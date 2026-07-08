Haftalardır, Neol Aseko’nun Hannover 96’daki kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz döneminden sonra FC Bayern München’de kalıp kalmayacağı belirsizdi. Artık durum netleşti: Genç oyuncu önümüzdeki sezon Eintracht Frankfurt’a katılacak. Bu haberi Sport1 verdi.
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12 milyon avroya kadar: FC Bayern’de bir sonraki ayrılık görünüşe göre kesinleşti
Habere göre, SGE, U21 milli takım oyuncusunun hizmetleri için on ila on iki milyon avro arasında bir transfer ücreti ödeyecek. Eintracht’ta, yeni teknik direktör Adi Hütter’in en çok istediği oyuncu olarak gösterilen Aseko, 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Yeni sözleşmede ayrıca bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.
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Aseko, 2. Lig'de parladı - Eberl transfer piyasasında
Aseko, geçen sezon Hannover formasıyla 2. Bundesliga’da her açıdan etkileyici bir performans sergilemişti. Bu orta saha yıldızı toplamda dokuz skor puanı (üç gol, altı asist) topladı ve bunun üzerine Hannover, satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Bayern, geri alım hakkını hemen kullanarak bu yetenekli oyuncuyu şimdilik Säbener Straße’ye geri getirdi.
Almanya’nın rekor şampiyonunda Aseko’nun, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka’nın ayrılmasının ardından önümüzdeki sezon teknik direktör Vincent Kompany’nin takımında orta sahanın yedeği olarak rol alabileceğine inanan destekçileri olduğu söyleniyor.
Ancak Eintracht Frankfurt’ta Hütter yönetiminde daha fazla süre alabileceği düşünülüyor ve bu nedenle uzun süredir sözlü bir anlaşma olduğu söyleniyor. Görünüşe göre kulüpler de transfer ücreti konusunda anlaşmaya varmış durumda.
Bayern, yıldız transferler Nathaniel Brown ve Ismael Saibari için şimdiden 100 milyon avrodan fazla harcama yaptığı için, spor direktörü Max Eberl, Aseko’nun satışıyla puan toplamış olmalı; zira Jonah Kusi-Asare (6 milyon avro, FC Fulham) ve Daniel Peretz (sekiz milyon avro, FC Southampton) sonrasında mutlaka başka oyuncuları da satarak kulübün kasasına para akıtması gerekiyordu.
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Yükselen yıldız Aseko: Frankfurt, Roma ve Brighton’ı geride bıraktı
Aseko, 2022 yılında Hertha BSC’den Bayern Campus’a transfer olmuştu. Ancak o zamandan beri A takımda forma giymedi. Hannover’e kiralanmadan önce, Regionalliga’da ikinci takımda forma giymekle yetinmek zorunda kalmıştı.
Şimdi 20 yaşındaki oyuncu, Almanya'nın en üst ligine atılım yapacak. Yurt dışından da bu oyuncuya ilgi duyan tanınmış kulüpler olduğu söyleniyor. AS Roma ve Brighton & Hove Albion gibi kulüplerin de bu parlayan yıldızı radarına aldığı iddia ediliyor.
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