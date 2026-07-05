Hırvatistan ile berabere kaldıkları ve Sırbistan’a karşı aldıkları açılış galibiyetinin ardından, İtalya U19 Milli Takımı, B Grubu’nun son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Azzurrini, yarı finale çıkmayı garantilemek için en azından bir beraberlik almalı; grubu lider bitirip, A Grubu’nu tüm maçlarını kazanarak geçen İspanya ile karşılaşmaktan kaçınmak için ise galip gelmeleri gerekiyor.

Teknik direktör Bollini, orta sahada Wiafe’ye, forvette ise Iddrisou’ya güveniyor; Liberali ise yedek kulübesinde yer alıyor. Ukrayna tarafında ise Empoli’nin forveti Popov’a dikkat etmek gerekiyor.