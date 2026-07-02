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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan-İtalya CANLI

EURO U19
Hırvatistan U19
İtalya U19

Azzurrini’nin 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçının canlı yayınını bizimle birlikte takip edin

Teknik direktör Alberto Bollini yönetimindeki İtalya U19 Milli Takımı, Galler’de düzenlenen U19 Avrupa Şampiyonası’nın grup aşamasında, Sırbistan’a karşı 2-0 kazandığı açılış maçının ardından ikinci galibiyetini arayarak yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Caernarfon’da karşılaşacağımız rakibimiz Hırvatistan ise, açılış maçında Ukrayna’ya 1-3 yenildikten sonra, bu maçı bir “ya hep ya hiç” maçı olarak görüyor.


19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, B Grubu 2. Maç Günü


HIRVATİSTAN U19 - İTALYA U19

GOLCÜLER:

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    HIRVATİSTAN U19 - İTALYA U19

    GOLCÜLER:


    HIRVATİSTAN (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. Teknik Direktör: Orescanin

    İTALYA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Idrissou, Mosconi. Teknik Direktör: Bollini


    HAKEM: Kooij


    SARI KART: -

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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