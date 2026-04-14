Getty Images
Çeviri:
14 milyon sterlinlik devralma işlemi tamamlanmak üzereyken, Chelsea efsanesi John Terry, Colchester United’da tüm futbol kararlarını üstlenecek
- AFP
Terry, devralma teklifine öncülük ediyor
Colchester, olası bir satış konusunda bir grup yatırımcıyla ayrıntılı görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. 14 milyon sterlinlik bu teklifin odak noktası, Chelsea ile beş kez Premier Lig şampiyonluğu kazanan Terry; Terry'nin Salı akşamı Colchester'ın Accrington Stanley ile oynayacağı lig maçına katılması bekleniyor. Telegraph Sport'a göre, anlaşma sonuçlanırsa Terry, transfer stratejisi, oyuncu kadrosu ve teknik direktör atamaları üzerinde tam kontrol sahibi olacak.
- Getty Images Sport
Şirket yönetimi satış görüşmelerini doğruladı
Efsanevi stoper henüz kamuoyuna bir açıklama yapmamış olsa da, Community Stadium’daki mevcut yönetim, anlaşmanın sonuç aşamasına geldiğini doğruladı. Bu geçiş, Terry’nin Chelsea akademisindeki deneyiminden yararlanarak Essex merkezli takımın gelecekteki kiralama anlaşmalarını kolaylaştırabilir.
Kulüp tarafından yayınlanan bir açıklamada devam eden müzakerelere değinen kulüp sahibi Robbie Cowling, "Colchester United şu anda kulübün satışı ile ilgili bir konsorsiyumla ayrıntılı görüşmeler yürütüyor. Şu aşamada, sürece dahil olan belirli kişi veya şirketler hakkında yorum yapma konumunda değiliz.
"Daha fazla ayrıntı, ancak işlem tamamen tamamlandıktan ve tüm formaliteler sonuçlandırıldıktan sonra paylaşılacaktır. Bu arada, benim odak noktam, kulübün gelecekteki sahipliği ile ilgili her türlü kararın Colchester United, taraftarları ve uzun vadeli başarısı için doğru karar olmasını sağlamaktır."
Liderlik hedefleri
Kulüp yönetimi diplomasına sahip olan Terry, uzun süredir liderlik pozisyonuna gelme hayalleri kuruyordu. Telegraph Sport, 2023 yılında Terry’nin, teknoloji iş adamı Harley Kisberg’in de dahil olduğu ve taraftar yatırımlarını içeren bir konsorsiyumun parçası olarak Chelsea’nin yüzde 10 hissesini satın almayı düşündüğünü bildirmişti. Bu planlar hayata geçmemiş olsa da, Colchester’da kapsamlı bir operasyonel role geçişi, profesyonel gelişimi teşvik etmek amacıyla alt lig futboluna yatırım yapan tanınmış isimlerin izlediği bir eğilimi yansıtıyor.
- Getty Images Sport
Önümüzde uzanan iddialı yol
Takım, 42 maçta topladığı 60 puanla şu anda League Two'da 13. sırada yer alırken, istikrarlı bir sezonun üzerine daha da ilerlemeyi hedefliyor. Danny Cowley'in oyuncuları, sezonu tamamlamak için zorlu bir fikstürle karşı karşıya ve bu önemli teknik destek, kadronun uzun vadeli transfer planları açısından hayati öneme sahip olabilir. Formaliteler tamamlandığında, dikkatler Terry'nin engin deneyiminin Colchester'ı gelecek sezon gerçek bir yükselme adayı haline getirip getiremeyeceğine yönelecek.