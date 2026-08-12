Madjo, Aston Villa'nın Paris Saint-Germain karşısında kritik bir eşitlik golü attı. Forvet oyuncusu, Ocak 2026'da Metz'den sürpriz bir 12 milyon sterlinlik anlaşmayla kulübe katıldı.

Erken bölümde kafayla iki fırsatı kaçırmasına rağmen forvet, ceza sahası içinde boş alan bulmaya devam etti ve ısrarının karşılığını nihayet ilk yarının bitimine saniyeler kala aldı.

John McGinn arka direğe isabetli bir orta yaptı ve Madjo, top yere değmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağların tavanına göndererek Aston Villa'ya 1-1'lik eşitliği getirdi. Bu isabetli bitiriş, yükselen yetenek için son derece önemli bir ana işaret etti.