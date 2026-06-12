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125 milyon sterlinlik forvet oyuncusuna, ikinci sezonunda beklenen performansı gösteremezse bu fiyat etiketi hiçbir anlam ifade etmeyeceği söylendiği için, Alexander Isak neden Liverpool efsanesi Robbie Fowler'ı endişelendiriyor?
Isak, Liverpool formasıyla kaç gol attı?
Isak, Newcastle formasıyla 109 maçta 62 gol attıktan sonra 2025 yazında Tyneside'dan Merseyside'a transfer oldu. Arka arkaya iki sezonda Premier Lig'de 20 gol barajını aşan oyuncu, dünya futbolunun en eksiksiz forvetlerinden biri olarak ün kazandı.
Bu nitelikleri, Anfield'daki yerel rakipler için bariz bir cazibe oluşturdu. Liverpool, anlaşmayı tamamlamak için çok mücadele etti ve bu süreçte tarihsel olarak yüksek bir bedel ödedi, ancak ilk günden itibaren fiziksel olarak geride kalan bir oyuncuyu kadrosuna kattı.
Isak, Reds'teki zorlu ilk sezonunda hiçbir zaman en iyi performansına yakın görünmedi ve yeni ortamında Premier Lig'de ilk golünü atması Kasım ayını buldu. Kendi sahasında ilk golünü ancak Nisan ayı sonlarında attı ve 2025-26 sezonundaki toplam gol sayısı sadece dörtte kaldı.
Onu dört ayın büyük bir bölümünde sahalardan uzak tutan bacak kırığı, Isak'ın durumuna pek de yardımcı olmadı, ancak kendisine yatırılan güven ve paranın karşılığını vermeye başlaması gerektiğinin farkında.
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Liverpool efsanesi Fowler neden Isak konusunda endişeli?
Isak’ın gelecek sezon yeniden parlayıp parlamayacağı sorusuna yanıt veren Liverpool efsanesi Fowler, BetMGM işbirliğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Dürüst olacağım, bu konuda aslında biraz endişeliyim, çünkü bu yıl formda değildi.
"Liverpool'a geldiğinde, nedeni ne olursa olsun formda değildi, bunu bilmiyoruz ve kendi varsayımlarımızda bulunabiliriz. Takıma geri döndü, biraz daha iyi görünüyordu, sonra bacağını kırdı ve sahalardan uzak kaldı, sezonun sonuna doğru birkaç maç oynadı ama formda olmadığı belliydi. Bu normal, çünkü bacağını kırmıştı ve takıma yeni dönüyordu.
“Sonra [İsveç] milli takımı Dünya Kupası için seçildi ve o da kadroda yer aldı. Bu durum Liverpool açısından beni biraz endişelendiriyor, çünkü onun Dünya Kupası'nda oynayacağını biliyorum. Şimdi, tüm maçlarda oynayıp oynamayacağını bilmiyorum, ama sezon öncesi hazırlık dönemine girip kondisyonunu geliştirirse elde edeceği kondisyonu, Dünya Kupası'nda elde edemez. Ve Dünya Kupası'ndan döndüğünde yine kısa bir dinlenme süresi olacak, bu yüzden bir Liverpool taraftarı olarak istediğimiz kadar formda olacağını sanmıyorum.
“Umarım yanılıyorumdur, elbette öyle olmasını isterim, ama gelecek sezona girerken muhtemelen ihtiyaç duyduğu o önemli sezon öncesi hazırlık dönemini geride bırakamayacak olması beni biraz endişelendiriyor.”
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125 milyon sterlinlik Isak, ikinci sezonunda beklentileri karşılayabilecek mi?
Isak, Anfield taraftarlarını ve yeni teknik direktör Andoni Iraola’yı, efsanevi 9 numara pozisyonunu doldurma konusunda Fowler ve arkadaşlarının izinden gidecek doğru forvet seçeneği olduğuna ikna etmek için 2026-27 sezonuna hızlı bir başlangıç yapmalıdır.
Transfer bedeli göz önüne alındığında, kaybolan parıltısını yeniden bulması konusunda pozisyonundaki diğer oyunculara göre daha fazla süre tanınacaktır. Ancak Liverpool gibi büyük bir kulüp, bir oyuncunun formunu bulması için sonsuza kadar bekleyemez ve beklemeyecektir.
Yüksek bedelli transferlerin herhangi bir takımda kaç sezon şans bulacağı ve daha sonra kaçınılmaz olarak takviyeye ihtiyaç olup olmadığı sorusunun gündeme gelmeye başlayacağı konusunda baskı altında kalan Fowler, Premier Lig şampiyonluğunu kazandırdıktan sadece 12 ay sonra görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör Arne Slot'u örnek göstererek şunları ekledi: “Kesinlikle. Ve bu durum teknik direktörler için de geçerli. Teknik direktör ikinci yılında beklenen başarıyı gösteremedi, bu yüzden insanlar bunu sorguladı. Ve hepimizin bildiği gibi, insanlar bir şeyi sorgulamaya başlarsa, gidebileceğiniz tek bir yol vardır.”
Isak'ın sözleşmesi: İsveçli forvet, Anfield'daki anlaşmasına sadık kalacak mı?
Isak, 2031 yılına kadar sürecek altı yıllık bir sözleşme kapsamında oynuyor. Bu sözleşmenin şartlarını yerine getirebilmek için, Liverpool’daki ikinci sezonunda en azından gol sayısını çift haneli rakamlara çıkarması gerekecek.
Eğer bu hedefi tutturabilirse, bu sezon beşinci sıraya gerileyen Kırmızılar, hem ulusal hem de kıtasal en büyük şampiyonluklar için yeniden yarışa girebilir. Bunun altında kalırsa, hücumda yeni bir ilham kaynağı aramak gerekebilir.