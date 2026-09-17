'14 yıl sonra geri döndü!' Millwall ile West Ham 100. derbide karşı karşıya gelirken bilmeniz gerekenler

Millwall, 19 Eylül 2026'da The Den'de West Ham United'ı konuk edecek ve İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden biri 14 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak. Championship'teki bu karşılaşma, son olarak Şubat 2012'de karşı karşıya gelen Doğu ve Güneydoğu Londra kulüpleri arasındaki 100. resmi buluşma olacak.

İki takımın daha önce oynadığı 99 maçta Millwall, West Ham'ın 34 galibiyetine karşı 38 galibiyetle az farkla üstünlük kurarken, 27 maç da berabere bitti.

Thames Nehri'nin ayırdığı bu mücadele, bölgesel gurur ve işçi sınıfı kimliği adına sert bir savaş anlamı taşıyor.