Isak, Newcastle formasıyla 109 maçta 62 gol attıktan sonra 2025 yazında Tyneside'dan Merseyside'a transfer oldu. Arka arkaya iki sezonda Premier Lig'de 20 gol barajını aşan oyuncu, dünya futbolunun en eksiksiz forvetlerinden biri olarak ün kazandı.

Bu nitelikleri, Anfield'daki yerel rakipler için bariz bir cazibe oluşturdu. Liverpool, anlaşmayı tamamlamak için çok mücadele etti ve bu süreçte tarihsel olarak yüksek bir bedel ödedi, ancak ilk günden itibaren fiziksel olarak geride kalan bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Isak, Reds'teki zorlu ilk sezonunda hiçbir zaman en iyi performansına yakın görünmedi ve yeni ortamında Premier Lig'de ilk golünü atması Kasım ayını buldu. Kendi sahasında ilk golünü ancak Nisan ayı sonlarında attı ve 2025-26 sezonundaki toplam gol sayısı sadece dörtte kaldı.

Onu dört ayın büyük bir bölümünde sahalardan uzak tutan bacak kırığı, Isak'ın durumuna pek de yardımcı olmadı, ancak kendisine yatırılan güven ve paranın karşılığını vermeye başlaması gerektiğinin farkında.