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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Ukrayna-İtalya CANLI, resmi kadrolar: Liberali kadroda yok

Ukrayna U19 - İtalya U19
Ukrayna U19
İtalya U19
EURO U19

U19 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının son maçı olan Ukrayna-İtalya karşılaşmasını canlı takip edin.

Hırvatistan ile berabere kaldıkları ve Sırbistan’a karşı aldıkları açılış galibiyetinin ardından, İtalya U19 Milli Takımı, B Grubu’ndaki son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Azzurrini, yarı finale çıkmayı garantilemek için en azından bir beraberlik almalı; grubu birinci bitirip, A Grubu’nu tüm maçlarını kazanarak geçen İspanya ile karşılaşmaktan kaçınmak için ise galip gelmeleri gerekiyor.

Teknik direktör Bollini, orta sahada Wiafe’ye, forvette ise Iddrisou’ya güveniyor; Liberali ise yedek kulübesinde yer alıyor. Ukrayna tarafında ise Empoli’nin forveti Popov’a dikkat edilmesi gerekiyor.

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  • MAÇ SONUÇLARI

    UKRAYNA U19 - İTALYA U19

    GOLCÜLER:

    UKRAYNA U19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish; Hubenko, Olychenko, Liusin; Popov. Teknik Direktör: Mykhailenko.

    İTALYA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini; Coletta, Iddrissou, Elimoghale. Teknik Direktör: Bollini.

    HAKEM: Csonka 

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