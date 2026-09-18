Şilili teknik adam, yoğun fikstür sırasında takımının gösterdiği dirençten büyük memnuniyet duydu. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçlarında Fransa Ligue 1 lideri Lille deplasmanında galibiyet almalarının ardından.

Takımın sezona güçlü başlangıcını değerlendiren Pellegrini şöyle dedi: "Çok memnunum. 18 puanda 15 puan almak kolay değil, hele ki Fransa ligi liderine karşı deplasmanda bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayıp onu da kazanmışken. Bence bu, beklentilerin çok yüksek olduğu bir ortamda, mümkün olan en üst sırada bitirmek için zorlamayı sürdürme adına çok motive edici bir başlangıç."

Jose Bordalas yönetimindeki Getafe'nin inatçı savunmasına da değinen tecrübeli çalıştırıcı, şunları ekledi: "Getafe zorlu bir takım; kararlı şekilde savunma yapıyorlar ve çok fiziksel oynuyorlar. Neyse ki o golü atmayı başardık. Oldukça net üç ya da dört pozisyon ürettik.

"Takım savunmada çok iyi performans gösterdi; kalemizde neredeyse hiç tehlike yaratamadılar. Birden fazla gol atamıyorsanız, gol yemeden maçı bitirmeyi bilmeniz gerekir ama bunu yaparken de her zaman topu rakip yarı sahada tutup ikinci golü aramalısınız."