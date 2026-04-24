125 milyon sterlinlik Alexander Isak, Liverpool formasıyla ne zaman ‘en iyi seviyesine’ ulaşacak? Arne Slot, üç gol atan forvet için ideal ‘senaryoyu’ anlatıyor
Slot, rekor kıran Isak konusunda sabır çağrısında bulunuyor
Liverpool teknik direktörü, Isak'ın etrafında giderek artan eleştirilere değindi ve İsveçli forvetin Kırmızı formayla nihayet "en iyi seviyesine" ulaşabilmesi için tam bir hazırlık dönemine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Geçen Ağustos ayında 125 milyon sterlinlik bir transferle İngiltere rekoru kırarak takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu, bacak kırılması nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalması da dahil olmak üzere, Merseyside'da zorlu bir ilk yıl geçirdi.
Yüksek transfer bedeline rağmen, Isak bu sezon sadece üç gol atabildi ve Slot'un taktik düzeninde ritmini bulmakta zorlandı. Hollandalı teknik adam, "en iyi senaryonun" kademeli bir gelişme olduğunu kabul etti ve forvetin uzun süren rehabilitasyonunun ardından fiziksel kapasitesinin zirvesinde oynamak yerine "hayatta kalma modunda" oynadığını kabul etti.
Yaz programı İsveçli oyuncu için "en iyi senaryoyu" ortaya çıkarabilir
Basın mensuplarına konuşan Slot, Isak’ın uzun vadeli gelişimi konusundaki beklentilerini dile getirerek, yoğun milli takım programının aslında iyileşmesine yardımcı olabileceğini ima etti. Hollandalı teknik adam, istikrarlı bir ritim yakalamanın, St James’ Park’ta sahayı domine eden o oyuncuyu yeniden görebilmenin anahtarı olduğuna inanıyor.
Slot, "Dünya Kupası onun için bir engel olmayacak" dedi. "En iyi senaryo ne olurdu? %100 olmasa da, altı haftalık çok iyi bir hazırlık dönemi çok iyi bir başlangıç olurdu, ancak Dünya Kupası'nda iyi bir performans gösterip çok sayıda maç oynarsa bu da yardımcı olacaktır."
"Genellikle uluslararası seviyedeki tempo Premier Lig'den daha düşüktür ama geri döndüğü için mutluyum. Takımla antrenman yapmadan çok uzun aylar geçirdi. Sezon ortasında, herkesin formda olduğu bir dönemde geri dönmek kolay değil ama ilerleme görüyoruz. En iyi seviyesine ne zaman ulaşacağını bilmiyorum ama hem kendimiz hem de onun için bunun çok yakında olmasını umuyorum."
Slot, Salah'ın golcü kimliğini yeniden kazanacağına inanıyor
Ayrıca Slot, bu sezon Premier Lig'de sadece yedi gol atan Mohamed Salah'ın verimliliğini de ele aldı. Bu sezon gol atmak zor olsa da teknik direktör, gol fırsatı yaratma konusunda hafif bir düşüşe rağmen asıl sorunun, Liverpool'un geçen yılki golcü sezonuna kıyasla kale önündeki keskinliğin eksikliği olduğunu belirtti.
Slot, "Gol atan forvetlere sahip olmak bizim için gerçekten önemli" diye ekledi. "Geçen sezonki başarımızın sebebi, birçok forvetin bolca gol atmasıydı, bu sezon ise o kadar çok gol atamıyoruz. Gol fırsatı yaratma konusunda küçük bir düşüş var, ancak bu, gol atma konusunda beklediğiniz kadar büyük değil."
"Mo'nun da birçok kez söylediği gibi, sezonun her zaman topun ayağına geldiği ve gol atmak için fazla bir şey yapman gerekmediği dönemler olur, diğer zamanlarda ise çok çaba sarf etsen de sonuç alamazsın. Normalde işler normale döner ve Mo için Liverpool'da normal olan şey gol atmaktır."
Sakatlık krizi derinleşirken sarayda çatışma kapıda
Liverpool, Cumartesi öğleden sonra Crystal Palace'ı ağırlayacak ve 11 oyuncunun da forma giyemeyebileceği bir durumda ciddi bir kadro sıkıntısı yaşıyor. Slot, birkaç as takım oyuncusunun son an sağlık testlerinin sonucunu beklerken, Alisson Becker ve Giorgi Mamardashvili'nin sakatlıkları nedeniyle üçüncü kaleci Freddie Woodman'ın ilk 11'de yer alması bekleniyor. Isak, maç tecrübesini artırmaya devam ettiği için muhtemelen forma giyecek, ancak Slot, taraftarlara henüz 90 dakika boyunca sahada kalmasını beklememeleri konusunda uyarıda bulundu.