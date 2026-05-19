(C)Getty Images
Çeviri:
15 yaşındaki genç yetenek 2025-26 sezonunu tamamlarken, JJ Gabriel Manchester United'da üst düzey bir göreve aday olduğunu ima etti
Akademi yıldızının muhteşem sezonu
Gabriel, ülkedeki en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak öne çıktı. 18 Yaş Altı takımında 23 lig maçında 23 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından, genç oyuncu prestijli Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü. FA Gençlik Kupası finalinde Manchester City’ye karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından bu başarıyı kutlamak için Instagram’a bir paylaşım yapan Gabriel, minnettarlığını dile getirdi. "Jimmy Murphy Yılın Genç Oyuncusu ödülünü almak büyük bir onur. @manutd'deki herkese teşekkür ederim. Ayrıca tüm taraftarlara sürekli destekleri için teşekkür etmek istiyorum" diye yazdı.
- Getty
Sezon öncesi ipucu taraftarları heyecanlandırıyor
Mesajının en anlamlı kısmı en sonda yer aldı; Gabriel, yazısını cesurca şu sözlerle noktaladı: "Hazırlık sezonunda görüşürüz." Bu beş kelimelik ipucu, Manchester United'ın bu forveti önümüzdeki sezon öncesinde A takım kadrosuna dahil etmeye karar verdiğini gösteriyor. Kulübün, halihazırda birçok kez ana kadroyla antrenman yapmış olan bu yetenekli oyuncuya A takımda net bir yol açmak istediği bildiriliyor. Dünya Kupası nedeniyle birçok uluslararası yıldızın yokluğunun beklendiği sezon öncesi turu, genç oyuncu için altın bir fırsat sunuyor.
Carrick, genç yeteneğe karşı sabırlı olunması gerektiğini vurguluyor
İki yıllık bir sözleşme imzalayarak takımın kalıcı teknik direktörü olmaya hazırlanan geçici teknik direktör Michael Carrick, forvetin gelişimini yakından takip etti. Sıkı yaş kuralları nedeniyle, sezon başladığında henüz 14 yaşında olan Gabriel, A takım maç kadrolarına alınamıyordu. Mart ayında konuşan Carrick, "Maç günlerinde A takım kadrosunda yer almasına izin verilmiyor. Henüz çok genç. JJ gerçekten çok iyi gidiyor. Akademimizde çok iyi oyuncular var ve genç oyuncuları mümkün olduğunca [ana kadroya] çıkarmaya çalışıyoruz. Onlara her zaman bu fırsatı vermeye çalışıyoruz. JJ büyük bir yetenek, bu oldukça açık ve U18 takımında iyi bir sezon geçirdi. Onu çok takdir ediyoruz. Ancak bununla birlikte gelen her şeyi yönetmek, onu geliştirmek ve bir üst seviyeye çıkması için doğru anı seçmek, onu belirli bir noktada bırakmak için sabır önemlidir. İyi antrenman yaptı ve genç oyuncuların kadroda yer alması iyi bir şey."
- Getty Images Sport
Gabriel'in bundan sonraki planları neler?
Manchester United, 18 Temmuz'da Finlandiya'da Wrexham ile oynayacağı maçla hazırlık sezonuna başlayacak ve ardından Norveç'e giderek Rosenborg ile karşılaşacak. Gabriel, 1 Ağustos'ta İsveç'te Atlético Madrid ile oynanacak maçla sona erecek bu İskandinav turunda önemli bir rol üstlenmeyi umuyor; zira A takımdaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.