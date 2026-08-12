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FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP
Moataz Elgammal

Çeviri:

17 yaşındaki bir Aston Villa yeteneği, Süper Kupa tarihinin en genç golcüsü olarak Avrupa sahnesine adını duyurdu

B. Madjo
Aston Villa
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
UEFA Süper Kupa

Aston Villa'nın genç forveti Brian Madjo, resmen UEFA Süper Kupa finalinde gol atan en genç oyuncu oldu. Paris Saint-Germain karşısında yakın mesafeden sol ayağıyla yaptığı ve ağların üstüne giden vole vuruşu, takımına kritik bir beraberlik golü getirdi. Bu isabetli bitiriş, 17 yaşındaki oyuncuyu son derece çekişmeli geçen ilk yarıda Avrupa futbol tarihine kesin şekilde yazdırdı.

  • Avrupa sahnesinde tarih yazıyor

    Madjo, Aston Villa'nın Paris Saint-Germain karşısında kritik bir eşitlik golü attı. Forvet oyuncusu, Ocak 2026'da Metz'den sürpriz bir 12 milyon sterlinlik anlaşmayla kulübe katıldı.

    Erken bölümde kafayla iki fırsatı kaçırmasına rağmen forvet, ceza sahası içinde boş alan bulmaya devam etti ve ısrarının karşılığını nihayet ilk yarının bitimine saniyeler kala aldı.

    John McGinn arka direğe isabetli bir orta yaptı ve Madjo, top yere değmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağların tavanına göndererek Aston Villa'ya 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu isabetli bitiriş, yükselen yetenek için son derece önemli bir ana işaret etti.

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  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    Yorumcular yakın mesafeden gelen gole tepki gösterdi

    Gol, Aston Villa'nın bu sahnede yer almayı hak ettiğini gösterirken seyircileri ve yorumcuları da etkiledi. BBC Radio 5 Live'a konuşan eski İngiltere forveti Dion Dublin, ilk yarı boyunca hücum oyuncusunun dur durak bilmeyen yapısı hakkındaki düşüncelerini paylaştı. "Vay canına! Bu genç delikanlı 'hayır'ı cevap olarak kabul etmiyor, o pozisyonlara girmeye devam etti, ben de Brian Madjo'ya şans vermeye devam edin dedim. Yakın mesafeden topu ağların tavanına çakıyor, Willian Pacho'yu gücüyle toptan uzaklaştırıyor, sol ayakla vole ve ne bitiriş. John McGinn de orta yapmaktan geri durmuyor. Menajer onlara ortadan geri durmamalarını söylemiş," dedi Dublin.

  • Erken bir aksiliğin ardından toparlanmak

    Genç forvet maçta eşitliği sağlamadan önce, Paris Saint-Germain devrenin ortalarına doğru inisiyatifi ele aldı. Khvicha Kvaratskhelia, Fransız ekibini 20. dakikada öne geçirerek yeteneğini gösterdi. Kvaratskhelia sağ ayağına çekip Marco Bizot'u geçen sert bir şut çıkardı. Ancak Aston Villa geri adım atmadı ve birkaç fırsat yarattı. Golü atan oyuncu kısa süre sonra kafa vuruşuyla ağları bulmaya çok yaklaştı, ancak top az farkla hedefi bulmadı. Emi Buendia da ceza sahası içinde iyi bir bağlantı oyununun ardından topu direğe nişanladı. İngiliz ekibi son 10 dakikada baskısını artırdı ve bu da sonunda tarihi eşitlik golünü getirdi.

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  • FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAAFP

    Sırada ne var?

    Aston Villa'yı, güçlü bir Paris Saint-Germain takımına karşı Avrupa'da kupa kazanma hedefiyle çok önemli bir ikinci yarı bekliyor. Genç forvetin özgüveni kuşkusuz tavan yapmış durumda ve maçın sonucunda belirleyici bir rol oynayabilir. Bu performans seviyesini koruması halinde Premier League'de olağanüstü bir çıkış sezonu geçirmesi kaçınılmaz görünüyor.

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