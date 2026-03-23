16 yaşındaki Arsenal'in genç yıldızı Max Dowman, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeli mi? Eski genç yıldız Michael Owen, "henüz çok erken" sorusuna yanıt veriyor

Owen, Mayıs 1997’de Liverpool formasıyla sahneye çıkmış ve Wimbledon ile oynanan Premier Lig maçında “Kırmızılar”ın ilk maçında gol atmıştı. Bundan biraz fazla bir yıl sonra, 18 yaşında Dünya Kupası finallerini kasıp kavurdu; bu turnuvada İngiltere’nin en genç ilk kez forma giyen oyuncusu oldu, ardından Romanya karşısında turnuvadaki ilk golünü attı ve Arjantin ile oynanan dramatik son 16 turu karşılaşmasında muhteşem bir gol kaydetti.

Daha sonra Ballon d'Or ödülünü kazanacak olan Owen, sporun en büyük sahnesine çıkmadan önce tam bir profesyonel futbol sezonu geçirmişti. Yılbaşı gecesi 16 yaşına giren Dowman ise henüz o noktada değil. Arsenal formasıyla sadece yedi maçta forma giydi; bunlardan üçü Premier Lig'de yedek olarak sahaya çıktı.

Everton'a karşı attığı etkileyici bir kontratak golüyle bu ligin en genç golcüsü olarak tarihe geçti ve tarih kitaplarını yeniden yazdı. Potansiyeli herkesin gözü önünde ve şimdiden Tuchel'in İngiltere planlarına hızlı bir şekilde dahil edilebileceği konuşuluyor.