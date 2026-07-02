15 milyon avro daha: Freiburg’lu Johan Manzambi’nin değeri, Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından adeta patlama yaşıyor

Sky böyle bildiriyor. Daha önce İngiliz basınında 55 milyon avroluk bir transfer ücreti söz konusu olmuştu, ancak iddialara göre Sport-Club bu arada fiyat beklentisini yukarı doğru revize etti.

Zira Manzambi, Dünya Kupası'nın keşiflerinden biri ve İsviçre'nin ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki üç grup maçında şu ana kadar dört skor puanı kaydetti: Bosna'ya karşı 4-1 kazanılan maçta iki gol attı ve Kanada'ya karşı 2-1 kazanılan maçta bir gol ve bir asist yaptı. Altıncı turda, teknik direktör Murat Yakin'in takımı Cezayir ile karşılaşacak.