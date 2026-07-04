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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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17 kopya laneti… Dembélé, Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanmasını tehlikeye atıyor

Paraguay - Fransa
Paraguay
Fransa
Dünya Kupası
O. Dembele
Fransa

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı, bir önceki turnuva olan 2018 Dünya Kupası’nda kazandığı şampiyonluk unvanını geri kazanmayı hedefliyor.

“Les Bleus”, Kylian Mbappé, Mickaël Olise ve 2025 Altın Top ödülünün sahibi Ousmane Dembélé gibi bir dizi oyuncuya güveniyor.

"Le Parisien" gazetesi, Altın Top ödülünün 1956 yılında verilmeye başlanmasından bu yana, bu unvanı kazanan hiçbir oyuncunun, bireysel ödülü kazandığı yılın ertesi yılında Dünya Kupası'nı kazanamadığını belirtti. 

Othman Dembélé liderliğindeki Fransa milli takımı, bu olumsuz seriyi sona erdirmeye çalışacak.

Gazete, Dembélé'nin geçen yıl Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasının ardından kazandığı Altın Top ödülünün, Dünya Kupası'nda Les Bleus için bir uğursuzluk kaynağına dönüşebileceğine dikkat çekti.

Bu durumun bedelini ilk ödeyen, İspanya’nın 1958 Dünya Kupası’na katılamamasının ardından Alfredo Di Stefano olmuştu.

Danimarkalı Alan Simonsen de, ülkesinin milli takımı 1978 Dünya Kupası’na katılamadığında aynı deneyimi yaşamıştı.

  • dembele(C)Getty Images

    Dembélé, Michel Platini ile aynı kaderi paylaşmaktan korkuyor

    Altın Top ödülünü kazanan bir oyuncunun yer aldığı 17 Dünya Kupası turnuvasından sadece 5'inde ödül sahibi final maçına ulaşabilmiştir.

    2022 yılında, Lionel Messi, Altın Top'a olan hakimiyetinin sona ermesinin ardından bu geleneği kırmanın bir yolunu buldu ve ödül Karim Benzema'ya gitti. 

    Ancak o dönemde Real Madrid'de forma giyen forvet, yıl sonunda düzenlenen Dünya Kupası'ndan sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

    Messi ise Arjantin ile Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve ardından Altın Top ödülünü yeniden elde etti.

    Fransızlar açısından ise Michel Platini de 1986 Dünya Kupası’nda bu “lanetin” kurbanı olmuştu. 

    Üst üste 3 kez Altın Top ödülünü kazanmış olarak turnuvaya girmesine rağmen, Fransa milli takımıyla yarı finalde elendi.

    Dolayısıyla Ousmane Dembélé, sadece Fransa’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımakla kalmayıp, futbolun en prestijli bireysel ödülünün tarihindeki en heyecan verici tesadüflerden birini de kırma fırsatı yakaladı.

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