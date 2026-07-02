19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan-İtalya CANLI

Teknik direktör Alberto Bollini yönetimindeki İtalya U19 Milli Takımı, Galler’de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasında, Sırbistan’a karşı 2-0 kazandığı açılış maçının ardından ikinci galibiyetini arayarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Caernarfon’da karşılaşacağımız rakibimiz Hırvatistan ise, açılış maçında Ukrayna’ya 1-3 yenildikten sonra, bu maçı bir “ya hep ya hiç” maçı olarak görüyor.





19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu 2. Maç Günü





HIRVATİSTAN U19 - İTALYA U19

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