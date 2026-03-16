20 milyon avrodan fazla: RB Leipzig, görünüşe göre bir Bundesliga rakibinden oyuncu transfer ediyor
Borussia Mönchengladbach, bu orta saha oyuncusu için bonuslar dahil 20 milyon avronun biraz üzerinde bir bedel alacak.
Reitz'in Gladbach ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak bu sözleşmede bir çıkış maddesi de yer alıyor: 25 milyon euro karşılığında yaz aylarında transfer olabilir - ve Leipzig kulübü bu tutarı biraz düşürmeyi başarsa da, büyük olasılıkla bunu gerçekleştirecek.
Leipzig, Xaver Schlager'in yerine geçecek birini arıyor
kicker dergisine göre, RB Reitz'e somut ilgi gösteren tek kulüp oldu. Teknik direktör Ole Werner'in takımı, Avusturya milli takım oyuncusu Xaver Schlager'in süresi dolan sözleşmesini uzatmayacağını ve sezon sonunda transfer ücreti ödemeden kulüpten ayrılacağını açıklaması nedeniyle, orta sahanın defansif bölgesinde takviyeye ihtiyaç duyuyor. Koşma ve top kapma konusunda güçlü olan Reitz ile Schlager, profilleri açısından birbirlerine çok benziyor.
Habere göre Gladbach, transfer ücretinin temel tutarını taksitler halinde değil tek seferde alacak. Bu da, artık Reitz'in yerine geçecek bir oyuncuya ihtiyaç duyan takımın önümüzdeki yaz planlanan yeniden yapılanması için gerekli esnekliği sağlayacak.
Reitz için bu, profesyonel futboldaki ilk kesin transferi olacak. 23 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında Borussia'ya katılmış ve Niederrhein'da geçirdiği süre boyunca sadece iki kez Belçika kulübü VV St. Truiden'e kiralanmıştı (2021/22 sezonu ve 2022/23 sezonunun ikinci yarısı).
Rocco Reitz'in Borussia Mönchengladbach'taki sezonu rakamlarla:
Oyunlar 27 Oynama süresi 2231 Gol 0 Asist 2