15 gol katkısı bedavaya! VfB Stuttgart yaz transfer döneminde gerçek bir transfer bombası patlatabilecek mi?

İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden kulüpte, bu hücum yeteneğinin mevcut sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Kulübün sözleşmeyi uzatmak için çaba gösterdiği söyleniyor, ancak şu ana kadar bir anlaşmaya varılamadı.

Habere göre, Chuki'nin Valladolid'de bir yıl daha kalması pek olası görünmüyor. Aksine, yeni bir meydan okuma arayışında olduğu ve bu nedenle yaz aylarında bedelsiz olarak başka bir kulübe katılabileceği belirtiliyor.

15 gol katkısı (yedi gol, sekiz asist) ile 21 yaşındaki oyuncu güçlü bir sezon geçiriyor ve aksi takdirde oldukça zayıf olan Valladolid takımındaki birkaç umut ışığından biri. Geçen yıl birinci ligden düşen Kastilya ve Leon kulübü, ikinci ligde de küme düşme mücadelesinde sıkışmış durumda. Valladolid'i doğrudan küme düşme potasından ayıran sadece beş puan var.