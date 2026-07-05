19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Ukrayna-İtalya CANLI

Hırvatistan ile berabere kaldıkları ve Sırbistan’a karşı aldıkları açılış galibiyetinin ardından, İtalya U19 Milli Takımı, B Grubu’nun son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Azzurrini, yarı finale çıkmayı garantilemek için en azından bir beraberlik almalı; ancak grubu birinci bitirip, A Grubu’nu tüm maçlarını kazanarak geçen İspanya ile karşılaşmaktan kaçınmak için galip gelmeleri gerekiyor.

Teknik direktör Bollini, orta sahada yine Liberali’ye, forvette ise Iddrisou’ya güveniyor. Ukrayna tarafında ise, sarı-mavili takımın Sırbistan’a karşı aldığı son galibiyette belirleyici iki golü atan Vitaliy Glyut’a dikkat çekiliyor.



