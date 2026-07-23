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15 yaşındaki JJ Gabriel, Michael Carrick yönetiminde ilk fırsatını yakalamayı hedeflerken, Rosenborg ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna seçildi
Trondheim’da yeni bir yıldız doğuyor
Gabriel’in kadroya seçilmesi, 16. yaş gününü Ekim ayına kadar kutlamayacak olan bir oyuncu için önemli bir dönüm noktasıdır. Geçen sezon hem Premier Lig hem de Manchester United’ın 18 Yaş Altı ödüllerini kazanan Londra doğumlu forvet, geçen hafta Wrexham’a karşı 1-0 yenildikleri maç için Finlandiya’ya giden kadroya eklenen tek isimdir. Onun kadroya alınması, Norveç’e gidecek kafileye dahil edilmeyen forvet Ethan Wheatley’in yerine gerçekleşmiştir.
United, birkaç oyuncunun yokluğuyla başa çıkmak zorunda; 8 milyon sterlinlik yeni transfer Tynan Thompson kadroya alınmazken, Benjamin Sesko, Karl Darlow ve Matthijs de Ligt ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Öne çıkan isimlerin yokluğuna rağmen, tüm gözler Gabriel’in üzerinde olacak. Kulüp, genç oyuncunun gelişimini dikkatli bir şekilde yönetiyor; oyuncu ancak kısa süre önce tam antrenmanlara geri döndü. Ancak futbol direktörü Jason Wilcox’un, rakip akademilerin yoğun ilgisine rağmen kanat oyuncusunun Old Trafford’da kalmasını sağlamada önemli bir rol oynadığı bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Rekor kıran bir gençlik kariyerini temel alarak
Gabriel, ilk kez Nisan 2025’te Leeds United ile oynanan olağanüstü bir 18 yaş altı maçında sahneye çıktı. Takım arkadaşı Victor Musa, 13-1’lik galibiyette attığı altı golle manşetlere taşınırken, 14 yaşındaki Gabriel’in 25 dakikalık kısa performansı asıl gündem konusu oldu. Üst düzey hız, denge ve top kontrolü sergileyen Gabriel, ilk maçında iki gol atarak yaş grubundaki bu atılımı kolaylıkla başarabileceğini kanıtladı. Bu performans, geçen sezon tüm turnuvalarda 32 maçta 29 gol kaydettiği verimli bir sezonun zeminini hazırladı.
Etkisi o kadar derin oldu ki, kulüp ona nadir görülen ayrıcalıklar tanıdı; bunlar arasında yönetim locasına defalarca davet edilmesi ve Aralık ayında West Ham ile oynanan berabere biten maçın ardından Sir Alex Ferguson ile kişisel bir görüşme yapması da yer alıyor. Durumu daha iyi anlamak için şunu belirtmek gerekir ki, Gabriel şu anda GCSE sınavlarına gireceği sınıfa geçiyor ve FA Gençlik Kupası’nda bu efsanevi üçlüden daha genç yaşta oynayarak ve gol atarak Duncan Edwards, Eddie Colman ve Ryan Giggs gibi efsanevi isimlerin belirlediği kilometre taşlarını çoktan aştı.
Taktiksel olgunluk ve fiziksel gelişim
United’ın teknik ekibi, bu değerli oyuncuyu korumak için proaktif bir yaklaşım sergilemiş ve onu sık sık sol kanattaki doğal pozisyonundan daha merkezi bir role kaydırmıştır. Bu taktiksel değişiklik, Gabriel’in kendisini oyundan fiziksel olarak dışlamaya çalışabilecek daha iri yapılı bekler karşısında fiziksel olarak ezilmesini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. İnce yapısına rağmen teknik becerisi sayesinde başarılı olabilmiştir ve kulüp içinde, yaz transfer dönemini fiziksel gelişimi ve kondisyonuna odaklanmak için kullandığına dair bir inanç hakimdir.
A takım ortamına geçişi şu ana kadar sorunsuz geçmiştir. İlk olarak Ruben Amorim tarafından antrenmanlara çağrılan Gabriel, o günden bu yana A takım antrenmanlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve Carrick, onun gelişimini yakından takip etmektedir. Norveç’teki maçta forma giymesi halinde Gabriel, 16 yıl 19 gün ile kulübün resmi maçlarda forma giyen en genç oyuncusu unvanını elinde tutan David Gaskell’in izinden giderek, Manchester United A takımında forma giyen en genç oyunculardan biri olacaktır.
- Getty Images Sport
Yaşlıların topluma entegrasyonu yolunda
25 kişilik kadrodaki her oyuncunun sahada süre alacağı garanti edilmiyor; geçen hafta Wrexham ile oynanan hazırlık maçında, Carrick’in devre arasında kadroda büyük değişiklikler yapmasına rağmen Dermot Mee, Jim Thwaites ve Chido Obi’nin yedek kulübesinde oyuna girmeden kalması da bunu kanıtlıyor. Ancak Gabriel için maç günü atmosferini deneyimlemek, özenle hazırlanmış bir planın bir başka adımı niteliğinde.
Deplasmana giden tam kadro şu isimlerden oluşuyor: Tom Heaton, Radek Vitek, Harry Maguire, Leny Yoro, Luke Shaw, Ayden Heaven, Mason Mount, Joshua Zirkzee, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Andrey Santos, Bryan Mbeumo, Chido Obi, Jack Fletcher, Tyler Fletcher, Harry Amass, Toby Collyer, Dan Gore, Dermot Mee, Shea Lacey, Ethan Williams, Jaydan Kamason, Jacob Devaney, Jim Thwaites, Dan Armer ve JJ Gabriel.
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