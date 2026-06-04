Ismaik, hiç beklenmedik bir şekilde daha önce onaylanmış kredileri iptal etmiş ve böylece bu gururlu ve köklü kulübün 2017'den sonra ikinci kez dördüncü lige düşmesinden sorumlu olmuştu. 3. Lig lisansını alabilmek için sonunda 2,7 milyon euro eksik kalmıştı.

Ardından, iflas tehlikesi durumunda kulübü kurtarmak istemediğini bile açıklamıştı. Ürdünlü iş adamı Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Artık herkesin anladığı gibi, her yıl sadece yeni para sağlamak bir çözüm olamaz." "Bugün mesele, bir kişinin bir başkasına yeni bir kredi verip vermemesi değil. Asıl mesele, kulübün her sezon acil durum finansmanına bağımlı olmayan istikrarlı bir gelecek nasıl inşa edeceği."

Ana sponsor 'die Bayerische'nin, Regionalliga'ya düşme durumunda özel fesih hakkını kullanarak çekilmesinin ardından, medya haberlerine göre 60'ların iflasın eşiğinden dönmek için 2,7 milyon Euro'ya ihtiyacı var - yani tam da 3. Lig lisansı için gerekli olan meblağ.

Dün Çarşamba günü, TSV 1860 kulüp yönetimi, Münih'in Giesing semtindeki ofis önünde öfkeli taraftarların önünde yaptığı açıklamada, kulübün mali kaynak yetersizliği nedeniyle dördüncü kademe olan Regionalliga'ya zorunlu olarak düşeceğini doğruladı.

Kulüp başkanı Gernot Mang, "Lisansı alamadık, yani gelecek yıl Regionalliga'da oynayacağız" dedi ve kulübün saat 17:00'deki son başvuru saatine kadar 2,7 milyon avroluk bütçe açığını karşılayacağına dair bir kanıt sunamadığını açıkladı.