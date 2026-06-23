140 milyon euro talep ediliyor: Real Madrid’in bir sonraki dev transferi için hazırlık yaptığı iddia ediliyor

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, Real Madrid’e mutlaka Madrid’e transfer olmak istediğini belirtmiş. Buna göre, bu yaz transferin gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Habere göre Real Madrid, önümüzdeki günlerde somut görüşmelere başlamayı planlıyor.

Arjantinli dünya şampiyonunun transfer düşünceleri hiç de sürpriz değil ve yeni de değil. Geçtiğimiz sezon yaşanan çalkantıların ardından, Londra’dan ayrılması çok muhtemel görünüyor. Nisan başında Fernandez, Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e karşı (2-5, 0-3) elendikten hemen sonra geleceği hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunması üzerine Chelsea tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Birkaç gün sonra yaptığı diğer açıklamalarla da gündeme oturdu: İngiliz başkentinden ayrılması durumunda en çok Madrid’e gitmek istediğini, çünkü bu İspanyol metropolünün kendisine memleketi Buenos Aires’i hatırlattığını belirtti. Dolayısıyla Real Madrid ile arasındaki bağlantı oldukça uzun bir süredir devam ediyor.