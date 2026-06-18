180 milyon avroluk bir ikilem kapıda! Dünya Kupası’nın hemen ardından BVB’nin kilit bir oyuncusu takımdan ayrılacak mı?

Schlotterbeck ve Nmecha, geçtiğimiz yıllarda BVB’nin tartışmasız temel taşları haline geldi. Bu nedenle, ilkbaharda sözleşmelerini uzattıklarında Dortmund’da büyük bir rahatlama yaşandı. Schlotterbeck’in sözleşmesi 2031’e, Nmecha’nınki ise 2030’a kadar uzadı. Ancak imzalar atıldığı anda bile, bu iki oyuncunun o tarihe kadar Dortmund’da oynamaya devam etmelerinin pek olası olmadığı düşünülüyordu. Ancak şimdi, her ikisinin de son sözleşme uzatmalarına rağmen BVB forması giymeyecekleri ihtimali bile akla gelmeye başladı.

Schlotterbeck, tedbir olarak sözleşmesine özel bir Dünya Kupası çıkış maddesi ekletti. 19 Temmuz’daki finalden bir hafta sonrasına kadar, 50 ila 60 milyon avro karşılığında seçilen üç büyük kulüpten birine transfer olabilir. Uyumlu haberlere göre bu kulüpler arasında Real Madrid ve Liverpool yer alıyor, ancak Bayern Münih yok.

İddiaya göre, Real’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Schlotterbeck ile yakından ilgileniyor ve sözleşmede belirtilen transfer ücreti Madridliler için sorun teşkil etmiyor. “İyi oyuncular her zaman hoş karşılanır. Bundan çok memnun olurum," dedi Antonio Rüdiger Çarşamba günü Winston-Salem’deki DFB kampında. Rüdiger kısa süre önce Real ile sözleşmesini uzattı ve Schlotterbeck’in transferi gerçekleşirse, gelecekte Real’de de onunla forma giyme şansı için rekabet edecek.