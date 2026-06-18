İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun bildirdiğine göre, Siyah-Sarılar, Arjantin birinci lig takımı Club Atlético Talleres’ten Giovanni Baroni’yi kadrolarına katmak isteyen bir dizi kulüp arasında yer alıyor.
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17 yaşındaki bir oyuncu için 25 milyon avro mu? BVB, Brandt’ın yerine geçecek isim konusunda büyük bir transfer sürprizi yapmayı düşünüyor gibi görünüyor
Henüz 17 yaşındaki bu hücum yeteneğinin, Aralık 2028’e kadar geçerli bir sözleşmesi bulunsa da, bu sözleşmede bir çıkış maddesi de yer almaktadır. 25 milyon avroluk sabit bir transfer bedeli karşılığında Baroni’nin sözleşmesi feshedilebilir.
Bununla birlikte, Baroni’nin kulübü Talleres’in, İtalyan kökenli Arjantinli oyuncuyu çok daha düşük bir bedel karşılığında satmaya hazır olduğu söyleniyor. Söz konusu tutar 15 milyon avro civarında olup, buna birkaç milyon avroluk bonus ödemeleri de eklenecek.
2025/26 sezonunda 17 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda toplam 15 maçta sahaya çıktı; bu maçlarda bir gol attı ve bir golün de asistini yaptı. Bu maçlarda hem ofansif orta saha oyuncusu hem de kanat oyuncusu olarak görev aldı.
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Baroni, BVB’de Julian Brandt’ın halefi olacak mı?
Borussia Dortmund’un yanı sıra, duyumlara göre Fiorentina ve Chelsea FC de Baroni’ye ilgi gösterdi. İtalyan birinci lig takımının ise Baroni ile temasa geçtiği bile söyleniyor.
BVB'de ise Baroni, Julian Brandt'ın bedelsiz ayrılmasıyla boşalan ofansif orta saha pozisyonunu doldurabilir. Ofansif pozisyon için diğer adaylar olarak son zamanlarda Köln'den Said El Mala ve Roma'dan Matias Soule'nin isimleri geçiyor.
Dortmund, önümüzdeki sezon için RB Salzburg’dan stoper Joane Gadou’yu (19,5 milyon avro), Cruzeiro Belo Horizonte’den sol bek Kaua Prates’i (yedi milyon avro) ve Independiente del Valle’den hücum yeteneği Justin Lerma’yı (dört milyon avro) kadrosuna kattı.