12 milyon avroya kadar: FC Bayern’de bir sonraki ayrılık görünüşe göre kesinleşti

Aseko, geçen sezon Hannover formasıyla 2. Bundesliga’da her açıdan etkileyici bir performans sergilemişti. Bu orta saha yıldızı toplamda dokuz skor puanı (üç gol, altı asist) topladı ve bunun üzerine Hannover, satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Bayern, geri alım hakkını hemen kullanarak bu yetenekli oyuncuyu şimdilik Säbener Straße’ye geri getirdi.

Almanya’nın rekor şampiyonunda Aseko’nun, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka’nın ayrılmasının ardından önümüzdeki sezon teknik direktör Vincent Kompany’nin takımında orta sahanın yedeği olarak rol alabileceğine inanan destekçileri olduğu söyleniyor.

Ancak Eintracht Frankfurt’ta Hütter yönetiminde daha fazla süre alabileceği düşünülüyor ve bu nedenle uzun süredir sözlü bir anlaşma olduğu söyleniyor. Görünüşe göre kulüpler de transfer ücreti konusunda anlaşmaya varmış durumda.

Bayern, yıldız transferler Nathaniel Brown ve Ismael Saibari için şimdiden 100 milyon avrodan fazla harcama yaptığı için, spor direktörü Max Eberl, Aseko’nun satışıyla puan toplamış olmalı; zira Jonah Kusi-Asare (6 milyon avro, FC Fulham) ve Daniel Peretz (sekiz milyon avro, FC Southampton) sonrasında mutlaka başka oyuncuları da satarak kulübün kasasına para akıtması gerekiyordu.