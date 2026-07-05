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Jamal Iddrissou Nazionale Under 19Getty Images

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19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Ukrayna-İtalya CANLI 1-0: Olychenko!

Ukrayna U19 - İtalya U19
Ukrayna U19
İtalya U19
EURO U19

U19 Avrupa Şampiyonası grup aşamasının son maçı olan Ukrayna-İtalya karşılaşmasını canlı takip edin.

Hırvatistan ile berabere kaldıkları ve Sırbistan’a karşı aldıkları açılış galibiyetinin ardından, İtalya U19 Milli Takımı, B Grubu’nun son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Azzurrini, yarı finale çıkmayı garantilemek için en azından bir beraberlik almalı; grubu lider bitirip, A Grubu’nu tüm maçlarını kazanarak geçen İspanya ile karşılaşmaktan kaçınmak için ise galip gelmeleri gerekiyor.

Teknik direktör Bollini, orta sahada Wiafe’ye, forvette ise Iddrisou’ya güveniyor; Liberali ise yedek kulübesinde yer alıyor. Ukrayna tarafında ise Empoli’nin forveti Popov’a dikkat etmek gerekiyor.

  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    37' - Waife uzak mesafeden şut deniyor: top köşe vuruşuna yönlendiriliyor.

    30' - UKRAYNA GOLÜ! Olychenko'dan muhteşem bir hareket: sol kanattan başlıyor, Natali'yi topun altından geçirerek geçiyor, Verde'yi yere indiriyor ve takımını öne geçiren golü atıyor.

    16' - Marello'nun ceza sahası sınırından attığı serbest vuruş üst direğe çarptı.

    10' - Marello, Coletta'ya ortaladı; ancak Coletta'nın kafa vuruşu kaleci Marchenko tarafından engellendi.

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  • MAÇ SONUÇLARI

    UKRAYNA U19 - İTALYA U19 1-0

    GOLCÜLER: 30' Olychenko (U)

    UKRAYNA U19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish; Hubenko, Olychenko, Liusin; Popov. Teknik Direktör: Mykhailenko.

    İTALYA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini; Coletta, Iddrissou, Elimoghale. Teknik Direktör: Bollini.

    HAKEM: Csonka 

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