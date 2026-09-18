ZUMA Press Wire
Çeviri:
'18 puanın 15'ini almak kolay değil' - Manuel Pellegrini, Real Betis'in La Liga'ya müthiş başlangıcına rağmen ayakları yere basan bir yaklaşım sergiliyor
Ezzalzouli'nin golü konukları yıktı
Ev sahibi ekip, Abde Ezzalzouli'nin devre arasından hemen önce yakın mesafeden attığı golle tüm kulvarlardaki üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Konuk ekibin Mario Martin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasından önce, savunma yapan rakibe karşı zorlu bir maç oynandı. Bu dar 1-0'lık galibiyet, sert geçen mücadelenin ardından Benito Villamarin tribünleri önünde üç puanı getirdi.
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Maç sonrası analiz, disipline dikkat çekiyor
Şilili teknik adam, yoğun fikstür sırasında takımının gösterdiği dirençten büyük memnuniyet duydu. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçlarında Fransa Ligue 1 lideri Lille deplasmanında galibiyet almalarının ardından.
Takımın sezona güçlü başlangıcını değerlendiren Pellegrini şöyle dedi: "Çok memnunum. 18 puanda 15 puan almak kolay değil, hele ki Fransa ligi liderine karşı deplasmanda bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp onu da kazanmışken. Bence bu, beklentilerin çok yüksek olduğu bir ortamda, mümkün olan en üst sırada bitirmek için zorlamayı sürdürme adına çok motive edici bir başlangıç."
Jose Bordalas yönetimindeki Getafe'nin inatçı savunmasına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, şunları ekledi: "Getafe zorlu bir takım; kararlı şekilde savunma yapıyorlar ve çok fiziksel oynuyorlar. Neyse ki o golü atmayı başardık. Oldukça net üç ya da dört pozisyon ürettik.
"Takım savunmada çok iyi performans gösterdi; kalemizde neredeyse hiç tehlike yaratamadılar. Birden fazla gol atamıyorsanız, gol yemeden maçı bitirmeyi bilmeniz gerekir ama bunu yaparken de her zaman topu rakip yarı sahada tutup ikinci golü aramalısınız."
Etkileyici dönüş ivmeye güç kattı
Bu etkileyici geri dönüş, Los Verdiblancos'u puan tablosunda üçüncü sırada tutuyor; takım, yalnızca averajla Real Madrid'in gerisinde ve hatasız ilerleyen Barcelona'nın üç puan arkasında. Eski Malaga teknik direktörünün ekibinin sergilediği istikrar, Villarreal deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ve Lille karşısında elde edilen heyecan verici 3-2'lik zaferin ardından geldi. Şu ana kadarki tek aksaklık ise üçüncü haftada Levante deplasmanında alınan ağır 5-2'lik yenilgi oldu.
- AgenciaLOF
Yaklaşan deplasman yolculuğu bekliyor
Takım şimdi, 20 Eylül Pazar günü Deportivo A Coruna deplasmanına hazırlanırken ivmesini korumaya odaklanmış durumda. Riazor Stadyumu'ndaki maç, lig futbolunun milli ara için durmasından önceki son sınavları olacak. Betis, iki haftalık ara öncesinde liderlerle temasını sürdürmek için yine üç puanı hedefleyecek.
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