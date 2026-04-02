125 milyon sterlinlik yıldız, sakatlıktan sonra sahalara dönmeye hazırlanırken çarpıcı yeni bir görünümle antrenmanlara geri döndü
İyileşmeye giden uzun yol sona eriyor
Eski Newcastle United forveti, Tottenham maçında geçirdiği fibula kırığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra Aralık ayından beri sahalardan uzak kalmıştı. Gözlerden uzak bir şekilde aylarca süren rehabilitasyonun ardından, forvet bu hafta takım arkadaşlarıyla birlikte sahada görüldü. Uluslararası maç arası sona ererken, Isak’ın dönüşü kulüp için çok önemli bir zamana denk geliyor. Antrenmanlarda yeni sakalıyla görünen Isak, sezonun geri kalanında sahalara dönmeye hazır görünüyor.
Slots, Isak'ın dönüşünden heyecan duyuyor
Liverpool teknik direktörü Slot, 26 yaşındaki oyuncunun takıma geri dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu dönüşün hem Reds için hem de oyuncunun İsveç milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alma hedefleri açısından mükemmel bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti.
Slot, Liverpoolfc.com'a yaptığı açıklamada, "Bence Alex gerçekten çok iyi bir durumda çünkü İsveç dün akşam Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bunun yanı sıra yarın ilk kez tekrar takımla antrenmana çıkacak," dedi. "Üç, dört ay ya da o civarda bir süre boyunca çok sıkı çalıştıktan sonra takım antrenmanlarına dönmek, herkes için çok güzel bir şey. Bu anlamda Alex iyi bir durumda."
Etkileyici bir performans beklentisi
Tıbbi ekip muhtemelen onun sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönetecek olsa da, Slot, Isak’ın takımın mevcut hücumuna kattığı teknik üstünlüğün tam olarak farkında.
"Tabii ki, üç dört aylık bir aradan sonra takımla yaptığı ilk antrenman bu, ama onun geri dönmesi çok iyi çünkü hepimiz kimi transfer ettiğimizi biliyoruz ve inanılmaz bir forvet transfer ettik," diye ekledi. "Genellikle oldukça fazla gol şansı üreten bir takımda onu tekrar görmek – belki ilk andan itibaren değil, ama son iki ay için geri dönmesi – bence bizim için çok yararlı olacak."
Şimdi ne olacak?
Isak'ın dönüşü, takımın bu Cumartesi günü Manchester City'de oynanacak FA Cup çeyrek finali hazırlıklarıyla aynı zamana denk geldi. Bu maç, Liverpool'un kupa yolundaki en büyük engellerden biri olarak görülüyor ve Isak'ın takıma geri dönmesi, tam da zamanında gelen bir moral desteği sağlıyor. Her ne kadar ilk 11'de yer alması beklenmese de, Kırmızılar'ın gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşmasından önce sahada biraz süre alabilir.