16 yaşındaki Arsenal'in genç yıldızı Max Dowman, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeli mi? Eski genç yıldız Michael Owen, "henüz çok erken" sorusuna yanıt veriyor
Dowman, tıpkı Owen'ın bir zamanlar yaptığı gibi tarih yazıyor
Owen, Mayıs 1997’de Liverpool formasıyla sahneye çıkmış ve Wimbledon ile oynanan Premier Lig maçında “Kırmızılar”ın ilk maçında gol atmıştı. Bundan biraz fazla bir yıl sonra, 18 yaşında Dünya Kupası finallerini kasıp kavurdu; bu turnuvada İngiltere’nin en genç ilk kez forma giyen oyuncusu oldu, ardından Romanya karşısında turnuvadaki ilk golünü attı ve Arjantin ile oynanan dramatik son 16 turu karşılaşmasında muhteşem bir gol kaydetti.
Daha sonra Ballon d'Or ödülünü kazanacak olan Owen, sporun en büyük sahnesine çıkmadan önce tam bir profesyonel futbol sezonu geçirmişti. Yılbaşı gecesi 16 yaşına giren Dowman ise henüz o noktada değil. Arsenal formasıyla sadece yedi maçta forma giydi; bunlardan üçü Premier Lig'de yedek olarak sahaya çıktı.
Everton'a karşı attığı etkileyici bir kontratak golüyle bu ligin en genç golcüsü olarak tarihe geçti ve tarih kitaplarını yeniden yazdı. Potansiyeli herkesin gözü önünde ve şimdiden Tuchel'in İngiltere planlarına hızlı bir şekilde dahil edilebileceği konuşuluyor.
Doğru karar mı, yoksa henüz erken mi? Owen'ın Dowman'ın İngiltere milli takımına seçilmesine ilişkin yorumu
Owen, GOAL'a bu soruyu yöneltildiğinde şöyle yanıt verdi: "Eğer o zaman yeterince iyilerse, evet, benim için sorun olmaz.
“Elbette, sadece yeterince iyi demek bir şey, ama bununla birlikte kontrol etmeniz gereken birçok farklı unsur var. Yeterince başarı elde etti mi? Yeterince çaba gösterdi mi? Şey, kesinlikle henüz değil. Yani, [Bukayo] Saka, [Phil] Foden, [Jude] Bellingham veya Anthony Gordon yerine onun mu gideceğinden bahsediyorsunuz? Birçok sezon geçirmiş, kendini defalarca kanıtlamış oyunculardan bahsediyorsunuz.
“Max Dowman, ne kadar oynadı? Premier Lig'de üç maç, yedek olarak girdi. Takımımızın muhtemelen en güçlü kısmı olan kanat bölgelerinde onun ön plana çıkmasını haklı gösterebilmeniz için, bundan sezon sonuna kadar neredeyse her maça ilk 11'de başlaması ve her şeyi alt üst etmesi gerekir.
“Bu yüzden, onu çok takdir ediyor ve ne kadar fantastik bir kariyeri olabileceğini görmekten heyecan duyuyor olsam da, bize sunulan tüm kanıtlara dayanarak, bunun için henüz biraz erken olduğunu söyleyebilirim.”
Hiyerarşide Dowman'ın önünde yer alan diğerleri
Dowman ile ilgili bu sürpriz kararın, West Ham kaptanı Jarrod Bowen ve hâlâ ilk kez milli takıma çağrılmayı bekleyen Newcastle kanat oyuncusu Jacob Murphy gibi daha deneyimli oyuncuların çabalarına bir hakaret olarak görülebileceği sorusu üzerine Owen şunları ekledi: “Bu acımasız bir oyun. Hayat acımasız olabilir. Eğer biri diğerinden daha iyiyse ya da biri bize Dünya Kupası'nı kazanma şansını diğerinden daha fazla artırıyorsa, o zaman korkarım ki menajerlerin büyük kararlar alması için bu kadar yüksek maaşlar almasının sebebi budur. Bu yüzden, birçok açıdan bununla bir sorunum yok.
“Ancak, bahsettiğiniz oyuncular oldukça ortalama seviyedeyse, o zaman şöyle diyebilirsiniz: ‘Biliyor musun, zaten şu ya da bu oyuncularla kazanamayacağız – onlar ortalama seviyede, risk almamız daha iyi’. O zaman anlarım. Ama Jarrod Bowen gibi oyuncular, yani, o gerçekten olağanüstü. Jarrod Bowen gibi birini oynatmak için ciddi bir gerekçe sunardım. Bence o kadar iyi. Onu ilk 11'de oynatmasaydım, oyuna sokmaya çalışırdım. Bir de Dowman'ın pozisyonunda Saka gibi oyuncular var, ve diğerleri.
“Sadece birkaç maçta ve hepsi de yedek olarak oynamış biri için, Arsenal'de neredeyse her maça ilk 11'de başlaması, ortalığı kasıp kavurması gerekir ki o zaman ‘vay canına, riski almalıyız, onu almalıyız’ dersiniz. Yani, şu anki durumda almazdım. Ama dediğim gibi, bu ona karşı bir önyargı değil. Kariyerini izlemek için çok heyecanlıyım. Açıkçası harika bir başlangıç, ama henüz çok, çok, çok erken.”
Profesyonel sözleşme: Genç yıldız Dowman'ı heyecan verici bir gelecek bekliyor
Arsenal'in, Hale End akademisi mezunu Dowman ile, takvim yılının sonunda 17 yaşına bastığında profesyonel sözleşme imzalayabilmesini sağlayacak bir ön anlaşma imzaladığı söyleniyor.
O zamana kadar Premier Lig'de bolca süre almış olacak, ayrıca ulusal kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde de forma giymiş olacak, ancak A milli takımda yer alıp almayacağı henüz belli değil.