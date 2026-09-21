Tartışma ilk olarak, Barcelona yıldızı Adeyemi'nin eşi ve aynı zamanda kendi alanında tanınmış bir rapçi olan Loredana Zefi'nin Instagram'da paylaştığı şifreli mesajla alevlendi. Eşinin Blaugrana formasıyla sergilediği etkileyici performansların ardından, bir gönderinin altına sadece "140 MİLYON" yazdı.

Zamanlama özellikle hassastı; bu paylaşım, Adeyemi Barcelona'ya galibiyeti getirirken Diomande'nin hâlâ Bernabeu'nun parlak ışıkları altında uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemin hemen ardından geldi.

İspanya genelindeki taraftarlar ve yorumcular, bu yorumu hemen Real Madrid'in yeni transferinin maliyetine yönelik doğrudan bir gönderme olarak yorumladı. Adeyemi, Katalan devindeki ilk altı maçında attığı üç golle fırtına gibi bir başlangıç yaparken, Diomande'nin La Liga kariyerinin başlangıcı daha yavaş oldu.