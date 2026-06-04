15 yıllık korku saltanatının ardından Aslanlar için özgürlük! TSV 1860 München, Regionalliga'ya dramatik bir şekilde zorla düşmesinin ardından yatırımcı Hasan Ismaik ile olan işbirliği sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulüp, Bild gazetesinin alıntı yaptığı bir basın açıklamasında bunu duyurdu.

Açıklamada şöyle deniyor: "TSV München von 1860 e.V., 30 Mayıs 2011 tarihinde HAM Internaions ile imzalanan işbirliği sözleşmesini önemli bir nedenden ötürü derhal feshetti." Ve şöyle devam ediyor: "2026/27 sezonu göz önünde bulundurularak, TSV 1860 München tüm organizasyonel ve hukuki önlemleri almaktadır. Kulüp, Bavyera Futbol Federasyonu'ndan Bavyera Bölgesel Ligi'ne katılım iznini çoktan almıştır."

Daha fazla bilgi yakında paylaşılacaktır.