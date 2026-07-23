15 yaşındaki JJ Gabriel, Michael Carrick yönetiminde ilk fırsatını yakalamayı hedeflerken, Rosenborg ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna seçildi

Gabriel’in kadroya seçilmesi, 16. yaş gününü Ekim ayına kadar kutlamayacak olan bir oyuncu için önemli bir dönüm noktasıdır. Geçen sezon hem Premier Lig hem de Manchester United’ın 18 Yaş Altı ödüllerini kazanan Londra doğumlu forvet, geçen hafta Wrexham’a karşı 1-0 yenildikleri maç için Finlandiya’ya giden kadroya eklenen tek isimdir. Onun kadroya alınması, Norveç’e gidecek kafileye dahil edilmeyen forvet Ethan Wheatley’in yerine gerçekleşmiştir.

United, birkaç oyuncunun yokluğuyla başa çıkmak zorunda; 8 milyon sterlinlik yeni transfer Tynan Thompson kadroya alınmazken, Benjamin Sesko, Karl Darlow ve Matthijs de Ligt ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Öne çıkan isimlerin yokluğuna rağmen, tüm gözler Gabriel’in üzerinde olacak. Kulüp, genç oyuncunun gelişimini dikkatli bir şekilde yönetiyor; oyuncu ancak kısa süre önce tam antrenmanlara geri döndü. Ancak futbol direktörü Jason Wilcox’un, rakip akademilerin yoğun ilgisine rağmen kanat oyuncusunun Old Trafford’da kalmasını sağlamada önemli bir rol oynadığı bildiriliyor.