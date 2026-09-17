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'14 yıl sonra geri döndü!' Millwall ile West Ham 100. derbide karşı karşıya gelirken bilmeniz gerekenler
14 yıl sonraki ilk buluşma, 100. maç dönüm noktasını hazırlıyor
Millwall, 19 Eylül 2026'da The Den'de West Ham United'ı konuk edecek ve İngiliz futbolunun en sert rekabetlerinden biri 14 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak. Championship'teki bu karşılaşma, son olarak Şubat 2012'de karşı karşıya gelen Doğu ve Güneydoğu Londra kulüpleri arasındaki 100. resmi buluşma olacak.
İki takımın daha önce oynadığı 99 maçta Millwall, West Ham'ın 34 galibiyetine karşı 38 galibiyetle az farkla üstünlük kurarken, 27 maç da berabere bitti.
Thames Nehri'nin ayırdığı bu mücadele, bölgesel gurur ve işçi sınıfı kimliği adına sert bir savaş anlamı taşıyor.
- Colorsport
Temel kökenler, Thames tersanesindeki anlaşmazlıklarda şekillendi
Çatışmanın temelinde yatan unsurların kökeni, Millwall Rovers ile Thames Ironworks'ün birbirine yalnızca üç mil mesafede olduğu 19. yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Her iki kulübün taraftar grubu da ağırlıklı olarak, Thames boyunca nakliye sözleşmeleri için rekabet eden rakip firmalarda çalışan liman işçilerinden oluşuyordu.
Gerilim, 1926'daki genel liman işçileri grevi sırasında Millwall tersanesindeki işçilerin grevi kırmasıyla patladı ve bu durum nehrin karşı kıyısındaki liman işçilerini öfkelendirdi.
Tower Bridge üzerinden şekillenen ayrım, South Bermondsey ile East End arasında kalıcı bir sosyoekonomik bölünme yarattı.
Holigan alt dünyası ve tribünlerin karanlık gölgeleri
On yıllar boyunca sahadaki rekabet, West Ham'ın Inter City Firm'i ile Millwall'ın Bushwackers'ının etkisiyle şiddete taştı. 1972'deki Harry Cripps jübilesi ve 1976'da Millwall taraftarı Ian Pratt'ın trajik ölümü gibi geniş yankı uyandıran olaylar, düşmanlığı daha da kökleştirdi.
1986'da West Ham taraftarı Terry Burns'ün öldürülmesiyle trajedi yeniden yaşanırken, 2009'da Upton Park dışında büyük olaylar çıktı.
O tarihten bu yana derbi maçlarının güvenli şekilde oynanabilmesi için Metropolitan Police'in yoğun operasyonları gerekiyor.
- Getty Images Sport
Tarihi rekabet The Den'de yeniden başlıyor
Eylül ayındaki The Den karşılaşmasının ardından rövanş maçı 20 Şubat 2027'de London Stadium'da oynanacak. Millwall, West Ham'ı sahasında en son Mayıs 1979'da yendiği için, 100. randevu yerel üstünlük açısından kritik önem taşıyor.
Her iki kulüp de bir şehir derbisinin büyük tutkusuna saygı gösterirken odağını futbola vermeyi hedefliyor.
100. karşılaşma, 14 yıllık bekleyişin ardından bir kez daha elektrik yüklü bir bölüm vaat ediyor.
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