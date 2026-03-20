"16 yıldır böyle bir şey hiç başıma gelmemişti": Bundesliga oyuncusu Avrupa kupası maçı sırasında tuvalete kaçtı

"Koça, lütfen oyundan çıkmam gerektiğini söylemeye çalıştım. Çünkü birdenbire tuvalete gitmem gerektiğini fark ettim. Ancak koç bunu bir türlü tam olarak anlamadı, ben de biraz inisiyatif almak zorunda kaldım," dedi savunma oyuncusu.

Mainz takımı 85. dakikada Armindo Sieb'in attığı 2-0'lık golü kutlarken, da Costa şaşkın yedek kulübesi ve koçunun yanından koşarak saha altındaki soyunma odalarına doğru gitti: "Profesyonel futbolda 16. yılım ama böyle bir şeyi gerçekten hiç yaşamamıştım – tamamen çılgınca."