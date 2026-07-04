17 kopya laneti… Dembélé, Fransa’nın Dünya Kupası’nı kazanmasını tehlikeye atıyor

Teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı, bir önceki turnuva olan 2018 Dünya Kupası’nda kazandığı şampiyonluk unvanını geri kazanmayı hedefliyor.
“Les Bleus”, Kylian Mbappé, Mickaël Olise ve 2025 Altın Top ödülünün sahibi Ousmane Dembélé gibi bir dizi oyuncuya güveniyor.
"Le Parisien" gazetesi, Altın Top ödülünün 1956 yılında verilmeye başlanmasından bu yana, bu unvanı kazanan hiçbir oyuncunun, bireysel ödülü kazandığı yılın ertesi yılında Dünya Kupası'nı kazanamadığını belirtti.
Othman Dembélé liderliğindeki Fransa milli takımı, bu olumsuz seriyi sona erdirmeye çalışacak.
Gazete, Dembélé'nin geçen yıl Paris Saint-Germain'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımasının ardından kazandığı Altın Top ödülünün, Dünya Kupası'nda Les Bleus için bir uğursuzluk kaynağına dönüşebileceğine dikkat çekti.
Bu durumun bedelini ilk ödeyen, İspanya’nın 1958 Dünya Kupası’na katılamamasının ardından Alfredo Di Stefano olmuştu.
Danimarkalı Alan Simonsen de, ülkesinin milli takımı 1978 Dünya Kupası’na katılamadığında aynı deneyimi yaşamıştı.