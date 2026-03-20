"18 yaşında ama tecrübeli bir profesyonel gibi görünüyor" - Almanya'ya, Bayern Münih'in genç oyuncusunu Dünya Kupası kadrosuna almamayı "göze alamayacağı" söylendi

Karl'ın kadroya dahil edilmesi heyecanla karşılanırken, Hamann, Nagelsmann'ın listesindeki diğer bazı isimlerden pek ikna olmadığını itiraf etti. Eski Almanya milli futbolcusu, özellikle Leroy Sané ve Pascal Gross'un kadroya alınmasının şaşkınlık uyandıran kararlar olduğunu belirtti; zira Sané, son dönemde Galatasaray'da düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyordu.

"Gross ve Sane'nin aday gösterilmesi beni şaşırttı," diye itiraf etti Hamann. "Sane'nin yetenekleri hakkında konuşmamıza gerek yok, ancak son zamanlarda İstanbul'da ilk 11'de yer almıyor. Pascal Gross'a gelince, onun aday gösterilmesi beni şaşırttı. Nagelsmann onu kadroda bir bağlantı adamı olarak görüyorsa, muhtemelen onu Dünya Kupası'na götürecektir. O zaman Brighton'a dönüşü boşa gitmemiş olur."