125 milyon sterlinlik Alexander Isak, Liverpool formasıyla ne zaman ‘en iyi seviyesine’ ulaşacak? Arne Slot, üç gol atan forvet için ideal ‘senaryoyu’ anlatıyor

Liverpool teknik direktörü, Isak'ın etrafında giderek artan eleştirilere değindi ve İsveçli forvetin Kırmızı formayla nihayet "en iyi seviyesine" ulaşabilmesi için tam bir hazırlık dönemine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Geçen Ağustos ayında 125 milyon sterlinlik bir transferle İngiltere rekoru kırarak takıma katılan 26 yaşındaki oyuncu, bacak kırılması nedeniyle dört ay sahalardan uzak kalması da dahil olmak üzere, Merseyside'da zorlu bir ilk yıl geçirdi.

Yüksek transfer bedeline rağmen, Isak bu sezon sadece üç gol atabildi ve Slot'un taktik düzeninde ritmini bulmakta zorlandı. Hollandalı teknik adam, "en iyi senaryonun" kademeli bir gelişme olduğunu kabul etti ve forvetin uzun süren rehabilitasyonunun ardından fiziksel kapasitesinin zirvesinde oynamak yerine "hayatta kalma modunda" oynadığını kabul etti.