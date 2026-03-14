Gabriele Stragapede

1999'dan 2026'ya kadar, Lazio-Milan maçı Şampiyonluk yarışı için kilit öneme sahip: Allegri'nin görevi -5 puan, Inter'in fikstürüyle karşılaştırma

Bu şampiyonanın kaderini anlamaya yardımcı olabilecek bir örnek: Milan, Scudetto umutlarını ve hedeflerini canlı tutmak için bir göreve çağrıldı.

Massimiliano Allegri'nin Milan'ı için eşsiz bir fırsat.

San Siro'da oynanan heyecanlı ve tartışmalı maçta Inter ile Atalanta'nın 1-1 berabere kalması, Rossoneri için son derece ilginç bir senaryo yaratıyor: Yarın akşam Olimpico Stadyumu'nda Lazio ile oynanacak maçta alınacak bir galibiyet, Via Aldo Rossi'deki kulübü Cristian Chivu'nun Nerazzurri'sine 5 puan farkla yaklaştırarak, 2025/26 sezonunun şampiyonluğu ve Scudetto'nun kaderini yeniden belirleme olasılığını ortaya çıkaracaktır.

Ancak düşünceler, mevcut sezondan çok, 27 yıl öncesine, 1998/1999 sezonuna geri dönüyor: Tesadüf eseri, o şampiyonada da Olimpico'daki Lazio-Milan karşılaşması, şampiyonluk mücadelesinde önemli, hatta neredeyse belirleyici sonuçlar doğurmuştu, tıpkı 2026'da olduğu gibi.

Ama sırayla gidelim.

MILAN: ŞAMPİYONLUK HALA MÜMKÜN MÜ?

  • 1999'daki Geri Dönüş

    Öncelikle, neden ilk akla gelen tam da o sezon oluyor? Lig
    tarihimiz, o yıl bir kulüp tarafından gerçekleştirilen - doğrusu, sayıları az da olsa - geri dönüşlerden biriyle silinmez sayfalar yazdı. Ama adım adım gidelim.

    Başlangıç noktası olarak ilk varsayım: Serie A şampiyonasının bu aşamasında, hiçbir takım liderle arasındaki çift haneli puan farkını kapatıp sezon sonunda şampiyonluğu kazanmayı başaramadı.

    Ancak, son 30 yılın tarihinin bize öğrettiği gibi, aslında buna çok benzer bir şeyin gerçekleştiğini söylemiştik. Bu, Milan'ın başrol oynadığı 1998-1999 sezonu, ancak teknik direktör koltuğunda Alberto Zaccheroni vardı: Sezonun bitimine yedi hafta kala, Rossoneri, Lazio'nun 7 puan gerisindeydi. O andan itibaren, Lazio, Roma ile oynadığı derbiden ve Juventus maçından mağlup ayrıldı, ardından son bir önceki haftada Fiorentina ile berabere kaldı. Kaybedilen sekiz puandan Milan faydalandı: arka arkaya yedi galibiyet, son bir önceki haftada liderliği ele geçirdi ve son haftada Scudetto'yu kazandı.

  • ŞU ANKİ SEZON

    Açıkçası, her halükarda Lazio ile Milan arasındaki o maç 0-0 sona erdi ve o anda ligdeki durum üzerinde hiçbir değişiklik yaratmadı. Rossoneri, Biancocelesti ile arasındaki farkı kapatamadan 7 puan geride kaldı; ancak o maçtan itibaren Zaccheroni’nin adamları bir geri dönüşe imza attı, farkı azalttı, sıfırladı ve Lazio’yu geçerek sonunda Scudetto’yu kazandı.

    Ancak 2026'da durum, bazı farklılıklar olsa da benzer: Massimiliano Allegri'nin Milan'ı da sıralamada bir miktar geride (Inter'in berabere kalmasının ardından iki takım arasındaki fark 8 puana çıktı), ancak Rossoneri'nin henüz oynayacak bir maçı var, tam da Olimpico'da Maurizio Sarri'nin Lazio'su ile oynayacakları maç.

    Neredeyse 27 yıl önce kaydedilenle aynı (hatta daha kötü) bir sonuç, mevcut sıralamada açıkça hiçbir şeyi değiştirmeyecek, aksine Milan'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma planlarını zorlaştıracaktır. Roma'da başkent ekibine karşı alınacak bir galibiyet, şampiyonluk yarışında yeni bir aşamaya yol açacaktır. Milan, bu galibiyetle Inter'in Derbi galibiyetinden bu yana biriktirdiği avantajı yarıya indirmiş olacak ve durum, Como ve Parma maçları öncesindeki haline geri dönecektir.

  • LAZIO MAÇI

    Dolayısıyla Milan, artık sadece Lazio'ya odaklanmak zorunda.

    Rossoneri, Aralık ayında Coppa Italia'nın son 16 turunda Biancocelesti'ye yenilmişti, ancak bu maç farklı olacak: Motivasyon farkı, en hafif tabirle, çok büyük. Allegri, Rabiot'un cezası nedeniyle kadroda yer almayacağını göz önünde bulundurarak en iyi kadroyu oluşturmaya çalışıyor: Bu hafta, Jashari, ilk 11'de Ricci'yi geçecek gibi görünüyor, forvette ise yine Leao ve Pulisic yer alacak, Derby'deki diğer oyuncuların kadroda kalması bekleniyor.

    Üç puan alınması halinde, fark -5 olacak ve o noktadan itibaren fikstüre bakılabilir.

    Özetle, bugün yine kendimize sormak istediğimiz son soru şu: Milan, Scudetto'da bir geri dönüşe gerçekten inanabilir mi?

  • ALLEGRI'NİN SÖZLERİ

    Peki, tüm bu tablo karşısında teknik direktör Massimiliano Allegri ne düşünüyor?

    Bugünkü basın toplantısında, Livorno doğumlu teknik direktör bu konuda net konuştu: "Scudetto'yu kazanmaya çalışmak meselesi değil, önümüzde 7 puan farkla lider olan ve şu ana kadar en güçlü olduğunu kanıtlamış bir takım olduğunu bilerek elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Sıralamada ilk 4'e girmek için 5 maç daha kazanmamız gerekiyor, diğerlerine bakmadan sadece kendimize odaklanmalıyız. Inter'i yakalamak için tek bir yol var: kendi maçlarımızı kazanmak ve onların puan kaybetmesi, bunu sahada göreceğiz. Tekrar ediyorum: Inter'i yakalamamız için tek bir yol var. Onların kaybetmesi ve bizim kazanmamız. Bütün bu laflara... olaylar bittikten sonra, bizim birçok maçı kazanıp onların puan kaybettiğini göreceğiz."

  • MILAN'IN MAÇ TAKVİMİ

    Peki, şimdi sıradaki rakip Lazio; peki Milan için şampiyonluk bitimine kadar kalan Serie A fikstüründe neler var?

    Ardından, San Siro'da Torino ile oynanacak maç ve Şampiyonlar Ligi bölgesini garantilemek için Napoli'ye yapılacak zorlu deplasman var. Daha sonra, Meazza'da Udinese ve Bentegodi'de Verona maçlarının ardından, Milan'ın karşısına son derece zorlu üçlü bir rakip grubu çıkıyor: Sassuolo maçı ile aralıklı olarak Juventus ve Atalanta ile oynanacak iç saha maçları.

    Sezon, Marassi'ye yapılacak Genoa deplasmanı ve şampiyonanın son haftasında Cagliari ile oynanacak ev sahibi maçıyla sona erecek.

    Geri dönüşe gerçekten inanmak için Allegri'nin reçetesi açık ve bunu da belirtmiştir: Milan daha fazla puan toplamalı ve mümkün olduğunca çok kazanmalıdır.

  • INTER'İN MAÇ TAKVİMİ

    Peki ya
    Inter
    ?

    Atalanta ile evinde berabere kaldıktan sonra, gözler Şampiyonlar Ligi için San Siro'ya gelen Roma maçına çevrilmiş durumda, ancak önce Floransa'ya gidip, küme düşmemek için puanlara çaresizce ihtiyaç duyan Fiorentina ile karşılaşacaklar. Ardından, Como ve Torino deplasmanları ile Cagliari ve Parma'ya karşı oynanacak iç saha maçlarının ardından, Chivu'nun oyuncuları San Siro'dan uzakta Lazio ile oynayacakları maç, San Siro'da Verona ile oynanacak maç ve son haftada Bologna ile oynanacak maçla sezonu kapatacaklar.

    Şampiyonluk yarışının dönüm noktası yarın akşam gelebilir, ancak Nerazzurri'nin bu hatası, Rossoneri camiasında Scudetto'yu tekrar kazanma şansı için küçük bir umut doğmasına neden olabilir.

