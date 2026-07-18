18 aylık işsizlikten Dünya Kupası finaline… De la Fuente kaderini nasıl yeniden yazdı?

2011 sonbaharında, Deportivo Alavés’in teknik direktörlüğünden görevden alınmasının ardından başı eğik bir şekilde Mendizorroza Stadyumu’ndan ayrılan bu adamın, birkaç yıl sonra dünyanın en büyük futbol sahnesine İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak Dünya Kupası finalinde çıkacağını kimse tahmin edemezdi.

Bu iki an arasında Luis de la Fuente, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı; on sekiz ay boyunca işsiz, belirsizlik içinde ve antrenörlük dünyasındaki geleceği hakkında bitmek bilmeyen sorularla boğuşarak geçirdi.

Ancak birçokları için yolun sonu gibi görünen o dönem, onun için gerçek bir başlangıca dönüştü. Bu süreyi öğrenmek, gelişmek ve kendini yeniden inşa etmek için değerlendirdi; böylece bugün, İspanya’yı bir dizi başarıya taşıyarak ve sakin tarzı ile dengeli kişiliğiyle “La Roja”nın kimliğini yeniden şekillendirdikten sonra, dünya futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri haline geldi.