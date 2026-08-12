AFP
Çeviri:
17 yaşındaki bir Aston Villa yeteneği, Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü olarak Avrupa sahnesine adını duyurdu
Avrupa sahnesinde tarih yazıyor
Madjo, Aston Villa'nın Paris Saint-Germain karşısında kritik bir eşitlik golü attı. Forvet oyuncusu, Ocak 2026'da Metz'den sürpriz bir 12 milyon sterlinlik anlaşmayla kulübe katıldı.
Erken bölümde kafayla iki fırsatı kaçırmasına rağmen forvet, ceza sahası içinde boş alan bulmaya devam etti ve ısrarının karşılığını nihayet ilk yarının bitimine saniyeler kala aldı.
John McGinn arka direğe isabetli bir orta yaptı ve Madjo, top yere değmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağların tavanına göndererek Aston Villa'ya 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu isabetli bitiriş, yükselen yetenek için son derece önemli bir ana işaret etti.
- AFP
Yorumcular yakın mesafeden gelen gole tepki gösterdi
Gol, Aston Villa'nın bu sahnede yer almayı hak ettiğini gösterirken seyircileri ve yorumcuları da etkiledi. BBC Radio 5 Live'a konuşan eski İngiltere forveti Dion Dublin, ilk yarı boyunca hücum oyuncusunun dur durak bilmeyen yapısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. "Vay canına! Bu genç delikanlı 'hayır'ı cevap olarak kabul etmiyor, o pozisyonlara girmeye devam etti, ben de Brian Madjo'ya şans vermeye devam edin dedim. Yakın mesafeden topu ağların tavanına çakıyor, Willian Pacho'yu gücüyle toptan uzaklaştırıyor, sol ayakla vole ve ne bitiriş. John McGinn de orta yapmaktan geri durmuyor. Menajer onlara ortadan geri durmamalarını söylemiş," dedi Dublin.
Erken bir aksiliğin ardından toparlanmak
Genç forvet maçta eşitliği sağlamadan önce, Paris Saint-Germain devrenin ortalarına doğru inisiyatifi ele aldı. Khvicha Kvaratskhelia, Fransız ekibini 20. dakikada öne geçirerek yeteneğini gösterdi. Kvaratskhelia sağ ayağına çekip Marco Bizot'u geçen sert bir şut çıkardı. Ancak Aston Villa geri adım atmadı ve birkaç fırsat yarattı. Golü atan oyuncu kısa süre sonra kafa vuruşuyla ağları bulmaya çok yaklaştı, ancak top az farkla hedefi bulmadı. Emi Buendia da ceza sahası içinde iyi bir bağlantı oyununun ardından topu direğe nişanladı. İngiliz ekibi son 10 dakikada baskısını artırdı ve bu da sonunda tarihi eşitlik golünü getirdi.
- AFP
Sırada ne var?
Aston Villa'yı, güçlü bir Paris Saint-Germain takımına karşı Avrupa'da kupa kazanma hedefiyle çok önemli bir ikinci yarı bekliyor. Genç forvetin özgüveni kuşkusuz tavan yapmış durumda ve maçın sonucunda belirleyici bir rol oynayabilir. Bu performans seviyesini koruması halinde Premier League'de olağanüstü bir çıkış sezonu geçirmesi kaçınılmaz görünüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun