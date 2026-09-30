Ream, salı günü memleketi St. Louis'te basına konuşurken, yıldızlı bayraklı formayı 16 yıl temsil ettikten sonra milli takımdan çekildiğini doğruladı. ABD Milli Takımı'nı temsil eden tüm saha oyuncuları arasında, ilk ve son milli maçı arasındaki süre Ream'den daha uzun olan tek isim DaMarcus Beasley. Ream'in ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçı ise Kasım 2010'a kadar uzanıyor.

Ancak Ream'in milli takım kariyeri hiç de doğrusal değildi. 2010 ve 2011'de yedi kez milli olduktan sonra, o yılki Dünya Kupası'nın ardından 2014'e kadar bir daha forma giymedi. Ardından 2018'de hiç oynamadı, 2019'da ise 14 kez milli oldu. Sonraki iki yılda sadece altı kez forma giydikten sonra, 2022 Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir şekilde yeniden çağrıldı ve Katar'da ABD Milli Takımı'nın ilk 11'ine dönerek doğrudan ilk 11 oyuncusu oldu.

Daha sonra 2026 Dünya Kupası yolunda takımın değişmez isimlerinden biri oldu ve sonunda bu yaz düzenlenen turnuvada dört maça ilk 11'de başlayarak takıma kaptanlık yaptı. Bu turnuva, ABD Milli Takımı'yla son turnuvası oldu.



