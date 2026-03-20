32 yaşındaki oyuncu, Çek Cumhuriyeti ile oynanan son 16 turu maçının son dakikalarında, 05 takımının teknik direktörü Urs Fischer tarafından aslında oyundan çıkarılmamış olmasına rağmen sahayı erken terk etti. Daha sonra da Costa, bu "kaçışının" nedenini açıkladı.
Çeviri:
"16 yıldır böyle bir şey hiç başıma gelmemişti": Bundesliga oyuncusu Avrupa kupası maçı sırasında tuvalete kaçtı
"Koça, lütfen oyundan çıkmam gerektiğini söylemeye çalıştım. Çünkü birdenbire tuvalete gitmem gerektiğini fark ettim. Ancak koç bunu bir türlü tam olarak anlamadı, ben de biraz inisiyatif almak zorunda kaldım," dedi savunma oyuncusu.
Mainz takımı 85. dakikada Armindo Sieb'in attığı 2-0'lık golü kutlarken, da Costa şaşkın yedek kulübesi ve koçunun yanından koşarak saha altındaki soyunma odalarına doğru gitti: "Profesyonel futbolda 16. yılım ama böyle bir şeyi gerçekten hiç yaşamamıştım – tamamen çılgınca."
Teknik direktör Fischer de gülümsüyor: "Biraz komikti"
Sonuçta Fischer, maçı 10 kişiyle bitirmemek için harekete geçmek zorunda kaldı ve son dakikalarda da Costa'nın yerine Kacper Potulski'yi oyuna aldı. Maçtan sonra 05 takımının teknik direktörü, bu durumla ilk başta nasıl başa çıkacağını tam olarak bilemediğini açıkladı.
"O benden yanımdan koşarak geçtiğinde durumu fark ettim. İlk anda ne olduğunu anlamadım. Ama galiba krampları vardı... Biraz komikti, çünkü tuvaletten çıktığında sahaya geri dönmek istedi. Ama biz o sırada çoktan oyuncu değişikliği yapmıştık. Da Costa ise bunu fark etmemişti," dedi Fischer gülerek.