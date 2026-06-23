Kuzey Amerika’da Dünya Kupası devam ederken, Real Madrid yetkilileri gelecek sezonun kadro planlamasına devam ediyor. Chelsea’den Enzo Fernandez, yakında Bernabéu’da boy gösterecek bir sonraki yıldız olabilir.
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140 milyon euro talep ediliyor: Real Madrid’in bir sonraki dev transferi için hazırlık yaptığı iddia ediliyor
İspanyol AS gazetesinin haberine göre, 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Real Madrid’e mutlaka Madrid’e transfer olmak istediğini belirtmiş. Buna göre, bu yaz transferin gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Habere göre Real Madrid, önümüzdeki günlerde somut görüşmelere başlamayı planlıyor.
Arjantinli dünya şampiyonunun transfer düşünceleri hiç de sürpriz değil ve yeni de değil. Geçtiğimiz sezon yaşanan çalkantıların ardından, Londra’dan ayrılması çok muhtemel görünüyor. Nisan başında Fernandez, Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı (2-5, 0-3) elendikten hemen sonra geleceği hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunması üzerine Chelsea tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Birkaç gün sonra yaptığı diğer açıklamalarla da gündeme oturdu: İngiliz başkentinden ayrılması durumunda en çok Madrid’e gitmek istediğini, çünkü bu İspanyol metropolünün kendisine memleketi Buenos Aires’i hatırlattığını belirtti. Dolayısıyla Real Madrid ile arasındaki bağlantı oldukça uzun bir süredir devam ediyor.
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Kraliyet kulübü alışveriş çılgınlığında: Real Madrid kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Ancak bu transferin ucuz bir iş olmayacağı düşünülüyor. Söylentilere göre Chelsea, ancak yaklaşık 140 milyon avroluk bir transfer ücreti teklif edildiğinde görüşmeye hazır olacak. The Blues, Fernandez’i 2023’ün başında Benfica’dan 121 milyon avroya transfer etmişti. Londra’daki sözleşmesi 2032’ye kadar geçerli.
Zaten Real Madrid, transfer piyasasında son derece aktif bir dönem geçiriyor. Jose Mourinho’nun yeni teknik direktör olarak göreve getirilmesinin ardından, Marc Cucurella (55 milyon avro), Bernardo Silva ve Ibrahima Konate (her ikisi de bedelsiz) gibi birçok önemli isim kadroya katıldı.
Bunun yanı sıra, İspanya'nın rekor şampiyonu, Bayern Münih'in hücum yıldızı Michael Olise ile de hâlâ anılıyor. Şehirdeki rakibi Atlético Madrid'den Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimi ise şu ana kadar pek başarılı olmadı: 150 milyon avroluk teklif reddedildi. Ancak Alvarez, son zamanlarda kendisi de bir transfer istediğini açıkça belirtti. Albiceleste’nin Avusturya’ya karşı aldığı 2-0’lık galibiyetin ardından 26 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında ilk kez kamuoyuna konuştu: “Herkes için en iyisi bir transfer,” dedi ESPN’e verdiği röportajda. “Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum.”
Enzo Fernandez: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
54
Gol
15
Asist
7
Oynama süresi (dakika)
4.379