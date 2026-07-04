20 milyon avroluk anlaşma imzalanmasıyla Leandro Trossard’ın Arsenal’den ayrılması kesinleşti

The Athletic’e göre, Türk devi, Arsenal ile yürütülen görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti ve 31 yaşındaki forvet için 20 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaştı. Anlaşmanın yapısına göre, 18 milyon avroluk garantili peşinatın yanı sıra performansa bağlı 2 milyon avroluk ek ödeme de yer alıyor. Kulüpler ortak bir noktada buluşsa da, kişisel şartlar ve 9 milyon avro civarında olması beklenen maaşla ilgili son ayrıntılar üzerinde görüşmeler devam ettiği için transfer henüz tam olarak tamamlanmadı.

Trossard’ın mevcut sözleşme durumu, Arsenal’i bir ölçüde harekete geçmeye zorladı. Ağustos 2025’te, takımdaki önemini yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı sağlayan yeni bir anlaşma imzalamış olsa da, bu sözleşme onun kulüple olan bağını 2027 yazından öteye uzatmamıştı. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmışken, Gunners, otuzlu yaşlarına giren bir oyuncu için şu anda onu satmanın en iyi seçenek olduğuna karar vermiş görünüyor.