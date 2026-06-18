17 yaşındaki bir oyuncu için 25 milyon avro mu? BVB, Brandt’ın yerine geçecek isim konusunda büyük bir transfer sürprizi yapmayı düşünüyor gibi görünüyor

Henüz 17 yaşındaki bu hücum yeteneğinin, Aralık 2028’e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunsa da, bu sözleşmede bir çıkış maddesi de yer almaktadır. 25 milyon avroluk sabit bir transfer bedeli karşılığında Baroni’nin sözleşmesi feshedilebilir.

Bununla birlikte, Baroni’nin kulübü Talleres’in, İtalyan kökenli Arjantinli oyuncuyu çok daha düşük bir bedel karşılığında satmaya hazır olduğu söyleniyor. Söz konusu tutar 15 milyon avro civarında olup, buna birkaç milyon avroluk bonus ödemeleri de eklenecek.

2025/26 sezonunda 17 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 15 maçta sahaya çıktı; bu maçlarda bir gol attı ve bir golün de asistini yaptı. Bu maçlarda hem ofansif orta saha oyuncusu hem de kanat oyuncusu olarak görev aldı.