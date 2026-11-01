Serie A 2026/2027 sezonunun 10. haftasında Juventus, doğrudan rakibi Napoli ile çok zorlu ama son derece önemli bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Juventus, Genoa deplasmanında aldığı yenilgiyle sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi. Bu mağlubiyet, takımın ve teknik direktör Luciano Spalletti'nin koltuğu etrafındaki krizi yeniden alevlendirdi.

Allianz Stadium'un dışında Juventus ultrası da tepkisini dile getirdi: Takımı ve teknik direktörü suçlayan tezahüratlar yaptı, özellikle de oyuncuları giydikleri formaya saygı göstermeye çağıran bir pankart açtı.