17 gol atan forvet tam bir fırsat olurdu! VfB Stuttgart sürpriz bir transferin eşiğinde gibi görünüyor

Sky, 20 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili somut görüşmelerin yapıldığını bildiriyor. Buna göre, Waalwijk ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan van der Leij için Stuttgart’un sadece 1 milyon avroluk sabit transfer ücreti ödemesi gerekecek. Buna ek olarak bonus ödemeleri de söz konusu olabilir.

Hollanda ikinci liginden Bundesliga'nın en iyi takımlarından birine ve Şampiyonlar Ligi katılımcısına atılan bu büyük adımı yumuşatmak için, Sky'a göre van der Leij ilk etapta ikinci takımda forma giyecek. Orada bir yıl boyunca 3. Lig'de kendini geliştirip, Stuttgart'taki ikinci yılından itibaren teknik direktör Sebastian Hoeneß'in takımına takviye olacak.

Voetbal International ise van der Leij'in Bundesliga'ya transferinin önümüzdeki üç ila beş gün içinde kesinleşeceğini yazıyor. Waalwijk'in satış için gerekli koşulları zaten hazırladığı ve birinci lig takımı FC Utrecht'ten (son olarak Belçika ikinci ligindeki SK Beveren'e kiralanmış) Jesse van de Haar ile forvet pozisyonunda van der Leij'in yerini alacak bir isim bulduğu belirtiliyor.