L'Equipe'in haberine göre, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, diğer kulüplerin tüm tekliflerini bir kez daha ve son derece net bir şekilde geri çevirdi.
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"150 milyon euroya bile ondan bir bacak bile alamazlar!" FC Bayern'in patronu, Michael Olise konusunda yine kesin bir tavır sergiledi
"200 milyon avroya bile gitmez. Olise paha biçilemez. 500 milyon avroya bile gitmez. Real Madrid'in 150 milyon avroya bile Olise'yi alabileceğinden emin değilim," diye yazan Fransız gazetesi, Münih kulübünün ismi açıklanmayan bir yönetim kurulu üyesinin sözlerini aktarıyor.
Özellikle Real Madrid'in 24 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösterdiği söyleniyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Florentino Perez'in başkanlık seçim kampanyasında büyük bir heyecanla duyurduğu 150 milyon avroluk teklifin FCB'nin hücum oyuncusu için olduğu ortaya çıkardı.
Ancak söylentiler ortaya çıkar çıkmaz, Bayern yöneticileri, Başkan Herbert Hainer'in şahsında, Real Madrid'e kesin bir ret cevabı vermiş ve Olise'nin satılık olmadığını açıklamıştı.
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Real Madrid, Julian Alvarez için yaptığı teklifle de başarısız oldu
Fransız oyuncu, 2029 yılına kadar Säbener Straße'de sözleşmesi devam ediyor ve son iki sezondaki güçlü performansları sayesinde tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu konumunda. Sadece geçtiğimiz sezonda 52 resmi maçta 53 gol katkısı (22 gol, 31 asist) sağladı ve bu sayede çifte kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.
Romano, "FC Bayern hem kapalı kapılar ardında hem de kamuoyu önünde kapıyı tamamen kapattı ve hiçbir şekilde müzakereye girmedi" dedi. Bu nedenle Real Madrid, alternatifler aramaya başladı ve şehir rakibi Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'e yöneldi.
Ancak Real, orada da reddedildi. Geçen Salı günü resmi olarak duyurulan teklif, Atletico tarafından 500 milyon avroluk çıkış maddesi gerekçe gösterilerek derhal reddedildi ve bir X paylaşımında alay konusu bile oldu.