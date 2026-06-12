"200 milyon avroya bile gitmez. Olise paha biçilemez. 500 milyon avroya bile gitmez. Real Madrid'in 150 milyon avroya bile Olise'yi alabileceğinden emin değilim," diye yazan Fransız gazetesi, Münih kulübünün ismi açıklanmayan bir yönetim kurulu üyesinin sözlerini aktarıyor.

Özellikle Real Madrid'in 24 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi gösterdiği söyleniyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Florentino Perez'in başkanlık seçim kampanyasında büyük bir heyecanla duyurduğu 150 milyon avroluk teklifin FCB'nin hücum oyuncusu için olduğu ortaya çıkardı.

Ancak söylentiler ortaya çıkar çıkmaz, Bayern yöneticileri, Başkan Herbert Hainer'in şahsında, Real Madrid'e kesin bir ret cevabı vermiş ve Olise'nin satılık olmadığını açıklamıştı.