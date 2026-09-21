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'140 milyon €' - Yan Diomande, Real Madrid transfer ücreti trollemesinin ardından sonunda Karim Adeyemi'nin eşine yanıt verdi
Diomande, gürültüyü susturmak için müziği kullanıyor
Diomande, sonunda İspanya'nın başkentine yaptığı yüksek profilli transferi çevreleyen sosyal medya fırtınasına değindi. Dev bonservis bedeli nedeniyle yoğun tartışmaların odağında yer alan 19 yaşındaki kanat oyuncusu, meydan okuyan bir mesaj vermek için TikTok'a başvurdu.
Fildişi Sahilli milli oyuncu, doğrudan sözlü bir atışmaya girmek yerine, Avrupa futbol tarihinin en başarılı kulübünde oynamanın beraberinde getirdiği dış baskıya bakış açısını yansıtmak için popüler bir Fransız şarkısını kullandı.
Genç yıldız videoda rahat görünüyordu ve mevcut profesyonel durumunu açıkça yansıtan sözlere eşlik ediyordu. Müzik çalarken Diomande, çevrilmiş sözleri dudaklarıyla tekrar etti: "140 milyon, istedikleri buydu, bizi eleştirmek için her zaman gelecekler, biz sadece yükselmeye devam ediyoruz". Bu, oyuncunun bonservis değerlemesi etrafındaki gürültünün tamamen farkında olduğunun, ancak Madrid'de Jose Mourinho'nun taktik taleplerine uyum sağlamaya ve kişisel gelişimine odaklanmayı sürdürdüğünün açık bir göstergesiydi.
- Getty Images Entertainment
Loredana Zefi'den sosyal medya kıvılcımı
Tartışma ilk olarak, Barcelona yıldızı Adeyemi'nin eşi ve aynı zamanda kendi alanında tanınmış bir rapçi olan Loredana Zefi'nin Instagram'da paylaştığı şifreli mesajla alevlendi. Eşinin Blaugrana formasıyla sergilediği etkileyici performansların ardından, bir gönderinin altına sadece "140 MİLYON" yazdı.
Zamanlama özellikle hassastı; bu paylaşım, Adeyemi Barcelona'ya galibiyeti getirirken Diomande'nin hâlâ Bernabeu'nun parlak ışıkları altında uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemin hemen ardından geldi.
İspanya genelindeki taraftarlar ve yorumcular, bu yorumu hemen Real Madrid'in yeni transferinin maliyetine yönelik doğrudan bir gönderme olarak yorumladı. Adeyemi, Katalan devindeki ilk altı maçında attığı üç golle fırtına gibi bir başlangıç yaparken, Diomande'nin La Liga kariyerinin başlangıcı daha yavaş oldu.
La Liga'da iki farklı başlangıcın hikâyesi
İki oyuncu arasındaki istatistiksel karşılaştırma, sezonun açılış haftalarında eleştirmenlerin odak noktalarından biri oldu. Barcelona'ya çok daha düşük bir bedelle katılan Karim Adeyemi, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a karşı şimdiden müthiş bir gol attı ve iç ligdeki kusursuz başlangıca katkı sağladı.
Buna karşılık Diomande, bir gencin Real Madrid'in büyüklüğündeki bir kulübe transfer olmasıyla bağlantılı doğal uyum sancılarını yaşadı. 140 milyon avroluk pakete rağmen kanat oyuncusu bu sezon şu ana kadar sekiz maçın yalnızca ikisine ilk 11'de başladı. Altı maçta bir asist yapmayı başardı, ancak beyaz formayla ilk golünü hâlâ arıyor.
- Getty Images Sport
Madrid'in rekor yatırımında sabır gerekiyor
Trolleme ve yavaş başlangıca rağmen, Real Madrid yönetimi yatırımları konusunda sakinliğini koruyor. Kulüp, Diomande'yi önümüzdeki on yıl boyunca hücum hattının temel taşı olabilecek uzun vadeli bir proje olarak gördü. Saha dışındaki sakin tavrı, kulüp içindeki isimlerin de dikkatini çekti; bu isimler, rekor kıran bir transferin ardından kaçınılmaz olarak gelen eleştirilerle başa çıkacak mental güce sahip olduğuna inanıyor. Öfkeli bir açıklama yerine buna mizahi bir videoyla karşılık vermeyi tercih etmesi, baskıya rağmen kendisiyle barışık bir oyuncuya işaret ediyor.
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