"18 yaşında ama tecrübeli bir profesyonel gibi görünüyor" - Almanya'ya, Bayern Münih'in genç oyuncusunu Dünya Kupası kadrosuna almamayı "göze alamayacağı" söylendi
Bayern'in genç yıldızının hızlı yükselişi
Karl, Bayern'de oynadığı birkaç A takım maçını Julian Nagelsmann'ın son Almanya kadrosuna girmeye dönüştürerek futbol dünyasını kasıp kavurdu. 18 yaşındaki oyuncu, İsviçre ve Gana ile oynanacak dostluk maçları kadrosuna seçildi; bu gelişme, yaklaşan Dünya Kupası için kadroda sağlam bir yer edindiğini gösteriyor.
Eski bir milli oyuncudan büyük övgü
Eski Alman orta saha oyuncusu Hamann, Karl’ın finallerdeki kadroya alınması yönündeki çağrılara öncülük ediyor. Genç oyuncunun etkisini değerlendiren Hamann, Sky Sport’a verdiği demeçte, bu gencin milli takımın kesinlikle göz ardı edemeyeceği nadir bir doğal yeteneğe sahip olduğunu söyledi.
Hamann, "18 yaşında ve profesyonel olarak sadece sekiz ya da dokuz aydır oynuyor, ancak sahada deneyimli bir profesyonel olduğunu hissediyorsunuz" dedi. "Yaptığı her şeyde doğallık ve rahatlık var. Rakiplerini bire birde geçme ve kanatta sayısal üstünlük sağlama yeteneği ile, elimizdeki oyuncuları göz önüne aldığımızda onu Dünya Kupası'na götürmemek gibi bir lüksümüz yok."
Nagelsmann'ın son kadrosundaki sürpriz isimler
Karl'ın kadroya dahil edilmesi heyecanla karşılanırken, Hamann, Nagelsmann'ın listesindeki diğer bazı isimlerden pek ikna olmadığını itiraf etti. Eski Almanya milli futbolcusu, özellikle Leroy Sané ve Pascal Gross'un kadroya alınmasının şaşkınlık uyandıran kararlar olduğunu belirtti; zira Sané, son dönemde Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyordu.
"Gross ve Sane'nin aday gösterilmesi beni şaşırttı," diye itiraf etti Hamann. "Sane'nin yetenekleri hakkında konuşmamıza gerek yok, ancak son zamanlarda İstanbul'da ilk 11'de yer almıyor. Pascal Gross'a gelince, onun aday gösterilmesi beni şaşırttı. Nagelsmann onu kadroda bir bağlantı adamı olarak görüyorsa, muhtemelen onu Dünya Kupası'na götürecektir. O zaman Brighton'a dönüşü boşa gitmemiş olur."
Dünya Kupası'na gitmek için mücadele
Karl, Almanya'nın İsviçre ile karşılaşmasından önce bu hafta antrenman sahasında kendini kanıtlama fırsatı bulacak. Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, bu hazırlık maçları kadroya girmek için son bir şans niteliğinde. Karl, Bayern formasıyla son üç maçta tüm turnuvalarda bir gol ve iki asist kaydetmiş olarak kampa mükemmel bir formda giriyor. İsviçre maçının ardından Die Mannschaft, 30 Mart'ta Gana ile oynayacağı maça hazırlanacak.
