Sky ve Voetbal International'ın ortak haberine göre, VfB şu anda RKC Waalwijk'in santrforu Tim van der Leij'i kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.
17 gol atan forvet tam bir fırsat olurdu! VfB Stuttgart sürpriz bir transferin eşiğinde gibi görünüyor
Sky, 20 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili somut görüşmelerin yapıldığını bildiriyor. Buna göre, Waalwijk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan van der Leij için Stuttgart’un sadece 1 milyon avroluk sabit transfer ücreti ödemesi gerekecek. Buna ek olarak bonus ödemeleri de söz konusu olabilir.
Hollanda ikinci liginden Bundesliga'nın en iyi takımlarından birine ve Şampiyonlar Ligi katılımcısına atılan bu büyük adımı yumuşatmak için, Sky'a göre van der Leij ilk etapta ikinci takımda forma giyecek. Orada bir yıl boyunca 3. Lig'de kendini geliştirip, Stuttgart'taki ikinci yılından itibaren teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımına takviye olacak.
Voetbal International ise van der Leij'in Bundesliga'ya transferinin önümüzdeki üç ila beş gün içinde kesinleşeceğini yazıyor. Waalwijk'in satış için gerekli koşulları zaten hazırladığı ve birinci lig takımı FC Utrecht'ten (son olarak Belçika ikinci ligindeki SK Beveren'e kiralanmış) Jesse van de Haar ile forvet pozisyonunda van der Leij'in yerini alacak bir isim bulduğu belirtiliyor.
Yakında VfB'de mi? Tim van der Leij'in gol ortalaması olağanüstü
Van der Leij, gençlik yıllarında PSV Eindhoven ve Vitesse Arnhem takımlarında forma giydi; geçen yaz Vitesse’nin U21 takımından bedelsiz olarak Waalwijk’e transfer oldu.
Orada genellikle yedek olarak oynasa da, gol ortalaması bu nedenle daha da etkileyici. Geçtiğimiz sezon, 1,93 metre boyundaki ve çok hızlı olan Hollandalı oyuncu, tüm turnuvalarda 38 maçta 17 gol attı; ortalama olarak her 85 dakikada bir gol attı.
Waalwijk, ikinci ligde altıncı sırada yer alarak, Eredivisie'ye yükselecek üçüncü takımı belirleyecek play-off'lara katılmaya hak kazandı. Ancak çeyrek finalde, daha sonra play-off'ları kazanan Willem II'ye karşı kıl payı yenildi.
VfB Stuttgart'ta van der Leij'i büyük bir rekabet bekliyor
Stuttgart'ta, forvet pozisyonundaki güçlü rakipler nedeniyle van der Leij'in Hoeneß'in takımında hemen bir etki yaratması pek olası görünmüyor. Sky'a göre 2027'de sona erecek olan sözleşmesini en az iki yıl daha uzatarak 2029'a kadar devam ettirecek olan DFB forveti Deniz Undav ve Bosna-Hersek milli takım oyuncusu Ermedin Demirovic, ilk sırada yer alan iki üst düzey oyuncu. Stuttgart, kadrodaki bir sonraki sıra için yılın başında Jeremy Arevalo'yu transfer etti.
Racing Santander'den 7,5 milyon avroya transfer edilen 21 yaşındaki oyuncunun ilk altı ayı istenen gibi geçmedi, ancak gelişimi van der Leij ile ilgili plan için bir model olabilir. Arevalo şu ana kadar Bundesliga'da sadece yedi kısa süreli maça çıktı, ilk izlerini özellikle VfB'nin ikinci takımında bıraktı. Bu takım için üçüncü ligde oynadığı dört maçta şimdiden beş gol attı.