Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

Çeviri:

18 aylık işsizlikten Dünya Kupası finaline… De la Fuente kaderini nasıl yeniden yazdı?

FEATURES
L. de la Fuente
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
ABD

Zirveye ulaşana kadar pes etmeyi reddeden bir antrenörün hikâyesi

2011 sonbaharında, Deportivo Alavés’in teknik direktörlüğünden görevden alınmasının ardından başı eğik bir şekilde Mendizorroza Stadyumu’ndan ayrılan bu adamın, birkaç yıl sonra dünyanın en büyük futbol sahnesine İspanya Milli Takımı’nın teknik direktörü olarak Dünya Kupası finalinde çıkacağını kimse tahmin edemezdi.

Bu iki an arasında Luis de la Fuente, hayatının en zor dönemlerinden birini yaşadı; on sekiz ay boyunca işsiz, belirsizlik içinde ve antrenörlük dünyasındaki geleceği hakkında bitmek bilmeyen sorularla boğuşarak geçirdi.

Ancak birçokları için yolun sonu gibi görünen o dönem, onun için gerçek bir başlangıca dönüştü. Bu süreyi öğrenmek, gelişmek ve kendini yeniden inşa etmek için değerlendirdi; böylece bugün, İspanya’yı bir dizi başarıya taşıyarak ve sakin tarzı ile dengeli kişiliğiyle “La Roja”nın kimliğini yeniden şekillendirdikten sonra, dünya futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biri haline geldi.

  • Sert bir görevden alma, bilinmezliğin kapılarını araladı

    16 Ekim 2011'de, Deportivo Alavés kulübü, İspanya İkinci Ligi "Segunda B"de sezona dalgalı bir başlangıç yapmasının ardından De la Fuente'yi görevden alma kararı aldı. Bu karar, takımın dört galibiyet, üç beraberlik ve dört mağlubiyet aldığı sadece on bir maçın ardından geldi.

    Sonuçlar felaket düzeyinde olmasa da, kulüp yönetimi başından beri liderliği hedefliyordu ve teknik direktörüne, top hakimiyeti ve arkadan oyun kurma üzerine dayanan teknik projesini hayata geçirmesi için yeterli zaman tanımadı; bu, daha sonra İspanya Milli Takımı’nda da ün kazandığı taktikti.

    İspanyol “AS” gazetesinin haberine göre, o dönemki kulüp başkanı Avilino Fernández de Quencosís, yıllar sonra bu görevden alma kararının kolay olmadığını itiraf etti ve De la Fuente’nin haberi sakinlik ve asaletle karşıladığını, herhangi bir itirazda bulunmadığını veya öfke göstermediğini vurguladı; bu da kulüp yetkilileri üzerinde unutulmaz bir izlenim bıraktı.

    • Reklam
  • Italy U19 v Spain U19 - International FriendlyGetty Images Sport

    Kriz Dönemlerinde Alaves

    De la Fuente’nin Alavés’taki deneyimi, kulübün tarihindeki en çalkantılı dönemlerden birine denk geldi. Kulüp, çalkantılı yönetim dönemlerinin ardından, geleceğini tehlikeye atacak kadar ağır mali krizler ve birikmiş borçlarla boğuşuyordu.

    Bu zorlu koşullara rağmen İspanyol teknik direktör, hem insani hem de profesyonel açıdan kulüp içindeki herkese harika bir izlenim bıraktı. Alavés yetkilileri, onu yüksek ahlaki değerlere sahip biri olarak tanımladı ve en zor anlarda bile gülümsemesini ve sakinliğini kaybetmediğini belirtti.

    Kulübün eski başkanı, annesinin hazırladığı bir akşam yemeğinde De La Fuente ile bir araya geldiğini hatırlıyor ve hafızasında en çok yer eden şeyin maç sonuçları değil, bu adamın zarafeti ve herkese gösterdiği saygı olduğunu vurguluyor.

  • Oyuncuların unutamadığı bir şok

    Katalan forvet Jeto, De la Fuente yönetiminde gol atan son oyunculardan biriydi; hatta teknik direktörün görevden alınmasından önceki son maçta beraberlik golünü attı.

    Oyuncu, takımın teknik kadronun değiştirilmesini hak etmediğini vurguluyor ve De la Fuente’nin oyun anlayışında zamanının ötesinde olduğunu belirtiyor. De la Fuente, top hakimiyetine ve organize pas oyununa inanıyordu; ancak bu fikirler kulüp içinde yeterli sabırla karşılanmamıştı.

    Ayrıca, teknik direktörün oyuncular arasında sevilen bir isim olduğunu ve spor salonunda uzun saatler geçirdiğini, hatta bazen fiziksel antrenmanlara oyuncularından bile daha fazla özen gösterdiğini ekliyor.

    Geto, görevden alınmasının ertesi sabahı yaşanan veda sahnesini hatırlıyor. De la Fuente, projesinin daha başlamadan bittiğini hissettikten sonra, hüzün ve kırgınlık içinde soyunma odasına girerek oyuncularıyla vedalaşmıştı.

    O gece orada bulunanlar arasında, amcasının kariyerini yakından takip eden yeğeni Luis de la Fuente de vardı. Maç sırasında teknik direktörün ayrılmasını isteyen tezahüratları unutmadığını söyleyen Luis, ancak amcasının Alavés’i çalıştırmaktan daha büyük işler başarmak için yaratıldığına ikna olduğunu belirtiyor.

    Ayrıca, kovulmasının ardından aile üyelerinin ona sürekli olarak “En iyisi henüz gelmedi” dediğini ekliyor; bu sözler daha sonra tüm ayrıntılarıyla gerçeğe dönüştü.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • On sekiz aylık ıstırap

    De la Fuente için işsizlik, sadece antrenman sahalarından uzak kalmakla kalmadı, aynı zamanda psikolojik ve maddi baskılarla dolu bir dönemdi. Yaklaşık 50 yaşındayken kendini takımsız buldu; bu yaşta antrenörlük piyasasına geri dönmenin, özellikle de antrenörler arasındaki yoğun rekabet göz önüne alındığında, kolay olmadığını biliyordu.

    Ailesi, bu dönemi atlatmasına yardımcı olan gerçek sığınağı oldu. Üç çocuğunun yanına taşındı ve Bilbao’da ailesiyle daha fazla zaman geçirdi; ayrıca sürekli olarak memleketi Haro’yu ziyaret ederek ailesinin yanında huzurunu yeniden buldu.

    İşsiz olmasına rağmen, De la Fuente kendini futboldan uzak tutmadı. İspanya’nın dört bir yanını dolaşarak farklı kulüpler arasında gidip geldi; antrenmanları izledi, antrenörlerle tartıştı ve onlarla deneyimlerini paylaştı.

    Ayrıca, dünyanın en önde gelen antrenörlerinden biri olarak gördüğü Arjantinli antrenör Marcelo Bielsa’nın fikirlerini derinlemesine inceledi; teorik olarak kendini geliştirmeye özen gösterdi ve hatta gelecekteki herhangi bir fırsata hazırlık olarak İngilizce öğrenmeye başladı.

    Herhangi bir antrenörün karşılaşabileceği en büyük tehlikenin sahneden uzak kalmak olduğunu biliyordu; bu nedenle ilgi odağından uzaklaşmamak için stadyumlarda, basın toplantılarında ve spor etkinliklerinde sürekli olarak boy göstermeye özen gösterdi.

  • Spain Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dayanmasına yardımcı olan hobileri

    O dönemde De la Fuente’nin hayatında sadece futbol yoktu. Her gün spor yapmaya devam etti, spor salonunda günde iki antrenman seansı yapmaya başladı ve özellikle Roma tarihi, felsefe ve gladyatör hikâyeleri üzerine okumaya zaman ayırdı.

    Bilbao, Vitoria veya Sevilla’da arkadaşlarıyla buluşmak, ayrıca eski takım arkadaşı ve Michelin yıldızlı şef Aitor Arregi’nin Getaria’daki “Elcano” restoranına sık sık uğramak, ona nefes alma fırsatı veriyordu.

    Arregi, De la Fuente’nin ne oyuncu, ne teknik direktör, ne de işsiz kaldığı dönemde hiç değişmediğini vurguluyor; her zaman mütevazı ve zarif bir tavır sergilemiş, insani değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır.

  • Her şeyi değiştiren fırsat

    Mayıs 2013’te İspanya Futbol Federasyonu, 19 yaş altı milli takımı için yeni bir teknik direktör arayışına başladı. Genç milli takımlar koordinatörü Genis Meléndez, başlangıçta Fernando Morentis’i göreve getirmeyi düşünmüştü, ancak Morentis, Real Madrid Akademisi’nde kalmayı tercih etti.

    Bunun üzerine, De la Fuente’nin yakın arkadaşı olan deneyimli teknik direktör Iñaki Saiz devreye girdi ve onun bu görev için en uygun kişi olduğunu vurgulayarak De la Fuente’yi şiddetle tavsiye etti. Nitekim De la Fuente bir görüşme fırsatı yakaladı ve yeni serüveni de bu görüşmeyle başladı.

    Başlangıçta İspanya Futbol Federasyonu ona sadece üç aylık bir sözleşme teklif etti. Ancak De la Fuente, bu fırsatın uzun soluklu bir projenin başlangıcı olacağına inanıyordu; bu nedenle, federasyonda kalacağına ikna olmuş bir şekilde, ilk günlerinden itibaren Madrid’de bir daire kiraladı. Ve beklentisi boşa çıkmadı.

    Federasyon, ilk dönemdeki bazı başarısızlıklara rağmen sözleşmesini yeniledi; ardından çeşitli yaş kategorilerinde başarılar elde etmeye başladı ve A Milli Takım’ın başına geçmeden önce İspanya’yı gençler seviyesinde Avrupa ve dünya şampiyonluklarına taşıdı. Bugün, modern İspanyol futbol tarihinin en önde gelen teknik direktörlerinden biri haline gelen De la Fuente’nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzanıyor.

  • Futbolun ötesine geçen bir mesaj

    Tüm bu başarılarına rağmen, De la Fuente’ye yakın kişiler, onun en zor günlerinde bile sergilediği aynı sakinliği hâlâ koruduğunu vurguluyor. Ayrıca, milli takım kampları sırasında ailesini yanında tutmaya özen gösteriyor; bu tutumu, hayatının en zor dönemlerini atlatmasında ailesinin oynadığı büyük role olan inancını yansıtıyor.

    Aile üyeleri ise, görevden alınma ve işsizlikle başlayan, en büyük şampiyonluklar için mücadeleyle sona eren bu yolculuğun ardından, Luis’in İspanya’yı Dünya Kupası finalinde yönetmesini izlemenin, yıllarca süren sabır ve çilelerin en büyük ödülü olduğunu düşünüyor.

    Luis de la Fuente’nin hikâyesi, sadece futbol dünyasında başarılı bir teknik direktörün öyküsüyle sınırlı değil; işini kaybetmiş, hayal kırıklığına uğramış ya da kapıların yüzüne kapandığını hisseden herkese insani bir ders veriyor.

    On sekiz ay boyunca bu adam endişe, maddi sıkıntı ve unutulma korkusuyla yaşadı; ancak pes etmeyi reddetti, zamanını öğrenmeye, deneyimlerini geliştirmeye ve ne kadar gecikirse geciksin fırsatın geleceğine inanmaya adadı. Ve o fırsat geldiğinde, buna tamamen hazırdı.

    Bu nedenle, De la Fuente’nin işsizlikten Dünya Kupası finaline uzanan yolculuğu sadece spor alanında bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda başarısızlığın yeni bir başlangıç olabileceğinin ve en zorlu dönemlerin sabır, emek ve inançla en muhteşem zafer öykülerine dönüşebileceğinin canlı bir kanıtıdır.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG