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Tifosi JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

"129 yıllık şan ve forma tarih demek. Juventus'umuzu geri verin": Juventus taraftarlarından Napoli maçı öncesinde stat dışında protesto

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Juventus-Napoli maçı öncesinde Juventus'un ultra taraftarlarından barışçıl protesto

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JUV

Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Juventus, doğrudan rakibi Napoli ile çok zorlu ama son derece önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Juventus, Genoa deplasmanında aldığı yenilgiyle sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi. Bu mağlubiyet, takımın ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin koltuğu etrafındaki krizi yeniden alevlendirdi.

Allianz Stadium'un dışında Juventus ultrası da tepkisini dile getirdi: Takımı ve teknik direktörü suçlayan tezahüratlar yaptı, özellikle de oyuncuları giydikleri formaya saygı göstermeye çağıran bir pankart açtı.

  • "129 YILLIK ŞAN, FORMAMIZ TARİH YAZDI. JUVENTUS’UMUZU BİZE GERİ VERİN"

    Juventus'un örgütlü ultra taraftar gruplarından biri, takımı ve kulübü protesto etmek için Allianz Stadium'un dışında toplandı. Taraftarlar, tepkilerini barışçıl biçimde de olsa tezahüratlarla ve üzerinde şu sözlerin yazılı olduğu dev bir pankartla yüksek sesle dile getiriyor: "129 yıllık şan, formamız bir tarih. Juventus'umuzu bize geri verin."


     

  • Spalletti yine değişikliğe mi gidiyor?

    Tepkiler doğrudan takımı ve oyuncuları hedef alsa da teknik direktör Luciano Spalletti de uzun süredir eleştirilerin odağında. Önce oyuncuların talep ettiği 3-5-2'ye geçiş, ardından Cenova'da Juventus'un sonunu getiren 3-4-2-1'e dönüş geldi. Şimdi ise en büyük soru şu: Yeniden 3-5-2 mi, yoksa McKennie'nin Kolo Muani-Woltemade ikilisinin arkasında oynayacağı 4-3-1-2 ile dörtlü savunmaya dönüş mü? Soru işareti oyuncularla değil, sahada nasıl konumlanacaklarıyla ilgili.

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Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV