir ölçüde harekete geçmeye zorladı. Ağustos 2025’te, takımdaki önemini yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı sağlayan yeni bir anlaşma imzalamış olsa da, bu sözleşme onun kulüple olan bağını 2027 yazından öteye uzatmamıştı. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken, Gunners, otuzlu yaşlarına giren bir oyuncu için şu anda onu satmanın en iyi seçenek olduğuna karar vermiş görünüyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası maçları, resmi transferi erteliyor
Müzakerelerin ileri bir aşamada olmasına rağmen, Belçika’nın Dünya Kupası macerasını tamamlamasına kadar nihai bir açıklamanın yapılması beklenmiyor. Trossard, şu anda Rudi Garcia’nın takımında kilit bir isim konumunda; Kırmızı Şeytanlar, ABD ile oynayacakları hayati öneme sahip son 16 turu maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kanat oyuncusu, dünya sahnesinde muhteşem bir form sergiliyor; dört maçın hepsinde ilk 11’de yer aldı ve grup aşamasında Yeni Zelanda’ya karşı alınan ezici galibiyette (5-1) iki gol ve bir asistle katkı sağladı.
Milli takımdaki etkisi, son 32 turunda da bir kez daha ortaya çıktı; Senegal’e karşı 3-2’lik geri dönüş galibiyetinde hayati bir asist yaptı. Kaynaklara göre, oyuncu milli görevlerine odaklanmışken anlaşmanın nihai imza aşamasına geçmesi pek olası görünmüyor, ancak turnuva biter bitmez İstanbul’a gitmesi için gerekli çerçeve sağlam bir şekilde hazır.
Gunners için güvenilir bir isim
Ocak 2023’te Brighton’dan 27 milyon sterlin karşılığında transfer edildiğinden bu yana Trossard, Mikel Arteta’nın kadrosunun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi; çoğunlukla sol kanattan oynarken, sakatlık krizleri sırasında orta sahada da görev alarak 174 maça çıktı, 36 gol attı ve 34 asist yaptı.
Gol açısından en verimli sezonu 2023-24'te yaşadı; Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 16 gol attı. Bu performans, 2022-23 sezonunun ilk yarısında Brighton formasıyla sergilediği etkileyici performansın devamı niteliğindeydi; o dönemde Liverpool ile 3-3 berabere kaldıkları maçta bir hat-trick yapmıştı.
- Getty Images Sport
Emirates’te muhteşem bir final
Trossard ayrılırsa, Kuzey Londra’dan bir Premier Lig şampiyonu olarak ayrılmış olacak. Eski Brighton oyuncusu, 2025-26 sezonunda büyük bir rol oynayarak Arsenal'in 2004'teki "Invincibles" döneminden bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Geçen sezon tüm turnuvalarda 50 maça çıkan oyuncu, 8 gol ve 11 asist kaydetti; bunlara, şampiyonluk yarışında Arsenal'in Manchester City'nin önünde kalmasını sağlayan West Ham karşısında 83. dakikada attığı ünlü galibiyet golü de dahildi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun