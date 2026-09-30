Getty Images Sport
Çeviri:
"16 yıldır bir parçasydım" - 2026 Dünya Kupası kaptanı Tim Ream, ABD Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
- Getty Images Sport
Ne oldu?
Ream, salı günü memleketi St. Louis'te basına konuşurken, yıldızlı bayraklı formayı 16 yıl temsil ettikten sonra milli takımdan çekildiğini doğruladı. ABD Milli Takımı'nı temsil eden tüm saha oyuncuları arasında, ilk ve son milli maçı arasındaki süre Ream'den daha uzun olan tek isim DaMarcus Beasley. Ream'in ABD Milli Takımı'ndaki ilk maçı ise Kasım 2010'a kadar uzanıyor.
Ancak Ream'in milli takım kariyeri hiç de doğrusal değildi. 2010 ve 2011'de yedi kez milli olduktan sonra, o yılki Dünya Kupası'nın ardından 2014'e kadar bir daha forma giymedi. Ardından 2018'de hiç oynamadı, 2019'da ise 14 kez milli oldu. Sonraki iki yılda sadece altı kez forma giydikten sonra, 2022 Dünya Kupası kadrosuna sürpriz bir şekilde yeniden çağrıldı ve Katar'da ABD Milli Takımı'nın ilk 11'ine dönerek doğrudan ilk 11 oyuncusu oldu.
Daha sonra 2026 Dünya Kupası yolunda takımın değişmez isimlerinden biri oldu ve sonunda bu yaz düzenlenen turnuvada dört maça ilk 11'de başlayarak takıma kaptanlık yaptı. Bu turnuva, ABD Milli Takımı'yla son turnuvası oldu.
- Getty Images Sport
Ream'ın söyledikleri
"Daha önce, futboldan tamamen emekli olana kadar milli takımı bırakmayacağımı söylediğimi biliyorum ama çocuklar giderek daha da gençleşiyor ve kendi çocuklarımı kastetmiyorum" dedi Ream. "Bu kamp öncesinde bu konu konuşulmuştu. Artık milli takımda oyuncu olmayacağım konuşuldu, yani bu bir emeklilik. 'Takdir' kelimesini kullandık. Bunu nasıl adlandırmak istediğimizden pek emin değildik ama evet, benim için hepsi bu.
"16 yıl boyunca bir şeyin parçası olmaktan gurur duyuyorum ama artık kenara çekilmenin ve milli takımda oynamaktan uzak durmanın zamanı geldi."
- Anadolu Agency
Büyük anlar
ABD'yi iki Dünya Kupası'nda temsil etmesinin yanı sıra Ream, ABD ile iki kupa da kazandı; 2020 ve 2024'te CONCACAF Uluslar Ligi kupasını kaldırdı. Ancak en çok gurur duyduğu tek bir an olmadığını söylüyor.
"Yolculuğu yolculuk yapan şey bu," dedi. "İşaret edip de, 'Ah, bunun olduğuna çok sevindim' diyebileceğim tek bir şey yok. Şunu söyleyebilirim ki, son dört yıl milli takımla geçirdiğim en keyifli dönem oldu ve bu, diğer dönemlerden daha iyi olduğu anlamına gelmiyor ama en keyiflisi buydu.
"Zor geçen diğer dönemlere bakıyorum ve, 'Evet, o çalkantının içinden geçtin, her ne idiyse, aksiliklerin üstesinden geldin ve diğer taraftan çıktın, itmeye ve çabalamaya devam ettin' diye düşünüyorum. Herhangi bir anı diğerinden ayırabildiğimi sanmıyorum... Her şey olduğu için oldu ve günün sonunda, iniş çıkışlara rağmen milli takımımı 16 yıl temsil ettikten sonra hâlâ burada oturabiliyorum."
- Newscom World
Sırada ne var?
38 yaşındaki savunmacı milli takım kariyerini noktalasa da kulübü Charlotte FC'de yoluna devam ediyor.
"Henüz bir karar vermedim" diyen Ream, şöyle devam etti: "Ne olacağından tam olarak emin değilim... Bir kupa kazanmaya çalışmak istiyoruz. O soyunma odasında iyi bir grubumuz var ve iyi oynuyoruz, iyi bir seri yakaladık, bu yüzden odak noktamız bu.
"Sonrasında, sezon bittikten sonra durumu oradan değerlendirirsiniz ama bu, son düdük çalana kadar alınacak ya da dile getirilecek bir karar olmayacak."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun