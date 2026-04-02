125 milyon sterlinlik yıldız, sakatlıktan sonra sahalara dönmeye hazırlanırken çarpıcı yeni bir görünümle antrenmanlara geri döndü

Liverpool teknik direktörü Slot, 26 yaşındaki oyuncunun takıma geri dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu dönüşün hem Reds için hem de oyuncunun İsveç milli takımıyla Dünya Kupası'nda yer alma hedefleri açısından mükemmel bir zamanlamaya sahip olduğunu belirtti.

Slot, Liverpoolfc.com'a yaptığı açıklamada, "Bence Alex gerçekten çok iyi bir durumda çünkü İsveç dün akşam Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı ve bunun yanı sıra yarın ilk kez tekrar takımla antrenmana çıkacak," dedi. "Üç, dört ay ya da o civarda bir süre boyunca çok sıkı çalıştıktan sonra takım antrenmanlarına dönmek, herkes için çok güzel bir şey. Bu anlamda Alex iyi bir durumda."