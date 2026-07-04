17 kopya laneti… Dembélé, Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanmasını tehlikeye atıyor

Altın Top ödülünü kazanan bir oyuncunun yer aldığı 17 Dünya Kupası turnuvasından sadece 5'inde ödül sahibi final maçına ulaşabilmiştir.

2022 yılında, Lionel Messi, Altın Top'a olan hakimiyetinin sona ermesinin ardından bu geleneği kırmanın bir yolunu buldu ve ödül Karim Benzema'ya gitti.

Ancak o dönemde Real Madrid'de forma giyen forvet, yıl sonunda düzenlenen Dünya Kupası'ndan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

Messi ise Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve ardından Altın Top ödülünü yeniden elde etti.

Fransızlar açısından ise Michel Platini de 1986 Dünya Kupası’nda bu “lanetin” kurbanı olmuştu.

Üst üste 3 kez Altın Top ödülünü kazanmış olarak turnuvaya girmesine rağmen, Fransa milli takımıyla yarı finalde elendi.

Dolayısıyla Ousmane Dembélé, sadece Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımakla kalmayıp, futbolun en prestijli bireysel ödülünün tarihindeki en heyecan verici tesadüflerden birini de kırma fırsatı yakaladı.