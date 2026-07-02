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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daniel Buse

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15 milyon avro daha: Freiburg’lu Johan Manzambi’nin değeri, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından adeta patlama yaşıyor

Bundesliga
Freiburg
J. Manzambi
İsviçre
Dünya Kupası

SC Freiburg, İsviçre milli takımı adına Dünya Kupası’nda sergilediği etkileyici performansların ardından, süper yetenekli oyuncusu Johan Manzambi için 70 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.

Sky böyle bildiriyor. Daha önce İngiliz basınında 55 milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusu olmuştu, ancak iddialara göre Sport-Club bu arada fiyat beklentisini yukarı doğru revize etti. 

Zira Manzambi, Dünya Kupası'nın keşiflerinden biri ve İsviçre'nin ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki üç grup maçında şu ana kadar dört skor puanı kaydetti: Bosna'ya karşı 4-1 kazanılan maçta iki gol attı ve Kanada'ya karşı 2-1 kazanılan maçta bir gol ve bir asist yaptı. Altıncı turda, teknik direktör Murat Yakin'in takımı Cezayir ile karşılaşacak. 

  • Manzambi için şu anda en güçlü aday olarak Newcastle United gösteriliyor. Magpies, kanat oyuncusu Anthony Gordon’ı 80 milyon avroya FC Barcelona’ya sattı ve iddialara göre Sandro Tonali’yi de 100 milyon avrodan fazla bir bedelle Tottenham Hotspur’a satmak üzere. Bu transfer de gerçekleşirse, Newcastle, Finansal Fair Play kurallarının gerekliliklerini yerine getirmesi gerekse de, bu yaz Manzambi'nin transfer bedeli düzeyinde bir transfer gerçekleştirmek için gerekli paraya sahip olacak. Ancak Breisgau ekibinin şu anda 20 yaşındaki oyuncuyu satmaya istekli olup olmadığı henüz belirsiz. 

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    SC Freiburg, Johan Manzambi’yi 2023 yılında U19 takımına kattı

    Johan Manzambi, üç buçuk yıl önce Servette Cenevre’nin genç takımından SC Freiburg’a transfer oldu. Orada önce U19 ve ikinci takımda forma giydi, ardından A takıma yükseldi. 2024 yılından bu yana Bundesliga kadrosunda yer alıyor. 

    İsviçre Milli Takımı'ndaki ilk maçına Haziran 2025'te çıktı. Şu anda 15 milli maçta 6 gol ve 2 asist kaydetmiştir. 

  • Johan Manzambi’nin SC Freiburg’daki 2025/26 sezonu:

    Oyunlar: 47
    Oynama süresi: 3621
    Goller: 7
    Asist: 9
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