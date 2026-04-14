14 milyon sterlinlik devralma işlemi tamamlanmak üzereyken, Chelsea efsanesi John Terry, Colchester United’da tüm futbol kararlarını üstlenecek

Efsanevi stoper henüz kamuoyuna bir açıklama yapmamış olsa da, Community Stadium’daki mevcut yönetim, anlaşmanın sonuç aşamasına geldiğini doğruladı. Bu geçiş, Terry’nin Chelsea akademisindeki deneyiminden yararlanarak Essex merkezli takımın gelecekteki kiralama anlaşmalarını kolaylaştırabilir.

Kulüp tarafından yayınlanan bir açıklamada devam eden müzakerelere değinen kulüp sahibi Robbie Cowling, "Colchester United şu anda kulübün satışı ile ilgili bir konsorsiyumla ayrıntılı görüşmeler yürütüyor. Şu aşamada, sürece dahil olan belirli kişi veya şirketler hakkında yorum yapma konumunda değiliz.

"Daha fazla ayrıntı, ancak işlem tamamen tamamlandıktan ve tüm formaliteler sonuçlandırıldıktan sonra paylaşılacaktır. Bu arada, benim odak noktam, kulübün gelecekteki sahipliği ile ilgili her türlü kararın Colchester United, taraftarları ve uzun vadeli başarısı için doğru karar olmasını sağlamaktır."